Орбана знов переобрали прем’єром Угорщини

Парламент Угорщини знову призначив Віктора Орбана головою уряду. У промові він говорив про війну в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За Орбана проголосували 133 парламентарії, 27 висловилися проти. Таким чином він уже вп'яте обійняв посаду прем'єра Угорщини.

У своїй промові він згадав про нібито втручання України у виборчу кампанію в Угорщині, а також про війну РФ проти України і санкції.

Він чітко дав зрозуміти: Україна під ударом, Росія нападає, тому уряд сприяє гуманітарним операціям з українськими біженцями.

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"Це все попри те, що закарпатські угорці зазнали попередніх порушень їхніх прав. Ми також закрили очі на те, що президент України втрутився у виборчу кампанію" - зазначив Орбан.

Нагадаємо, на початку квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори, на яких перемогла правляча коаліція "Фідес-ХДНП". Орбан є прем'єром Угорщини з 2010 року.