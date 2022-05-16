Орбана снова переизбрали премьером Венгрии

Парламент Венгрии снова назначил Виктора Орбана главой правительства. В речи он говорил о войне в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

За Орбана проголосовали 133 парламентария, 27 высказались против. Таким образом он уже в пятый раз занял должность премьера Венгрии.

В своей речи он упомянул о якобы вмешательстве Украины в избирательную кампанию в Венгрии, а также о войне РФ против Украины и санкциях.

Орбан четко дал понять: Украина - под ударом, Россия нападает, поэтому правительство способствует гуманитарным операциям с украинскими беженцами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Венгрии ушел с должности. Вместо него будет соратница Орбана

"Это все несмотря на то, что закарпатские венгры предварительно подверглись нарушениям их прав. Мы также закрыли глаза на то, что президент Украины вмешался в избирательную кампанию" - отметил Орбан.

Напомним, в начале апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, на которых победила правящая коалиция "Фидес-ХДНП". Орбан является премьером Венгрии с 2010 года.