РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7339 посетителей онлайн
Новости Война
12 943 86

"Пусть Путин сам найдет способ "сохранить лицо", – Кулеба

кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина стремится восстановить полную территориальную целостность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

В часности, глава МИД отказался комментировать информацию о том, предлагал ли президент Франции Макрон принять требования Кремля, чтобы "сохранить лицо Путина".

"Искать способы сохранить лицо Путину – просто неправильный подход. Пусть Путин сам найдет способ "сохранить лицо", – подчеркнул Кулеба.

Также министр отметил, что Украина стремится восстановить полную территориальную целостность, включая оккупированные Донбасс и Крым.

"Мы хотим, чтобы все, что нам принадлежит, было нашим", – сказал глава МИД.

Читайте также: Кулеба призвал ЕС взять на себя ведущую роль в восстановлении одного из пострадавших регионов Украины

Автор: 

россия (96442) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+37
Кулеба красава!
Хай пуй зі своїм обличчям валить до косметолога
показать весь комментарий
16.05.2022 18:40 Ответить
+36
Як можна зберегти те, чого нема? 🤔 Там свинособаче рило в пушку, а не обличчя.
показать весь комментарий
16.05.2022 18:38 Ответить
+29
Путин *****❗☝
показать весь комментарий
16.05.2022 18:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як можна зберегти те, чого нема? 🤔 Там свинособаче рило в пушку, а не обличчя.
показать весь комментарий
16.05.2022 18:38 Ответить
Путин *****❗☝
показать весь комментарий
16.05.2022 18:39 Ответить


куйлу вже не помочь, сам собі підписав вирок!
показать весь комментарий
16.05.2022 19:27 Ответить
СОХРАНИТЬ ЛИЦО ИЛИ ЧЕСТЬ В ЯПОНИИ ОБОЗНАЧАЛО СДЕЛАТЬ САМОМУ СЕБЕ ХАРАКИРИ..
нос ***** такой себе ничтожество он 21 метр стол держит между собой и иными... чтобы не заразиться...
показать весь комментарий
16.05.2022 20:22 Ответить
обычай называется сеппуку, но пусть делает харакири ( это когда не очень удачно резал животик) (гугл в помощь)
показать весь комментарий
16.05.2022 20:59 Ответить
...хочу сісти йому на ліцо в брезентових пожежних штанях і попідстрибувати на том ліце з півгодини
показать весь комментарий
16.05.2022 18:54 Ответить
Кулеба красава!
Хай пуй зі своїм обличчям валить до косметолога
показать весь комментарий
16.05.2022 18:40 Ответить
шкіру обрізану натягувать..
показать весь комментарий
16.05.2022 19:07 Ответить
Так, у нас в країні лише два по справжньому українські міністерства- це МЗС та МО з генштабом
показать весь комментарий
16.05.2022 20:37 Ответить
та як же ***** може тепер свою рожу зберегти, коли з-за санкцій, з ботоксом на параші напряжонка?
показать весь комментарий
16.05.2022 18:40 Ответить
та який макарон, вони в стамбулі все порішали, альо. вони будуть воювати до бажання путлєра домовлятися, ніяких битв за крим і ордло не буде
показать весь комментарий
16.05.2022 18:43 Ответить
судячи з того, як верещить ботва, типу таких от ваньків, капітуляцію запропонували вашому патрону - *****.
показать весь комментарий
16.05.2022 18:43 Ответить
У бункерної мерзоти залишилась лише смердюча обісрана дупа замість обличчя...
показать весь комментарий
16.05.2022 18:41 Ответить
якщо замість харі срака, то шукай чи не шукай спосіб, все одно залишиться срака.
показать весь комментарий
16.05.2022 18:41 Ответить
Молодець Кулеба!
показать весь комментарий
16.05.2022 18:42 Ответить
Досить панькатись з ******,воно повинно здохнути в бункері як Гітлер!!!!
показать весь комментарий
16.05.2022 18:42 Ответить
Ніхто так і не побачив гітлера дохлим
показать весь комментарий
17.05.2022 11:55 Ответить
Іншими словами, зелені підтримають любий варіант який запропонує путін.
показать весь комментарий
16.05.2022 18:43 Ответить
100% они абсолютно ничего не решают и на все согласны.
показать весь комментарий
16.05.2022 18:47 Ответить
на счет морды-лица ху..ла 100% правильно, перед тим як пхать своє кацап..ке рило в Україну про свою морду ліца не думав же, хай тепер сам думає як морду ліца зберегти, нас то не ї..бе
показать весь комментарий
16.05.2022 18:43 Ответить
Так, глава МЗС відмовився коментувати інформацію про те, чи пропонував президент Франції Макрон прийняти вимоги Кремля, щоб "зберегти Путіну обличчя". Джерело:

Що Джонсон з нашими зеленими витворяє, бояться отримати від нього наганяй.
показать весь комментарий
16.05.2022 18:44 Ответить
В мавзолеї нехай його обличча зберігають
показать весь комментарий
16.05.2022 18:45 Ответить
"Ми хочемо, щоб усе, що нам належить, було нашим", - сказав глава МЗС. Джерело:

Якщо ви про*бали подарували південь України, то як збираєтесь повертати, бо Ху*ло Херсонщину з каналом так просто не поверне.
показать весь комментарий
16.05.2022 18:45 Ответить
А його будуть запитувати?
показать весь комментарий
16.05.2022 18:51 Ответить
Та мы уже поняли,что Путин всё решает,как дальше пойдёт
А ты,даже деньги потребовать на восстановление Украины у Гафностана зассал.
показать весь комментарий
16.05.2022 18:45 Ответить
З такою пикою в туалеті кричати «зайнято».
показать весь комментарий
16.05.2022 18:46 Ответить
Нехай йде за кораблем.
показать весь комментарий
16.05.2022 18:47 Ответить
Яке обличча - військовий злочинець, чим він кращий мілошевича чи хусейна?
показать весь комментарий
16.05.2022 18:47 Ответить
показать весь комментарий
16.05.2022 19:05 Ответить
Синя шкіра, припухлий язик, витрішені очі та борозна від зашморгу - ось обличчя, якого потребує Путін!
показать весь комментарий
16.05.2022 18:51 Ответить
+100500!!!
показать весь комментарий
16.05.2022 19:42 Ответить
Да з "обличчям" нічого не станеться , якщо його просто придушити ...
показать весь комментарий
16.05.2022 18:51 Ответить
Kuleba krasava
показать весь комментарий
16.05.2022 18:52 Ответить
Ні, ну Кулеба молодець - риє землю як молодий бізон - таких треба побільше.
показать весь комментарий
16.05.2022 18:52 Ответить
Виставити забальзамовану голову ***** у вітрині магазину, як колись Льоньки Пантєлєєва в Пєтроградє (ну що за місто, одні маніяки і вбивці генеруються)
показать весь комментарий
16.05.2022 21:04 Ответить
Думаю, оптимальным вариантом будет снять гипсовый слепок, когда сдохнет. Так и сохранят эту рожу в назидание потомству.
показать весь комментарий
16.05.2022 18:52 Ответить
показать весь комментарий
16.05.2022 18:53 Ответить
не хоче путя Зеленському капітуляцію підписувати - з того станеться прислати замість себе Кулебу.
Або Залужного.
Не підходить?
То пришлемо Арістовича.

Думайте швидше, раша, з кожним днем лендлізу ваші ставки все менші.

НАТО у вас капітуляцію замість України приймати НЕ БУДЕ.
показать весь комментарий
16.05.2022 18:56 Ответить
Почему Украина должна за счет своих территорий сохранять кровавую морду лица Путина и его сброда в Украине? Почему, например, Макрону не отдать Лазурный берег, или умникам из США не отдать Аляску и сохранить лицо Путину? Не трусам решать за украинский народ, где ему останавливаться в освобождении СВОЕЙ земли от ОРДЫ! Уважение Байдену и его администрации стоящих на позициях украинцев.
показать весь комментарий
16.05.2022 18:57 Ответить
На выбор, ***** гребаное
показать весь комментарий
16.05.2022 18:59 Ответить
Лицо ему сохранит только бальзамирование
показать весь комментарий
16.05.2022 19:00 Ответить
як можна обрізанному хлу зберегти обличчя? зсалупу йому пришити назад, чи що?
показать весь комментарий
16.05.2022 19:00 Ответить
Не в тему. Это украинские радиолюбители на спутниковом Satcom (256.95 Мгц) ? Или кто-то связанный с правительством? Но,в любом случае МОЛОДЦЫ,-пусть весь мир слушает!
показать весь комментарий
16.05.2022 19:00 Ответить
Вроде Украинское радио...
показать весь комментарий
16.05.2022 19:53 Ответить
***
есть небольшие опасения, что когда бункерный дед таки здохнет,
весь мир будет прыгать в танцах от радости и запускать фейерверки от счастья...
а Земля от этих толчков может жеж сойти с орбиты
так что.... надо будет праздновать как-то поочередно...шо ли ))))
показать весь комментарий
16.05.2022 19:01 Ответить
Танцювати треба так, щоб касабське поволжьє опустилось на 10м нижче рівня Світового океану і Біле море з'єдналось з Каспійським.
показать весь комментарий
16.05.2022 20:35 Ответить


Тайваньские резервисты принимают участие в учениях в начале этого года. Фото: АФП

https://www.scmp.com/topics/taiwan-0?module=inline&pgtype=article Тайвань приступил к первому этапу своих ежегодных военных учений, опираясь на уроки https://www.scmp.com/topics/ukraine-war?module=inline&pgtype=article войны в Украине в рамках своей стратегии асимметричной войны для отражения имитации нападения с материкового Китая.

Пятидневные командно-штабные учения, начавшиеся в понедельник, проводились в формате картографических учений, а не компьютеризированных военных учений, как ранее делали военные острова.

Это началось в непростое время после того, как https://www.scmp.com/news/china/military/article/3177631/chinese-pla-navy-sorties-test-combat-readiness-100-times-over?module=inline&pgtype=article китайский авианосец «Ляонин» возглавил большую, чем обычно, ударную группу в ходе того, что Народно-освободительная армия назвала «реалистичной боевой подготовкой» в западной части Тихого океана.
показать весь комментарий
16.05.2022 19:01 Ответить
Трохи лірики російською мовою.

Сохраняет ли лицо Бог сатане, ангелу Люциферу?

Ангел побежден и скинут с Неба.

Ходит по Земле как рыкающий лев, ища кого погубить.

Возможно с ним договориться?

Все рассказывают о военной хитрости. Когда в одной армии один мужчина одной национальности порекомендовал высадить в военных частях пальмы, чтобы те давали тень солдатам. А потом летчикам были даны указания бомбить там, где деревья.

Военная хитрость.

Вот вчера читал о строительстве какого-то дома на переходе в Крыму.

О разминировании ибо люди рискуют, проходя границу...

Военная хитрость?

Бог есть Бог!

А творенье ниже по статусу.

Люцифер всего лишь ангел.

Люцифер просит сохранить ему лицо?

Или люди сами поклонились Люциферу???

Так почему он жив?

Бог дает победить в себе Люцифера каждому человеку! Побежденный Люцифер - есть побежденный Люцифер.

Его можно спокойно убрать, когда никто за него не держится!!!

Все как в фильме "Матрица".

Вроде все знаем, все видели - а грабли все теже!!!

Или это военная хитрость???

Дай нам всем мудрости Твоей, Боже!
показать весь комментарий
16.05.2022 19:02 Ответить
дайте члєноликому яду!!! і всьо...
показать весь комментарий
16.05.2022 19:03 Ответить
Хай застрелиться атомною бомбою в сраку!
показать весь комментарий
16.05.2022 19:04 Ответить
там вже у нього бутилка,.. точніше коктейль молотова.. і це добре - нехай помучиться мудень..
показать весь комментарий
16.05.2022 19:15 Ответить
яке ліцо? хіба що пасмертная маска.., то зовсім інша справа
показать весь комментарий
16.05.2022 19:10 Ответить
старая песня у ***** должно быть лицо ... но там известный орган .
показать весь комментарий
16.05.2022 19:11 Ответить
половий орган дєдушкі ..
показать весь комментарий
16.05.2022 19:17 Ответить
хай собі кулю в лоба захеряче
показать весь комментарий
16.05.2022 19:13 Ответить
U ***** razve lico jestsj? Tam pohozhe vtoraja zhopa.
показать весь комментарий
16.05.2022 19:21 Ответить


нада спасать ліцо? кому, пля?
показать весь комментарий
16.05.2022 19:23 Ответить
путінило, бляха-муха...
показать весь комментарий
16.05.2022 19:36 Ответить
**********!!!!!
показать весь комментарий
16.05.2022 22:25 Ответить
У ***** лица нет, есть головка!
показать весь комментарий
16.05.2022 19:28 Ответить
неможливо зберегти лице , котре лукавий перетворив у кровожадну морду потвори ,з людським лицем
показать весь комментарий
16.05.2022 19:40 Ответить
Дивуюсь з Макарона!
А в нього ліцо єсть після такого варнякання про ліцо Путлера!
А Кулебі хвала!
показать весь комментарий
16.05.2022 19:35 Ответить
Знову захотіла ляпаса жабяча морда
показать весь комментарий
17.05.2022 12:01 Ответить
Як би від того придуманого способу не стало гірше, з **** станеться....
показать весь комментарий
16.05.2022 19:35 Ответить
Разве есть у ***** лицо? Лица есть только у людей! А то что у *****, на том месте вместо лица, расписано почти на всём транспорте, даже у свинособак, выгребной ямы-404, букофка "Z" что означает - ******!
показать весь комментарий
16.05.2022 19:40 Ответить
Я розумію,стаття про "ліцо" якого немає
Але що треба зробити можливо мілліонам жителів України щоб розпочати визволення Херсонської області? Як донести ,що у кожного щодня це в думках, ... як і Азов?
показать весь комментарий
16.05.2022 19:44 Ответить
У прогнившого трупа,обличя не має.
показать весь комментарий
16.05.2022 19:50 Ответить
СОХРАНИТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ ГААГИ. СЛАВА ВСУ!
показать весь комментарий
16.05.2022 19:51 Ответить
МАКРОН ХОЧЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА ЧУЖИЕ КРОВАВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. Дб. СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
16.05.2022 19:53 Ответить
путін здох ?
показать весь комментарий
16.05.2022 20:02 Ответить
Оригинал *****, уж точно сдох!
Оригинал, еврей ************, а следующие.., то ли таджик, то ли казах, кароче рюzьскый, зато ортодоксальный!
показать весь комментарий
16.05.2022 21:10 Ответить
Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
показать весь комментарий
16.05.2022 20:04 Ответить
как можно сохранить то, чего уже давно нет? ботоксную кремлевскую падаль можно только казнить и уже после казни можно сказать, что вот, наконец-то мы тебе, гнида москальская, сохранили лицо, чтобы червям было где разгуляться...
показать весь комментарий
16.05.2022 20:04 Ответить
эта сатанинская мразь уже смертельно больна,осталось пожелать ему скорейшей и мучительной смерти!
показать весь комментарий
16.05.2022 20:18 Ответить
У зеленського осталось мало времени. А то и глаза не сохранят. А счастье было так близко.
показать весь комментарий
16.05.2022 20:30 Ответить
кожу с хари формалином зальем ..не проблема
показать весь комментарий
16.05.2022 21:00 Ответить
хай бере приклад з Адольфа...
показать весь комментарий
16.05.2022 21:20 Ответить
Новічка йому вишліть, якщо боїться як справжній офіцер зберегти обличчя.
показать весь комментарий
16.05.2022 21:25 Ответить
Кулеба, ви молодець! Але риторика має бути ще жорсткіша! З виродками всіх мастей треба лише мовою сили і ультиматумів!
показать весь комментарий
16.05.2022 21:28 Ответить
Сама фраза про "збереження путіну обличчя" є страшним блюзнірством і плювком на могили наших загиблих ... Ця фраза - чіткий маркер путінських європовій.
показать весь комментарий
16.05.2022 22:17 Ответить
ху"ло хоче "зберегти обличча"? - хай забере війська з усієї території України, включаючи Крим та ОРДЛО та розпочне перемовини про компенсації Україні і її громадянам завданих збитків, за участі, та при контролі міжнародних партнерів. Хай видасть всіх військових злочинців. Хай виведе війська з окупованих територій Молдови, Грузії, Азербайджану. Та розпочне процедуру зі скорочення ракетного озброєння та ядерного роззброєння.
показать весь комментарий
16.05.2022 22:35 Ответить
чем раньше эта ***** Путлер застрелится или выпьет яду, тем моложе его морда достанется таксидермисту
показать весь комментарий
16.05.2022 22:35 Ответить
 
 