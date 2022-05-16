Загиблих цивільних у Маріуполі так багато, що їх ховають у траншеях, - Казанський. ФОТО

На цвинтарі під Маріуполем велика кількість свіжих могил.

Про це повідомив у Facebook журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Свіжі могили на цвинтарі під Маріуполем. Загиблих цивільних так багато, що їх ховають у траншеях. Так виглядає "допомога людям Донбасу" від Путіна", - прокоментував Казанський.

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