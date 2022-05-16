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Новости Война
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ВСУ уничтожили значительный запас боеприпасов оккупантов в Изюме, - Генштаб

зсу

Украинские защитники в Харьковской области нанесли удар по вражеским складам в Изюме.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате огневого поражения Силами обороны вражеских складов, которые размещались в городе Изюм, уничтожен значительный запас боеприпасов", - проинформировали в Генштабе.

Отмечается, что в Харьковском направлении основные усилия рашистов сосредотачиваются на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения украинских войск. Враг пытался вести боевые действия в направлении населенного пункта Тернова, успеха не имел.

Читайте: Войска РФ готовят попытку наступления в районе Изюма, - Синегубов

Автор: 

Генштаб ВС (6576) Харьковщина (5577) Изюм (281)


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Топ комментарии
+30
ЗСУ-черговий респект...
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16.05.2022 21:12 Ответить
+12
Велкам ту хелл, москаль.
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16.05.2022 21:14 Ответить
+10
Срака рашистським ган..нам. Шоб повиздихали!
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16.05.2022 21:20 Ответить
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ЗСУ-черговий респект...
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16.05.2022 21:12 Ответить
Велкам ту хелл, москаль.
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16.05.2022 21:14 Ответить
Срака рашистським ган..нам. Шоб повиздихали!
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16.05.2022 21:20 Ответить
до сьомого коліна
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16.05.2022 21:28 Ответить
Хвеєрверк був зачотний.Слава ЗСУ!
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16.05.2022 21:35 Ответить
Що це за сили оборони ворожих складів такі?
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16.05.2022 21:40 Ответить
Це так друкують айтішники із зарплатою в 3.5 тис. баксів
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16.05.2022 22:46 Ответить
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16.05.2022 22:44 Ответить
Якщо орки намагалися атакувати Тернову, то це означає, що міст через Донець в Стариці ще є. Ці місця я дуже добре знаю.
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17.05.2022 01:02 Ответить
 
 