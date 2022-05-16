Орбана знов переобрали прем’єром Угорщини
Парламент Угорщини знову призначив Віктора Орбана головою уряду. У промові він говорив про війну в Україні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За Орбана проголосували 133 парламентарії, 27 висловилися проти. Таким чином він уже вп'яте обійняв посаду прем'єра Угорщини.
У своїй промові він згадав про нібито втручання України у виборчу кампанію в Угорщині, а також про війну РФ проти України і санкції.
Він чітко дав зрозуміти: Україна під ударом, Росія нападає, тому уряд сприяє гуманітарним операціям з українськими біженцями.
"Це все попри те, що закарпатські угорці зазнали попередніх порушень їхніх прав. Ми також закрили очі на те, що президент України втрутився у виборчу кампанію" - зазначив Орбан.
Нагадаємо, на початку квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори, на яких перемогла правляча коаліція "Фідес-ХДНП". Орбан є прем'єром Угорщини з 2010 року.
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там одной нашей бригады хватит.
Відповідно більшість них така сама.
Это :
-Германский 4-й покачто недорейх
-Австрия и Венгрия -недобиток двуединой империи
-Франция-тоже великодержавная республико-империя
-Сербия и Хорватия-бывшие гегемоны балкан
Т.е. на лицо была попытка восстановить имперскость в той или иной мере