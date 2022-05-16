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Орбана знов переобрали прем’єром Угорщини

орбан

Парламент Угорщини знову призначив Віктора Орбана головою уряду. У промові він говорив про війну в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За Орбана проголосували 133 парламентарії, 27 висловилися проти. Таким чином він уже вп'яте обійняв посаду прем'єра Угорщини.

У своїй промові він згадав про нібито втручання України у виборчу кампанію в Угорщині, а також про війну РФ проти України і санкції.

Він чітко дав зрозуміти: Україна під ударом, Росія нападає, тому уряд сприяє гуманітарним операціям з українськими біженцями.

Читайте: Президент Угорщини пішов з посади. Замість нього буде соратниця Орбана

"Це все попри те, що закарпатські угорці зазнали попередніх порушень їхніх прав. Ми також закрили очі на те, що президент України втрутився у виборчу кампанію" - зазначив Орбан.

Нагадаємо, на початку квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори, на яких перемогла правляча коаліція "Фідес-ХДНП". Орбан є прем'єром Угорщини з 2010 року.

Автор: 

Угорщина (2360) Віктор Орбан (591)


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Топ коментарі
+37
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16.05.2022 16:57 Відповісти
+27
Цей підик вже гавкає на НАТО, що воно їх не захистить. Тре терміново всії ******* за Закарпаття випхати, і поставити потужну базу ЗСУ там, бо з цих сук уральских станеться!
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16.05.2022 16:58 Відповісти
+22
венгры вы что все е@нутые на головку??? 5 раз!!! ПЯТЫЙ ВЫБИРАЕТЕ ЭТО ЧУВЫРЛО МУДАКА И АГЕНТА ПУТИНА.. у вас что таки да родственное с кацабами так вам суки венгры не в Европе жить а собирайте свой цыганский табор и обоз и валите нахрен за Урал... откуда вас выплюнула ваша мамка...
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16.05.2022 17:42 Відповісти
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16.05.2022 16:57 Відповісти
Цей підик вже гавкає на НАТО, що воно їх не захистить. Тре терміново всії ******* за Закарпаття випхати, і поставити потужну базу ЗСУ там, бо з цих сук уральских станеться!
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16.05.2022 16:58 Відповісти
у єтих убогих своих танков 30 штук и 25 тыс.армии.
там одной нашей бригады хватит.
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16.05.2022 17:04 Відповісти
тероборони вистачить
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16.05.2022 17:45 Відповісти
вистачить тракторної роти
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16.05.2022 18:30 Відповісти
Чому ж ти окурвенец такий фартовий??((
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16.05.2022 17:03 Відповісти
****** родич...напевне
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16.05.2022 17:05 Відповісти
венгры вы что все е@нутые на головку??? 5 раз!!! ПЯТЫЙ ВЫБИРАЕТЕ ЭТО ЧУВЫРЛО МУДАКА И АГЕНТА ПУТИНА.. у вас что таки да родственное с кацабами так вам суки венгры не в Европе жить а собирайте свой цыганский табор и обоз и валите нахрен за Урал... откуда вас выплюнула ваша мамка...
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16.05.2022 17:42 Відповісти
Переймалися б краще своїм "зе-*******" з його "зе-********** моно зе-дебільшости" у ВР, які шкодять Україні більше мадярських просто "*******".
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16.05.2022 17:06 Відповісти
Наші цигани і то... проУкраїнські....а ви ложка дьогтю в ЄС....
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16.05.2022 17:07 Відповісти
Лайно завжди обирає подібне до себе-бо воно лайно...
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16.05.2022 17:11 Відповісти
педики снова в цене
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16.05.2022 17:13 Відповісти
****** ******** , але нафту їм качають від нас таки. може треба нам зробити перший крок і перекрити нафтопровід дружба, а потім вже можна буде випоминати іншим
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16.05.2022 17:14 Відповісти
орбан не входить до партіі ********, а вони як не дивно, набагато прихильніші до України, ніж цей московський прихвостень!
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16.05.2022 17:34 Відповісти
Не входить, але звідки інфо про їх прихільність, вони ще більш радикально до нас налаштовані.
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16.05.2022 18:12 Відповісти
В семье ЕС не без урода.
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16.05.2022 17:18 Відповісти
Ну Уйобщинa то демократична держава.
Відповідно більшість них така сама.
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16.05.2022 17:28 Відповісти
Орбан - це діагноз мадярам! 👀😲🤔
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16.05.2022 17:30 Відповісти
Угорщина вимагає 18 мільярдів євро за паливне ембарго проти РФ. Раніше йшлося про 750 млн.
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16.05.2022 17:39 Відповісти
під-р мадярский
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16.05.2022 17:55 Відповісти
Думаю що в найближчому майбутньому європейці усвідомлять що одна продажна і куплена країна повинна бути позбавлена "права вето". Безумовно, якісь компенсаційні механізми мають бути, але не ціною загального добробуту. Рішення прийняті переважною більшістю мають стати нормою.
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16.05.2022 17:59 Відповісти
посмотрите внимательно на страны-прихвостни или наперсники Кремля и на их историю-все страны -бывшие Империи ,у всех явно прослеживаются реваншистские настроения ,все они скорее всего в прямом или косвенном заговоре с ****** до 24 февраля (и скорее всего и сейчас в какой то мере хотят помочь Пуйлу сохранить "лицо"-т.е. потенциал великого государства).
Это :
-Германский 4-й покачто недорейх
-Австрия и Венгрия -недобиток двуединой империи
-Франция-тоже великодержавная республико-империя
-Сербия и Хорватия-бывшие гегемоны балкан
Т.е. на лицо была попытка восстановить имперскость в той или иной мере
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16.05.2022 18:20 Відповісти
Не країна, а якесь гі....но, хто їх прийняв в ЄС, чим вони заслужили, а Україну принижують різними завданнями і все не так, чого ми не заслужили те, що заслужили ці...
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16.05.2022 18:10 Відповісти
Это как же, разве не мадьяры напрямую вмешивались в украинские выборы? А вот чтоб наоборот - это дядя заливает. Впрочем, что ещё от политиков ожидать?
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16.05.2022 18:11 Відповісти
Там что то Зелень с дуру (ну как у него бывает -невпопад), что то ляпнул перед выборами в Венгрии-вот теперь они ему и вспоминают
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16.05.2022 18:23 Відповісти
У цих гівнюків такі ж демократичні вибори, як у бульбашів і кацапів. Одна назва, що вибори.
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16.05.2022 18:12 Відповісти
Ці тварини разом з рашистами збиралися розшматувати Україну, це всім тим 3.14дарасам які взяли ті паспорти й називають мадьярів братами.
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16.05.2022 18:22 Відповісти
Паскудный народ мадьяры, гнать надо из ес, их надо в ссср
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16.05.2022 18:34 Відповісти
Угорщина оголосила суму відступних від ЄС для свого погодження на ембарго - 18 міль'ярдів євро. А ще недавно вони казали про 800-900 мільйонів. Апетиту зростають по годинам. Чи не дешевше для ЄС буде просто втопити Сійято з Орбаном у вигрібній ямі?
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16.05.2022 18:38 Відповісти
Предсказуемо. В ЕС есть свой путлер - товарищ *****.
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16.05.2022 19:00 Відповісти
Когда политик работает по методичке путина, то гарантированно может сидеть на троне много сроков подряд не зависимо от задницы в которую ты заведешь голосующее стадо баранов. Главное найти врага и бороться с ветряными мельницами, показывая, какой ты незаменимый.
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16.05.2022 19:01 Відповісти
Чомусь не дивно... Угорський путло...
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16.05.2022 19:50 Відповісти
грохнуть вместе с путлером!
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16.05.2022 21:02 Відповісти
мадьяры - имперцы недоделанные.
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17.05.2022 02:59 Відповісти
Найрозумніший ворог з усіх
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17.05.2022 09:46 Відповісти
 
 