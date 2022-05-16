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Загиблих цивільних у Маріуполі так багато, що їх ховають у траншеях, - Казанський. ФОТО

На цвинтарі під Маріуполем велика кількість свіжих могил.

Про це повідомив у Facebook журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Свіжі могили на цвинтарі під Маріуполем. Загиблих цивільних так багато, що їх ховають у траншеях. Так виглядає "допомога людям Донбасу" від Путіна",  - прокоментував Казанський.

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Загиблих цивільних у Маріуполі так багато, що їх ховають у траншеях, - Казанський 01

Автор: 

поховання (205) Маріуполь (3254) Казанський Денис (308)


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Топ коментарі
+42
Запросто. Ви просто маєте завищені уявлення про цивілізований світ. Цивілізований світ запросто зберігає крадене, дає прихисток негідникам, продає зброю агресорам і т д. І якраз ці діяння і причиною воєн. Він цей цивілізований світ продав би Україну, якби не розумів, що в цьому випадку наступним буде він.
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16.05.2022 20:09 Відповісти
+25
Отак рускій мір визволяє від життя.
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16.05.2022 19:59 Відповісти
+15
Як таке може відбуватись у цивілізованомі світі та ще й Європі
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16.05.2022 20:02 Відповісти
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Отак рускій мір визволяє від життя.
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16.05.2022 19:59 Відповісти
Они выдают чуть-чуть сухпайков на камеру для тв, остальные, заблокированные в Мариуполе люди, мрут, как мухи, от голода и болезней
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16.05.2022 20:02 Відповісти
Як таке може відбуватись у цивілізованомі світі та ще й Європі
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16.05.2022 20:02 Відповісти
Запросто. Ви просто маєте завищені уявлення про цивілізований світ. Цивілізований світ запросто зберігає крадене, дає прихисток негідникам, продає зброю агресорам і т д. І якраз ці діяння і причиною воєн. Він цей цивілізований світ продав би Україну, якби не розумів, що в цьому випадку наступним буде він.
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16.05.2022 20:09 Відповісти
полностью согласен с мнением и поддерживаю его.
Есть еще слова не помню какого президента США ,сказанные про какого то людоедного диктатора -что он сукин сын,но он наш сукин сын .
Так что все верно-басни про цивилизацию
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16.05.2022 20:18 Відповісти
Про Сомосу, а потім проХусейна.
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16.05.2022 20:20 Відповісти
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16.05.2022 22:12 Відповісти
Це не зовсім цивілізований світ та не зовсім Європа. Коли б Україну прийняли до європейської спільноти та НАТО то дійсно була б Європа. Бо те географічне положення яке ми займаємо не дає нам змоги називатись Європою у повному розумінні. Власний досвід - колись,років 20 тому, сміху ради поспорив з двома ліванцями що Україна це Європа, а вони кажуть що ні. Приніс карту, показав. Вони кажуть то це ж тільки географічно, а по факту ви ж не там. Тобто вони праві були, звичайно. Бо коли кажуть Європа, то ніхто не думає про картографію.
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16.05.2022 20:30 Відповісти
А що сама Україна реально зробила за 30 років, щоб бути у ЄС і НАТО?
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16.05.2022 20:35 Відповісти
Що зробила Литва, Эстонія, Латвія, та, курва, Болгарія для того самого? Просто була політична доцільність, яку зараз до України також, можливо, застосують. Бо без цієї доцільності можна із штанів вистрибнуть але не потрапити в члени. Це сімбіоз часу та місця і нічого більше.
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16.05.2022 20:48 Відповісти
Тобто винуваті всі крім нас білих і пухнатих.
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16.05.2022 21:05 Відповісти
Ні. Ми також. Але наша винуватість не вища тих країн які я вище написав. Коли тобі каже сусід, якому багатий дядько з Америки трактор подарував, будеш орати поле на своїй конячці так само швидко як я на тракторі, то будемо добрими друзями та сусідами. А ні, то вибачай. Як би не план Маршалла то Німеччина до сих пір єрзац смалець на житній хліб намастювала би. Та й інші також. Якби не нафта, то норвежці по сі пори гребли б на веслах в пошуках тріски на засушку. Думаєте в Литві без економічної допомоги і, звісно, контролю з боку ЄС залишились би люди. Це якщо б вони наодинці залишились. А корупція вона скрізь є. Але в дуже великій мірі в бідній країні. Спочатку вилізти із злиднів і корупція в рази зменшиться. Коли люди гідність свою за гроші перестануть продавати.
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16.05.2022 21:25 Відповісти
Не варто переоцінювати план Маршалла. Це була рамка, правила гри. Здебільшого, фолксдойч побудували країну власноруч. Наполегливо, але довго.
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16.05.2022 22:42 Відповісти
Мова не йде про винних. Мова про те що нелюдські злочини вчиняються на очах цивілізованого світу. Я написав що цивілізований світ не такий вже і цивілізований. Що цивілізований світ озброює агресорів, від яких потім гинуть сотні тисяч людей. Тобто і я і інші коментатори не обговорювали питання вини. Звісно, що спасіння потопаючих справа самих потопаючих, але де ж як не в цивілізованих країнах зберігала наша еліта свої мільярди наплювавши на безпеку громадян України?
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16.05.2022 21:25 Відповісти
"Що зробила Литва, Эстонія, Латвія, та, курва, Болгарія для того самого?"

Поставили перед собою мету - бути у ЄС і НАТО, виконали необхідні умови і отримали те, до чого прагнули.
Географічна, ресурсна, демографічна складові України несуть у собі доцільности більше, аніж перераховані вами країни але гальмом для цього руху стало і продовжує бути саме суспільство України з його переважаючою москальскою ментальністю бажання мати усе і багато, не роблячи нічого для цього самим і не пропонуючи нічого в замін.
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16.05.2022 21:20 Відповісти
Пані, те що ви написали про суспільство, маячня. Те ж саме суспільство героїчно воює, мільйони людей цінують в Європі як працівників і т д. Ви переплутали суспільство і його верхівку.
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16.05.2022 21:29 Відповісти
Не верхівку. В Україні нема верхівки як класу. Це все частина суспільства. Просто для зростання суспільству як і людині потрібен час.
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16.05.2022 22:44 Відповісти
Влад, не тільки є цей клас, а він настільки потужний, що армія орків, в порівнянні з ним, це дитячий садок. Якраз цей клас зриває всі спроби подолати корупцію, зриває європейську інтеграцію України, відповідальний за ослаблення країни, а через ослаблення і війна.
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17.05.2022 02:05 Відповісти
А хто ж тоді той самий хліб, без якого частина людства може з голоду загинути вирощує. Хіба не нероба-українець? Це як приклад. Мета це добре. Але без допомоги вона остається виключно метою. Ментальність совкова присутня. Не заперечую. Але вона вмить зникає коли українець перетинає західний кордон. То передвиньте той кордон до Харкова і вона зникне вже на ціх теренах.
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16.05.2022 21:31 Відповісти
Пані, те що ви написали про суспільство, маячня. Те ж саме суспільство героїчно воює, мільйони людей цінують в Європі як працівників і т д. Ви переплутали суспільство і його верхівку.
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16.05.2022 21:31 Відповісти
То в Україні не суспільство формує і підтримує ті чи інші політичні рухи і з них обирає "верхівку"?
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16.05.2022 22:11 Відповісти
Політичні рухи суспільство наше не формує. Їх формують фінансово політичні групи і ті рухи виконують їх накази. Наприклад, нинішня партія влади взагалі з'явилася перед виборами. Інші тісно пов'язані з іменами беніфеціарів цих партій. Політики таких політичних рухів не залежать від виборців і у випадку поразки на виборах отримують роботу у своїх господарів, або створюють нові політичні рухи. В тому і біда України .
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17.05.2022 02:01 Відповісти
Суровая реальность. Уничтожение украинцев(.
Где ООН?
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16.05.2022 20:03 Відповісти
ООН має приїхати і знищити окупанта?
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16.05.2022 20:25 Відповісти
В Корее было именно так... Там совок с китаем воевали именно против ООН...
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16.05.2022 20:30 Відповісти
Каюсь, забув про той випадок. Це чи не єдиний дійсно серйозний приклазастосування міжнародного контингенту. Але тоді Рада Безпеки проголосувала за надання мандату місії ООН. Зараз це не можливо.
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16.05.2022 21:09 Відповісти
Ви переоцінили ООН в тому випадку. Коли було голосування в раді безпеки ООН, то представник СССР покинув зал засідань і не скористався правом вето. А якби скористатися то швидше за все ООН і тоді залишився би такою ж нікчемною інституцією, якою був завжди.
П с описую події по пам'яті, тому прошу пробачення якщо в чомусь помилився
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16.05.2022 21:37 Відповісти
Надто давно то було.
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16.05.2022 22:38 Відповісти
ООН выражает "глубокую озабоченность"..
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16.05.2022 20:38 Відповісти
А скільки мін зняли з перешейка Казанський не порахував ?
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16.05.2022 20:06 Відповісти
от тому я і писав за Маріуполь...а вам Євровідініє в голові...от танцюйте і співайте на могилах
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16.05.2022 20:09 Відповісти
от токо не кизди за Євробачення! Кращої пропаганди ситуації в Україні складно було придумати! по ітогу хлопці з Калуш Оркестра запустили на ютубі кліп на пісню з відповідним відеорядом, у якого тільки за першу добу вже під 7 мільйонів переглядів!
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16.05.2022 20:14 Відповісти
прошу: https://youtu.be/Z8Z51no1TD0
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16.05.2022 20:15 Відповісти
из-за депрессии от войны, не смотрел
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16.05.2022 20:14 Відповісти
ну ладно, на Євробаченні наші про Маріуполь кричали. треба кричати.
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16.05.2022 20:14 Відповісти
Я не дивився Євробачення, оскільки це аморально, коли гинуть українці.
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16.05.2022 20:18 Відповісти
може ще й вступати в ЄС і НАТО аморально, коли гинуть українці?

аморально було дивитися "Сватів" і голосувати за зелену жабу на палочці!
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16.05.2022 21:42 Відповісти
как рядки картошки, прости Господи.

ну і як до русскіх відноситися як до людей?

це просто якийсь інший вид - з двома руками і ногами.
люди таке робити не можуть

і не треба на путіна все скидати

так, він кончений диктатор з онкологією совісті
але стріляв не він
бомбив не він
ракети пускав не він

і з Маріуполя фізично не випускає людей теж не він

так, рішення приймає він у одну морду,
але не він виконавець

кожен з них злочинець - і хто наказує, і хто виконує, і хто підтримує вголос чи мовчанням

по різному, але винні вони УСІ

БОЖЕ, ВІДДАЙ РУССКІМ ТЕ, ЩО ВОНИ ЗАСЛУЖИЛИ
ТІЛЬКИ ТЕ. НЕ БІЛЬШЕ І НЕ МЕНШЕ
КОЖНОМУ.

амінь.
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16.05.2022 20:10 Відповісти
войска, что сейчас в Мариуполе, должны быть осуждены и понести наказание за геноцид украинцев
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16.05.2022 20:41 Відповісти
геноцид УКРАИНСКОГО народа фашистской руснёй!
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16.05.2022 20:12 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=co_AeSLBXWY
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16.05.2022 20:13 Відповісти
Где вы были 8 лет, говорите? Рашистские гниды, сравните вид Славянска после того, как ВСУ вышибли оттуда Гиркина и вид Мариуполя после вашего "освобождения". Где вы были последние 30 лет, когда ваши орки убивали стариков, женщин и детей Ичкерии, Грузии, Сирии и Украины? Где вы были, когда избили студентов на Майдане, когда в Киевском доме профсоюзов сгорели люди, когда убивали Небесную Сотню, когда вспарывали животы патриотам Украины в Донецке? Почему вы молчали все это время, а теперь вспомнили про последние 8 лет, которых бы никогда не было, если бы не ваш фюрер? Всюду, куда дотягивается его мохнатая имперско-фашистская лапа, повсюду - кровь, смерть детей и снесенные под ноль города! Так что засуньте свои "где вы были 8 лет?" себе в одно место.
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16.05.2022 20:14 Відповісти
"Визволителі" працюють...
Головне тепер ніколи не забувати цих злочинів...
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16.05.2022 20:20 Відповісти
Кровавый маньяк и людоед Путин вместе со сворой своих упырей и людоедоев убил в Мариуполе десятки тысяч людей (по предварительным оценкам до 100 тыс. чел.) на глазах всего мира и мир фактически молчит. Убили тех людей, которых их убийцы хотели как бы "освобождать". Вот , что значит "освобождение" по-путински.
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16.05.2022 20:27 Відповісти
вес мир сажают в землю цветы, а россия людей сажают в землю.
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16.05.2022 20:30 Відповісти
там реально 100 тысяч граждан погибших от рук роzzийско - фашистских захватчиков !
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16.05.2022 20:44 Відповісти
Кацапи,будьте ви прокляті на віки вічні!
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16.05.2022 21:26 Відповісти
Нажаль більщість Маріупольців непогано ставились до руцкого міра.
Невже Зе і Зе влада і в цьому випадку викрутяться що пустили кацапів
з Криму на Південь України і до Маріка ?
Це нереальний злочин проти України не тільки кацапів, але і тих хто їх
впустив в Україну. Думаю Зе і дЄрмак зараз ліхоралочно шукають
"стрєлочників" щоб звалити на них всю провину за Південь України і
ЗАЕС.
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16.05.2022 22:58 Відповісти
Если Бог существует, куда он смотрит.
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17.05.2022 11:51 Відповісти
Эти смерти на руках Зеленского и его кодлы. Не только кацапы, но и ЗЕвлада виновата в геноциде украинцев на оккупированных территориях
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17.05.2022 21:58 Відповісти
Все это старчиская забава кремлевского утырка решил отомстить за то что ****** подохнет...
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17.05.2022 22:49 Відповісти
 
 