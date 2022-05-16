"Нехай Путін сам знайде спосіб "зберегти обличчя", - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Україна прагне відновити повну територіальну цілісність.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Так, глава МЗС відмовився коментувати інформацію про те, чи пропонував президент Франції Макрон прийняти вимоги Кремля, щоб "зберегти Путіну обличчя".
"Шукати способи зберегти обличчя Путіну - просто неправильний підхід. Нехай Путін сам знайде спосіб "зберегти обличчя", - наголосив Кулеба.
Також міністр зазначив, що Україна прагне відновити повну територіальну цілісність: включно з окупованими Донбасом та Кримом.
"Ми хочемо, щоб усе, що нам належить, було нашим", - сказав глава МЗС.
Топ коментарі
+37 Тетяна Тать
показати весь коментар16.05.2022 18:40 Відповісти Посилання
+36 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар16.05.2022 18:38 Відповісти Посилання
+29 Цитаты, притчи, афоризмы.
показати весь коментар16.05.2022 18:39 Відповісти Посилання
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куйлу вже не помочь, сам собі підписав вирок!
нос ***** такой себе ничтожество он 21 метр стол держит между собой и иными... чтобы не заразиться...
Хай пуй зі своїм обличчям валить до косметолога
Що Джонсон з нашими зеленими витворяє, бояться отримати від нього наганяй.
Якщо ви
про*балиподарували південь України, то як збираєтесь повертати, бо Ху*ло Херсонщину з каналом так просто не поверне.
А ты,даже деньги потребовать на восстановление Украины у Гафностана зассал.
Або Залужного.
Не підходить?
То пришлемо Арістовича.
Думайте швидше, раша, з кожним днем лендлізу ваші ставки все менші.
НАТО у вас капітуляцію замість України приймати НЕ БУДЕ.
есть небольшие опасения, что когда бункерный дед таки здохнет,
весь мир будет прыгать в танцах от радости и запускать фейерверки от счастья...
а Земля от этих толчков может жеж сойти с орбиты
так что.... надо будет праздновать как-то поочередно...шо ли ))))
Тайваньские резервисты принимают участие в учениях в начале этого года. Фото: АФП
https://www.scmp.com/topics/taiwan-0?module=inline&pgtype=article Тайвань приступил к первому этапу своих ежегодных военных учений, опираясь на уроки https://www.scmp.com/topics/ukraine-war?module=inline&pgtype=article войны в Украине в рамках своей стратегии асимметричной войны для отражения имитации нападения с материкового Китая.
Пятидневные командно-штабные учения, начавшиеся в понедельник, проводились в формате картографических учений, а не компьютеризированных военных учений, как ранее делали военные острова.
Это началось в непростое время после того, как https://www.scmp.com/news/china/military/article/3177631/chinese-pla-navy-sorties-test-combat-readiness-100-times-over?module=inline&pgtype=article китайский авианосец «Ляонин» возглавил большую, чем обычно, ударную группу в ходе того, что Народно-освободительная армия назвала «реалистичной боевой подготовкой» в западной части Тихого океана.
Сохраняет ли лицо Бог сатане, ангелу Люциферу?
Ангел побежден и скинут с Неба.
Ходит по Земле как рыкающий лев, ища кого погубить.
Возможно с ним договориться?
Все рассказывают о военной хитрости. Когда в одной армии один мужчина одной национальности порекомендовал высадить в военных частях пальмы, чтобы те давали тень солдатам. А потом летчикам были даны указания бомбить там, где деревья.
Военная хитрость.
Вот вчера читал о строительстве какого-то дома на переходе в Крыму.
О разминировании ибо люди рискуют, проходя границу...
Военная хитрость?
Бог есть Бог!
А творенье ниже по статусу.
Люцифер всего лишь ангел.
Люцифер просит сохранить ему лицо?
Или люди сами поклонились Люциферу???
Так почему он жив?
Бог дает победить в себе Люцифера каждому человеку! Побежденный Люцифер - есть побежденный Люцифер.
Его можно спокойно убрать, когда никто за него не держится!!!
Все как в фильме "Матрица".
Вроде все знаем, все видели - а грабли все теже!!!
Или это военная хитрость???
Дай нам всем мудрости Твоей, Боже!
нада спасать ліцо? кому, пля?
А в нього ліцо єсть після такого варнякання про ліцо Путлера!
А Кулебі хвала!
Але що треба зробити можливо мілліонам жителів України щоб розпочати визволення Херсонської області? Як донести ,що у кожного щодня це в думках, ... як і Азов?
Оригинал, еврей ************, а следующие.., то ли таджик, то ли казах, кароче рюzьскый, зато ортодоксальный!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!