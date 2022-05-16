"Пусть Путин сам найдет способ "сохранить лицо", – Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина стремится восстановить полную территориальную целостность.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
В часности, глава МИД отказался комментировать информацию о том, предлагал ли президент Франции Макрон принять требования Кремля, чтобы "сохранить лицо Путина".
"Искать способы сохранить лицо Путину – просто неправильный подход. Пусть Путин сам найдет способ "сохранить лицо", – подчеркнул Кулеба.
Также министр отметил, что Украина стремится восстановить полную территориальную целостность, включая оккупированные Донбасс и Крым.
"Мы хотим, чтобы все, что нам принадлежит, было нашим", – сказал глава МИД.
Топ комментарии
+37 Тетяна Тать
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+36 Rostyslav Komarnytsky
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+29 Цитаты, притчи, афоризмы.
показать весь комментарий16.05.2022 18:39 Ответить Ссылка
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куйлу вже не помочь, сам собі підписав вирок!
нос ***** такой себе ничтожество он 21 метр стол держит между собой и иными... чтобы не заразиться...
Хай пуй зі своїм обличчям валить до косметолога
Що Джонсон з нашими зеленими витворяє, бояться отримати від нього наганяй.
Якщо ви
про*балиподарували південь України, то як збираєтесь повертати, бо Ху*ло Херсонщину з каналом так просто не поверне.
А ты,даже деньги потребовать на восстановление Украины у Гафностана зассал.
Або Залужного.
Не підходить?
То пришлемо Арістовича.
Думайте швидше, раша, з кожним днем лендлізу ваші ставки все менші.
НАТО у вас капітуляцію замість України приймати НЕ БУДЕ.
есть небольшие опасения, что когда бункерный дед таки здохнет,
весь мир будет прыгать в танцах от радости и запускать фейерверки от счастья...
а Земля от этих толчков может жеж сойти с орбиты
так что.... надо будет праздновать как-то поочередно...шо ли ))))
Тайваньские резервисты принимают участие в учениях в начале этого года. Фото: АФП
https://www.scmp.com/topics/taiwan-0?module=inline&pgtype=article Тайвань приступил к первому этапу своих ежегодных военных учений, опираясь на уроки https://www.scmp.com/topics/ukraine-war?module=inline&pgtype=article войны в Украине в рамках своей стратегии асимметричной войны для отражения имитации нападения с материкового Китая.
Пятидневные командно-штабные учения, начавшиеся в понедельник, проводились в формате картографических учений, а не компьютеризированных военных учений, как ранее делали военные острова.
Это началось в непростое время после того, как https://www.scmp.com/news/china/military/article/3177631/chinese-pla-navy-sorties-test-combat-readiness-100-times-over?module=inline&pgtype=article китайский авианосец «Ляонин» возглавил большую, чем обычно, ударную группу в ходе того, что Народно-освободительная армия назвала «реалистичной боевой подготовкой» в западной части Тихого океана.
Сохраняет ли лицо Бог сатане, ангелу Люциферу?
Ангел побежден и скинут с Неба.
Ходит по Земле как рыкающий лев, ища кого погубить.
Возможно с ним договориться?
Все рассказывают о военной хитрости. Когда в одной армии один мужчина одной национальности порекомендовал высадить в военных частях пальмы, чтобы те давали тень солдатам. А потом летчикам были даны указания бомбить там, где деревья.
Военная хитрость.
Вот вчера читал о строительстве какого-то дома на переходе в Крыму.
О разминировании ибо люди рискуют, проходя границу...
Военная хитрость?
Бог есть Бог!
А творенье ниже по статусу.
Люцифер всего лишь ангел.
Люцифер просит сохранить ему лицо?
Или люди сами поклонились Люциферу???
Так почему он жив?
Бог дает победить в себе Люцифера каждому человеку! Побежденный Люцифер - есть побежденный Люцифер.
Его можно спокойно убрать, когда никто за него не держится!!!
Все как в фильме "Матрица".
Вроде все знаем, все видели - а грабли все теже!!!
Или это военная хитрость???
Дай нам всем мудрости Твоей, Боже!
нада спасать ліцо? кому, пля?
А в нього ліцо єсть після такого варнякання про ліцо Путлера!
А Кулебі хвала!
Але що треба зробити можливо мілліонам жителів України щоб розпочати визволення Херсонської області? Як донести ,що у кожного щодня це в думках, ... як і Азов?
Оригинал, еврей ************, а следующие.., то ли таджик, то ли казах, кароче рюzьскый, зато ортодоксальный!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!