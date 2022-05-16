Зафіксовано вже четверте місце масового поховання у Маріуполі, - ЗМІ
Супутник зафіксував вже четверте місце масового поховання біля Центрального кладовища в Маріуполі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомляють "Схеми".
За допомогою супутникових знімків Maxar, наданих компанією "ТВІС", журналісти знайшли місце масового поховання, що складається з двох траншей. Одна з них сягає більше 30 метрів у довжину.
З’явилося масове поховання на початку березня. На знімках за 9 березня вже видно, що дві траншеї, де масово хоронили людей, закопано.
"10 березня журналістка азербайджанського видання APA TV Ілаге Велієва викладала на своїй сторінці Facebook відео з масовим похованням загиблих маріупольців, однак не вказала точне місце його поховання. Аналізуючи відео, "Схеми" змогли підтвердити, що мова йде саме про історичне кладовище "Некрополь" у центрі Маріуполя", - зазначає видання.
Це підтверджують самі кадри з відео. На них з одного боку видно купол собору святого Миколая, високу трубу, що належить до будівлі у переулку Левітана, а також дахи підсобних приміщень за парканом.
З іншого боку видно будівлі підприємства ПрАТ "Електропобутприлад" та недобудовану 24-поверхівку житлового комплексу "Піонер".
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