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"Нехай Путін сам знайде спосіб "зберегти обличчя", - Кулеба

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Україна прагне відновити повну територіальну цілісність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Так, глава МЗС відмовився коментувати інформацію про те, чи пропонував президент Франції Макрон прийняти вимоги Кремля, щоб "зберегти Путіну обличчя". 

"Шукати способи зберегти обличчя Путіну - просто неправильний підхід. Нехай Путін сам знайде спосіб "зберегти обличчя", - наголосив Кулеба.

Також міністр зазначив, що Україна прагне відновити повну територіальну цілісність: включно з окупованими Донбасом та Кримом.

"Ми хочемо, щоб усе, що нам належить, було нашим", - сказав глава МЗС.

Також читайте: Кулеба закликав ЄС взяти на себе провідну роль у відновленні одного із постраждалих регіонів України

Автор: 

росія (66461) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+37
Кулеба красава!
Хай пуй зі своїм обличчям валить до косметолога
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16.05.2022 18:40 Відповісти
+36
Як можна зберегти те, чого нема? 🤔 Там свинособаче рило в пушку, а не обличчя.
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16.05.2022 18:38 Відповісти
+29
Путин *****❗☝
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16.05.2022 18:39 Відповісти
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Як можна зберегти те, чого нема? 🤔 Там свинособаче рило в пушку, а не обличчя.
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16.05.2022 18:38 Відповісти
Путин *****❗☝
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16.05.2022 18:39 Відповісти


куйлу вже не помочь, сам собі підписав вирок!
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16.05.2022 19:27 Відповісти
СОХРАНИТЬ ЛИЦО ИЛИ ЧЕСТЬ В ЯПОНИИ ОБОЗНАЧАЛО СДЕЛАТЬ САМОМУ СЕБЕ ХАРАКИРИ..
нос ***** такой себе ничтожество он 21 метр стол держит между собой и иными... чтобы не заразиться...
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16.05.2022 20:22 Відповісти
обычай называется сеппуку, но пусть делает харакири ( это когда не очень удачно резал животик) (гугл в помощь)
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16.05.2022 20:59 Відповісти
...хочу сісти йому на ліцо в брезентових пожежних штанях і попідстрибувати на том ліце з півгодини
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16.05.2022 18:54 Відповісти
Кулеба красава!
Хай пуй зі своїм обличчям валить до косметолога
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16.05.2022 18:40 Відповісти
шкіру обрізану натягувать..
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16.05.2022 19:07 Відповісти
Так, у нас в країні лише два по справжньому українські міністерства- це МЗС та МО з генштабом
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16.05.2022 20:37 Відповісти
та як же ***** може тепер свою рожу зберегти, коли з-за санкцій, з ботоксом на параші напряжонка?
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16.05.2022 18:40 Відповісти
та який макарон, вони в стамбулі все порішали, альо. вони будуть воювати до бажання путлєра домовлятися, ніяких битв за крим і ордло не буде
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16.05.2022 18:43 Відповісти
судячи з того, як верещить ботва, типу таких от ваньків, капітуляцію запропонували вашому патрону - *****.
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16.05.2022 18:43 Відповісти
У бункерної мерзоти залишилась лише смердюча обісрана дупа замість обличчя...
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16.05.2022 18:41 Відповісти
якщо замість харі срака, то шукай чи не шукай спосіб, все одно залишиться срака.
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16.05.2022 18:41 Відповісти
Молодець Кулеба!
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16.05.2022 18:42 Відповісти
Досить панькатись з ******,воно повинно здохнути в бункері як Гітлер!!!!
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16.05.2022 18:42 Відповісти
Ніхто так і не побачив гітлера дохлим
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17.05.2022 11:55 Відповісти
Іншими словами, зелені підтримають любий варіант який запропонує путін.
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16.05.2022 18:43 Відповісти
100% они абсолютно ничего не решают и на все согласны.
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16.05.2022 18:47 Відповісти
на счет морды-лица ху..ла 100% правильно, перед тим як пхать своє кацап..ке рило в Україну про свою морду ліца не думав же, хай тепер сам думає як морду ліца зберегти, нас то не ї..бе
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16.05.2022 18:43 Відповісти
Так, глава МЗС відмовився коментувати інформацію про те, чи пропонував президент Франції Макрон прийняти вимоги Кремля, щоб "зберегти Путіну обличчя". Джерело:

Що Джонсон з нашими зеленими витворяє, бояться отримати від нього наганяй.
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16.05.2022 18:44 Відповісти
В мавзолеї нехай його обличча зберігають
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16.05.2022 18:45 Відповісти
"Ми хочемо, щоб усе, що нам належить, було нашим", - сказав глава МЗС. Джерело:

Якщо ви про*бали подарували південь України, то як збираєтесь повертати, бо Ху*ло Херсонщину з каналом так просто не поверне.
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16.05.2022 18:45 Відповісти
А його будуть запитувати?
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16.05.2022 18:51 Відповісти
Та мы уже поняли,что Путин всё решает,как дальше пойдёт
А ты,даже деньги потребовать на восстановление Украины у Гафностана зассал.
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16.05.2022 18:45 Відповісти
З такою пикою в туалеті кричати «зайнято».
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16.05.2022 18:46 Відповісти
Нехай йде за кораблем.
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16.05.2022 18:47 Відповісти
Яке обличча - військовий злочинець, чим він кращий мілошевича чи хусейна?
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16.05.2022 18:47 Відповісти
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16.05.2022 19:05 Відповісти
Синя шкіра, припухлий язик, витрішені очі та борозна від зашморгу - ось обличчя, якого потребує Путін!
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16.05.2022 18:51 Відповісти
+100500!!!
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16.05.2022 19:42 Відповісти
Да з "обличчям" нічого не станеться , якщо його просто придушити ...
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16.05.2022 18:51 Відповісти
Kuleba krasava
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16.05.2022 18:52 Відповісти
Ні, ну Кулеба молодець - риє землю як молодий бізон - таких треба побільше.
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16.05.2022 18:52 Відповісти
Виставити забальзамовану голову ***** у вітрині магазину, як колись Льоньки Пантєлєєва в Пєтроградє (ну що за місто, одні маніяки і вбивці генеруються)
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16.05.2022 21:04 Відповісти
Думаю, оптимальным вариантом будет снять гипсовый слепок, когда сдохнет. Так и сохранят эту рожу в назидание потомству.
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16.05.2022 18:52 Відповісти
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16.05.2022 18:53 Відповісти
не хоче путя Зеленському капітуляцію підписувати - з того станеться прислати замість себе Кулебу.
Або Залужного.
Не підходить?
То пришлемо Арістовича.

Думайте швидше, раша, з кожним днем лендлізу ваші ставки все менші.

НАТО у вас капітуляцію замість України приймати НЕ БУДЕ.
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16.05.2022 18:56 Відповісти
Почему Украина должна за счет своих территорий сохранять кровавую морду лица Путина и его сброда в Украине? Почему, например, Макрону не отдать Лазурный берег, или умникам из США не отдать Аляску и сохранить лицо Путину? Не трусам решать за украинский народ, где ему останавливаться в освобождении СВОЕЙ земли от ОРДЫ! Уважение Байдену и его администрации стоящих на позициях украинцев.
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16.05.2022 18:57 Відповісти
На выбор, ***** гребаное
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16.05.2022 18:59 Відповісти
Лицо ему сохранит только бальзамирование
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16.05.2022 19:00 Відповісти
як можна обрізанному хлу зберегти обличчя? зсалупу йому пришити назад, чи що?
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16.05.2022 19:00 Відповісти
Не в тему. Это украинские радиолюбители на спутниковом Satcom (256.95 Мгц) ? Или кто-то связанный с правительством? Но,в любом случае МОЛОДЦЫ,-пусть весь мир слушает!
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16.05.2022 19:00 Відповісти
Вроде Украинское радио...
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16.05.2022 19:53 Відповісти
***
есть небольшие опасения, что когда бункерный дед таки здохнет,
весь мир будет прыгать в танцах от радости и запускать фейерверки от счастья...
а Земля от этих толчков может жеж сойти с орбиты
так что.... надо будет праздновать как-то поочередно...шо ли ))))
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16.05.2022 19:01 Відповісти
Танцювати треба так, щоб касабське поволжьє опустилось на 10м нижче рівня Світового океану і Біле море з'єдналось з Каспійським.
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16.05.2022 20:35 Відповісти


Тайваньские резервисты принимают участие в учениях в начале этого года. Фото: АФП

https://www.scmp.com/topics/taiwan-0?module=inline&pgtype=article Тайвань приступил к первому этапу своих ежегодных военных учений, опираясь на уроки https://www.scmp.com/topics/ukraine-war?module=inline&pgtype=article войны в Украине в рамках своей стратегии асимметричной войны для отражения имитации нападения с материкового Китая.

Пятидневные командно-штабные учения, начавшиеся в понедельник, проводились в формате картографических учений, а не компьютеризированных военных учений, как ранее делали военные острова.

Это началось в непростое время после того, как https://www.scmp.com/news/china/military/article/3177631/chinese-pla-navy-sorties-test-combat-readiness-100-times-over?module=inline&pgtype=article китайский авианосец «Ляонин» возглавил большую, чем обычно, ударную группу в ходе того, что Народно-освободительная армия назвала «реалистичной боевой подготовкой» в западной части Тихого океана.
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16.05.2022 19:01 Відповісти
Трохи лірики російською мовою.

Сохраняет ли лицо Бог сатане, ангелу Люциферу?

Ангел побежден и скинут с Неба.

Ходит по Земле как рыкающий лев, ища кого погубить.

Возможно с ним договориться?

Все рассказывают о военной хитрости. Когда в одной армии один мужчина одной национальности порекомендовал высадить в военных частях пальмы, чтобы те давали тень солдатам. А потом летчикам были даны указания бомбить там, где деревья.

Военная хитрость.

Вот вчера читал о строительстве какого-то дома на переходе в Крыму.

О разминировании ибо люди рискуют, проходя границу...

Военная хитрость?

Бог есть Бог!

А творенье ниже по статусу.

Люцифер всего лишь ангел.

Люцифер просит сохранить ему лицо?

Или люди сами поклонились Люциферу???

Так почему он жив?

Бог дает победить в себе Люцифера каждому человеку! Побежденный Люцифер - есть побежденный Люцифер.

Его можно спокойно убрать, когда никто за него не держится!!!

Все как в фильме "Матрица".

Вроде все знаем, все видели - а грабли все теже!!!

Или это военная хитрость???

Дай нам всем мудрости Твоей, Боже!
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16.05.2022 19:02 Відповісти
дайте члєноликому яду!!! і всьо...
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16.05.2022 19:03 Відповісти
Хай застрелиться атомною бомбою в сраку!
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16.05.2022 19:04 Відповісти
там вже у нього бутилка,.. точніше коктейль молотова.. і це добре - нехай помучиться мудень..
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16.05.2022 19:15 Відповісти
яке ліцо? хіба що пасмертная маска.., то зовсім інша справа
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16.05.2022 19:10 Відповісти
старая песня у ***** должно быть лицо ... но там известный орган .
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16.05.2022 19:11 Відповісти
половий орган дєдушкі ..
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16.05.2022 19:17 Відповісти
хай собі кулю в лоба захеряче
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16.05.2022 19:13 Відповісти
U ***** razve lico jestsj? Tam pohozhe vtoraja zhopa.
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16.05.2022 19:21 Відповісти


нада спасать ліцо? кому, пля?
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16.05.2022 19:23 Відповісти
путінило, бляха-муха...
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16.05.2022 19:36 Відповісти
**********!!!!!
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16.05.2022 22:25 Відповісти
У ***** лица нет, есть головка!
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16.05.2022 19:28 Відповісти
неможливо зберегти лице , котре лукавий перетворив у кровожадну морду потвори ,з людським лицем
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16.05.2022 19:40 Відповісти
Дивуюсь з Макарона!
А в нього ліцо єсть після такого варнякання про ліцо Путлера!
А Кулебі хвала!
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16.05.2022 19:35 Відповісти
Знову захотіла ляпаса жабяча морда
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17.05.2022 12:01 Відповісти
Як би від того придуманого способу не стало гірше, з **** станеться....
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16.05.2022 19:35 Відповісти
Разве есть у ***** лицо? Лица есть только у людей! А то что у *****, на том месте вместо лица, расписано почти на всём транспорте, даже у свинособак, выгребной ямы-404, букофка "Z" что означает - ******!
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16.05.2022 19:40 Відповісти
Я розумію,стаття про "ліцо" якого немає
Але що треба зробити можливо мілліонам жителів України щоб розпочати визволення Херсонської області? Як донести ,що у кожного щодня це в думках, ... як і Азов?
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16.05.2022 19:44 Відповісти
У прогнившого трупа,обличя не має.
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16.05.2022 19:50 Відповісти
СОХРАНИТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ ГААГИ. СЛАВА ВСУ!
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16.05.2022 19:51 Відповісти
МАКРОН ХОЧЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА ЧУЖИЕ КРОВАВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. Дб. СЛАВА УКРАИНЕ!
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16.05.2022 19:53 Відповісти
путін здох ?
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16.05.2022 20:02 Відповісти
Оригинал *****, уж точно сдох!
Оригинал, еврей ************, а следующие.., то ли таджик, то ли казах, кароче рюzьскый, зато ортодоксальный!
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16.05.2022 21:10 Відповісти
Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
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16.05.2022 20:04 Відповісти
как можно сохранить то, чего уже давно нет? ботоксную кремлевскую падаль можно только казнить и уже после казни можно сказать, что вот, наконец-то мы тебе, гнида москальская, сохранили лицо, чтобы червям было где разгуляться...
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16.05.2022 20:04 Відповісти
эта сатанинская мразь уже смертельно больна,осталось пожелать ему скорейшей и мучительной смерти!
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16.05.2022 20:18 Відповісти
У зеленського осталось мало времени. А то и глаза не сохранят. А счастье было так близко.
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16.05.2022 20:30 Відповісти
кожу с хари формалином зальем ..не проблема
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16.05.2022 21:00 Відповісти
хай бере приклад з Адольфа...
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16.05.2022 21:20 Відповісти
Новічка йому вишліть, якщо боїться як справжній офіцер зберегти обличчя.
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16.05.2022 21:25 Відповісти
Кулеба, ви молодець! Але риторика має бути ще жорсткіша! З виродками всіх мастей треба лише мовою сили і ультиматумів!
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16.05.2022 21:28 Відповісти
Сама фраза про "збереження путіну обличчя" є страшним блюзнірством і плювком на могили наших загиблих ... Ця фраза - чіткий маркер путінських європовій.
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16.05.2022 22:17 Відповісти
ху"ло хоче "зберегти обличча"? - хай забере війська з усієї території України, включаючи Крим та ОРДЛО та розпочне перемовини про компенсації Україні і її громадянам завданих збитків, за участі, та при контролі міжнародних партнерів. Хай видасть всіх військових злочинців. Хай виведе війська з окупованих територій Молдови, Грузії, Азербайджану. Та розпочне процедуру зі скорочення ракетного озброєння та ядерного роззброєння.
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16.05.2022 22:35 Відповісти
чем раньше эта ***** Путлер застрелится или выпьет яду, тем моложе его морда достанется таксидермисту
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16.05.2022 22:35 Відповісти
 
 