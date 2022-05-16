Зафиксировано уже четвертое место массового захоронения в Мариуполе, - СМИ

Спутник зафиксировал уже четвёртое место массового захоронения у Центрального кладбища в Мариуполе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом сообщают "Схемы".

С помощью спутниковых снимков Maxar, предоставленных компанией "ТВИС", журналисты нашли место массового захоронения, состоящего из двух траншей. Одна из них достигает более 30 метров в длину.

Появились массовые захоронения в начале марта. На снимках за 9 марта уже видно, что две траншеи, где массово хоронили людей, закопаны.

"10 марта журналистка азербайджанского издания APA TV Илаге Велиева выкладывала на своей странице Facebook видео с массовыми захоронениями погибших мариупольцев, однако не указала точное место расположения захоронения. Анализируя видео, "Схемы" смогли подтвердить, что речь идет именно об историческом кладбище "Некрополь" в центре Мариуполя", - отмечает издание.

Это подтверждают сами кадры по видео. На них с одной стороны виден купол собора святого Николая, высокая труба в переулке Левитана, а также крыши подсобных помещений за забором.

С другой стороны видны здания предприятия ЧАО "Электробытприбор" и недостроенная 24-этажка жилого комплекса "Пионер".

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