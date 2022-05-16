"Нехай Путін сам знайде спосіб "зберегти обличчя", - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Україна прагне відновити повну територіальну цілісність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Так, глава МЗС відмовився коментувати інформацію про те, чи пропонував президент Франції Макрон прийняти вимоги Кремля, щоб "зберегти Путіну обличчя".

"Шукати способи зберегти обличчя Путіну - просто неправильний підхід. Нехай Путін сам знайде спосіб "зберегти обличчя", - наголосив Кулеба.

Також міністр зазначив, що Україна прагне відновити повну територіальну цілісність: включно з окупованими Донбасом та Кримом.

"Ми хочемо, щоб усе, що нам належить, було нашим", - сказав глава МЗС.

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