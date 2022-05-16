Орбана снова переизбрали премьером Венгрии
Парламент Венгрии снова назначил Виктора Орбана главой правительства. В речи он говорил о войне в Украине.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
За Орбана проголосовали 133 парламентария, 27 высказались против. Таким образом он уже в пятый раз занял должность премьера Венгрии.
В своей речи он упомянул о якобы вмешательстве Украины в избирательную кампанию в Венгрии, а также о войне РФ против Украины и санкциях.
Орбан четко дал понять: Украина - под ударом, Россия нападает, поэтому правительство способствует гуманитарным операциям с украинскими беженцами.
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"Это все несмотря на то, что закарпатские венгры предварительно подверглись нарушениям их прав. Мы также закрыли глаза на то, что президент Украины вмешался в избирательную кампанию" - отметил Орбан.
Напомним, в начале апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, на которых победила правящая коалиция "Фидес-ХДНП". Орбан является премьером Венгрии с 2010 года.
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там одной нашей бригады хватит.
Відповідно більшість них така сама.
Это :
-Германский 4-й покачто недорейх
-Австрия и Венгрия -недобиток двуединой империи
-Франция-тоже великодержавная республико-империя
-Сербия и Хорватия-бывшие гегемоны балкан
Т.е. на лицо была попытка восстановить имперскость в той или иной мере