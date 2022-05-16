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Новини Війна
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Зафіксовано вже четверте місце масового поховання у Маріуполі, - ЗМІ

маріуполь

Супутник зафіксував вже четверте місце масового поховання біля Центрального кладовища в Маріуполі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомляють "Схеми".

За допомогою супутникових знімків Maxar, наданих компанією "ТВІС", журналісти знайшли місце масового поховання, що складається з двох траншей. Одна з них сягає більше 30 метрів у довжину.

Зафіксовано вже четверте місце масового поховання у Маріуполі, - ЗМІ 01

З’явилося масове поховання на початку березня. На знімках за 9 березня вже видно, що дві траншеї, де масово хоронили людей, закопано.

Зафіксовано вже четверте місце масового поховання у Маріуполі, - ЗМІ 02

"10 березня журналістка азербайджанського видання APA TV Ілаге Велієва викладала на своїй сторінці Facebook відео з масовим похованням загиблих маріупольців, однак не вказала точне місце його поховання. Аналізуючи відео, "Схеми" змогли підтвердити, що мова йде саме про історичне кладовище "Некрополь" у центрі Маріуполя", - зазначає видання.

Це підтверджують самі кадри з відео. На них з одного боку видно купол собору святого Миколая, високу трубу, що належить до будівлі у переулку Левітана, а також дахи підсобних приміщень за парканом.

Зафіксовано вже четверте місце масового поховання у Маріуполі, - ЗМІ 03

З іншого боку видно будівлі підприємства ПрАТ "Електропобутприлад" та недобудовану 24-поверхівку житлового комплексу "Піонер".

Зафіксовано вже четверте місце масового поховання у Маріуполі, - ЗМІ 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загиблих цивільних у Маріуполі так багато, що їх ховають у траншеях, - Казанський. ФОТО

Автор: 

поховання (205) Маріуполь (3252)


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Зеленському і Верещучці це покажіть. Хай бачуть, чого коштувало їх право на помилку.
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16.05.2022 20:47 Відповісти
СРОЧНО ОТВЕТ АРЕСТОВИЧА
https://twitter.com/i/status/1526209568543494144 https://twitter.com/i/status/1526209568543494144

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16.05.2022 20:55 Відповісти
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16.05.2022 21:06 Відповісти
пане Гутерріш - агов!
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16.05.2022 21:26 Відповісти
де той фріц якому було мало вбитих
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16.05.2022 21:47 Відповісти
Кацапы за всё ответят. Так же, как и ЗЕвлада
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16.05.2022 23:32 Відповісти
 
 