ВСУ уничтожили значительный запас боеприпасов оккупантов в Изюме, - Генштаб

Украинские защитники в Харьковской области нанесли удар по вражеским складам в Изюме.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате огневого поражения Силами обороны вражеских складов, которые размещались в городе Изюм, уничтожен значительный запас боеприпасов", - проинформировали в Генштабе.

Отмечается, что в Харьковском направлении основные усилия рашистов сосредотачиваются на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения украинских войск. Враг пытался вести боевые действия в направлении населенного пункта Тернова, успеха не имел.

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