Загиблих цивільних у Маріуполі так багато, що їх ховають у траншеях, - Казанський. ФОТО
На цвинтарі під Маріуполем велика кількість свіжих могил.
Про це повідомив у Facebook журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.
"Свіжі могили на цвинтарі під Маріуполем. Загиблих цивільних так багато, що їх ховають у траншеях. Так виглядає "допомога людям Донбасу" від Путіна", - прокоментував Казанський.
Топ коментарі
+42 Anotol
показати весь коментар16.05.2022 20:09 Відповісти Посилання
+25 Ksenia VB
показати весь коментар16.05.2022 19:59 Відповісти Посилання
+15 Dmitro Moroz
показати весь коментар16.05.2022 20:02 Відповісти Посилання
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Есть еще слова не помню какого президента США ,сказанные про какого то людоедного диктатора -что он сукин сын,но он наш сукин сын .
Так что все верно-басни про цивилизацию
Поставили перед собою мету - бути у ЄС і НАТО, виконали необхідні умови і отримали те, до чого прагнули.
Географічна, ресурсна, демографічна складові України несуть у собі доцільности більше, аніж перераховані вами країни але гальмом для цього руху стало і продовжує бути саме суспільство України з його переважаючою москальскою ментальністю бажання мати усе і багато, не роблячи нічого для цього самим і не пропонуючи нічого в замін.
Где ООН?
П с описую події по пам'яті, тому прошу пробачення якщо в чомусь помилився
аморально було дивитися "Сватів" і голосувати за зелену жабу на палочці!
ну і як до русскіх відноситися як до людей?
це просто якийсь інший вид - з двома руками і ногами.
люди таке робити не можуть
і не треба на путіна все скидати
так, він кончений диктатор з онкологією совісті
але стріляв не він
бомбив не він
ракети пускав не він
і з Маріуполя фізично не випускає людей теж не він
так, рішення приймає він у одну морду,
але не він виконавець
кожен з них злочинець - і хто наказує, і хто виконує, і хто підтримує вголос чи мовчанням
по різному, але винні вони УСІ
БОЖЕ, ВІДДАЙ РУССКІМ ТЕ, ЩО ВОНИ ЗАСЛУЖИЛИ
ТІЛЬКИ ТЕ. НЕ БІЛЬШЕ І НЕ МЕНШЕ
КОЖНОМУ.
амінь.
Головне тепер ніколи не забувати цих злочинів...
Невже Зе і Зе влада і в цьому випадку викрутяться що пустили кацапів
з Криму на Південь України і до Маріка ?
Це нереальний злочин проти України не тільки кацапів, але і тих хто їх
впустив в Україну. Думаю Зе і дЄрмак зараз ліхоралочно шукають
"стрєлочників" щоб звалити на них всю провину за Південь України і
ЗАЕС.