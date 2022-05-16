"Пусть Путин сам найдет способ "сохранить лицо", – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина стремится восстановить полную территориальную целостность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

В часности, глава МИД отказался комментировать информацию о том, предлагал ли президент Франции Макрон принять требования Кремля, чтобы "сохранить лицо Путина".

"Искать способы сохранить лицо Путину – просто неправильный подход. Пусть Путин сам найдет способ "сохранить лицо", – подчеркнул Кулеба.

Также министр отметил, что Украина стремится восстановить полную территориальную целостность, включая оккупированные Донбасс и Крым.

"Мы хотим, чтобы все, что нам принадлежит, было нашим", – сказал глава МИД.

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