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Орбана снова переизбрали премьером Венгрии

орбан

Парламент Венгрии снова назначил Виктора Орбана главой правительства. В речи он говорил о войне в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

За Орбана проголосовали 133 парламентария, 27 высказались против. Таким образом он уже в пятый раз занял должность премьера Венгрии.

В своей речи он упомянул о якобы вмешательстве Украины в избирательную кампанию в Венгрии, а также о войне РФ против Украины и санкциях.

Орбан четко дал понять: Украина - под ударом, Россия нападает, поэтому правительство способствует гуманитарным операциям с украинскими беженцами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Венгрии ушел с должности. Вместо него будет соратница Орбана

"Это все несмотря на то, что закарпатские венгры предварительно подверглись нарушениям их прав. Мы также закрыли глаза на то, что президент Украины вмешался в избирательную кампанию" - отметил Орбан.

Напомним, в начале апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, на которых победила правящая коалиция "Фидес-ХДНП". Орбан является премьером Венгрии с 2010 года.

Венгрия (2021) Виктор Орбан (496)


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Топ комментарии
+37
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16.05.2022 16:57 Ответить
+27
Цей підик вже гавкає на НАТО, що воно їх не захистить. Тре терміново всії ******* за Закарпаття випхати, і поставити потужну базу ЗСУ там, бо з цих сук уральских станеться!
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16.05.2022 16:58 Ответить
+22
венгры вы что все е@нутые на головку??? 5 раз!!! ПЯТЫЙ ВЫБИРАЕТЕ ЭТО ЧУВЫРЛО МУДАКА И АГЕНТА ПУТИНА.. у вас что таки да родственное с кацабами так вам суки венгры не в Европе жить а собирайте свой цыганский табор и обоз и валите нахрен за Урал... откуда вас выплюнула ваша мамка...
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16.05.2022 17:42 Ответить
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16.05.2022 16:57 Ответить
Цей підик вже гавкає на НАТО, що воно їх не захистить. Тре терміново всії ******* за Закарпаття випхати, і поставити потужну базу ЗСУ там, бо з цих сук уральских станеться!
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16.05.2022 16:58 Ответить
у єтих убогих своих танков 30 штук и 25 тыс.армии.
там одной нашей бригады хватит.
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16.05.2022 17:04 Ответить
тероборони вистачить
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16.05.2022 17:45 Ответить
вистачить тракторної роти
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16.05.2022 18:30 Ответить
Чому ж ти окурвенец такий фартовий??((
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16.05.2022 17:03 Ответить
****** родич...напевне
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16.05.2022 17:05 Ответить
венгры вы что все е@нутые на головку??? 5 раз!!! ПЯТЫЙ ВЫБИРАЕТЕ ЭТО ЧУВЫРЛО МУДАКА И АГЕНТА ПУТИНА.. у вас что таки да родственное с кацабами так вам суки венгры не в Европе жить а собирайте свой цыганский табор и обоз и валите нахрен за Урал... откуда вас выплюнула ваша мамка...
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16.05.2022 17:42 Ответить
Переймалися б краще своїм "зе-*******" з його "зе-********** моно зе-дебільшости" у ВР, які шкодять Україні більше мадярських просто "*******".
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16.05.2022 17:06 Ответить
Наші цигани і то... проУкраїнські....а ви ложка дьогтю в ЄС....
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16.05.2022 17:07 Ответить
Лайно завжди обирає подібне до себе-бо воно лайно...
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16.05.2022 17:11 Ответить
педики снова в цене
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16.05.2022 17:13 Ответить
****** ******** , але нафту їм качають від нас таки. може треба нам зробити перший крок і перекрити нафтопровід дружба, а потім вже можна буде випоминати іншим
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16.05.2022 17:14 Ответить
орбан не входить до партіі ********, а вони як не дивно, набагато прихильніші до України, ніж цей московський прихвостень!
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16.05.2022 17:34 Ответить
Не входить, але звідки інфо про їх прихільність, вони ще більш радикально до нас налаштовані.
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16.05.2022 18:12 Ответить
В семье ЕС не без урода.
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16.05.2022 17:18 Ответить
Ну Уйобщинa то демократична держава.
Відповідно більшість них така сама.
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16.05.2022 17:28 Ответить
Орбан - це діагноз мадярам! 👀😲🤔
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16.05.2022 17:30 Ответить
Угорщина вимагає 18 мільярдів євро за паливне ембарго проти РФ. Раніше йшлося про 750 млн.
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16.05.2022 17:39 Ответить
під-р мадярский
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16.05.2022 17:55 Ответить
Думаю що в найближчому майбутньому європейці усвідомлять що одна продажна і куплена країна повинна бути позбавлена "права вето". Безумовно, якісь компенсаційні механізми мають бути, але не ціною загального добробуту. Рішення прийняті переважною більшістю мають стати нормою.
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16.05.2022 17:59 Ответить
посмотрите внимательно на страны-прихвостни или наперсники Кремля и на их историю-все страны -бывшие Империи ,у всех явно прослеживаются реваншистские настроения ,все они скорее всего в прямом или косвенном заговоре с ****** до 24 февраля (и скорее всего и сейчас в какой то мере хотят помочь Пуйлу сохранить "лицо"-т.е. потенциал великого государства).
Это :
-Германский 4-й покачто недорейх
-Австрия и Венгрия -недобиток двуединой империи
-Франция-тоже великодержавная республико-империя
-Сербия и Хорватия-бывшие гегемоны балкан
Т.е. на лицо была попытка восстановить имперскость в той или иной мере
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16.05.2022 18:20 Ответить
Не країна, а якесь гі....но, хто їх прийняв в ЄС, чим вони заслужили, а Україну принижують різними завданнями і все не так, чого ми не заслужили те, що заслужили ці...
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16.05.2022 18:10 Ответить
Это как же, разве не мадьяры напрямую вмешивались в украинские выборы? А вот чтоб наоборот - это дядя заливает. Впрочем, что ещё от политиков ожидать?
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16.05.2022 18:11 Ответить
Там что то Зелень с дуру (ну как у него бывает -невпопад), что то ляпнул перед выборами в Венгрии-вот теперь они ему и вспоминают
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16.05.2022 18:23 Ответить
У цих гівнюків такі ж демократичні вибори, як у бульбашів і кацапів. Одна назва, що вибори.
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16.05.2022 18:12 Ответить
Ці тварини разом з рашистами збиралися розшматувати Україну, це всім тим 3.14дарасам які взяли ті паспорти й називають мадьярів братами.
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16.05.2022 18:22 Ответить
Паскудный народ мадьяры, гнать надо из ес, их надо в ссср
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16.05.2022 18:34 Ответить
Угорщина оголосила суму відступних від ЄС для свого погодження на ембарго - 18 міль'ярдів євро. А ще недавно вони казали про 800-900 мільйонів. Апетиту зростають по годинам. Чи не дешевше для ЄС буде просто втопити Сійято з Орбаном у вигрібній ямі?
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16.05.2022 18:38 Ответить
Предсказуемо. В ЕС есть свой путлер - товарищ *****.
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16.05.2022 19:00 Ответить
Когда политик работает по методичке путина, то гарантированно может сидеть на троне много сроков подряд не зависимо от задницы в которую ты заведешь голосующее стадо баранов. Главное найти врага и бороться с ветряными мельницами, показывая, какой ты незаменимый.
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16.05.2022 19:01 Ответить
Чомусь не дивно... Угорський путло...
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16.05.2022 19:50 Ответить
грохнуть вместе с путлером!
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16.05.2022 21:02 Ответить
мадьяры - имперцы недоделанные.
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17.05.2022 02:59 Ответить
Найрозумніший ворог з усіх
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17.05.2022 09:46 Ответить
 
 