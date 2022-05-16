ЗСУ знищили значний запас боєприпасів окупантів у Ізюмі, - Генштаб
Українські захисники на Харківщині нанесли удар по ворожим складам в Ізюмі.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"В результаті вогневого ураження Силами оборони ворожих складів, що розміщувались в місті Ізюм, знищено значний запас боєприпасів", - поінформували в Генштабі.
Зазначається, що на Харківському напрямку основні зусилля рашистів зосереджуються на утриманні займаних позицій та недопущенні просування українських військ. Ворог намагався вести бойові дії в напрямку населеного пункту Тернова, успіху не мав.
Топ коментарі
+30 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар16.05.2022 21:12 Відповісти Посилання
+12 оззи
показати весь коментар16.05.2022 21:14 Відповісти Посилання
+10 Микола Мазуренко
показати весь коментар16.05.2022 21:20 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар16.05.2022 21:12 Відповісти Мені подобається 30 Посилання
оззи
показати весь коментар16.05.2022 21:14 Відповісти Мені подобається 12 Посилання
Микола Мазуренко
показати весь коментар16.05.2022 21:20 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
Ефимович
показати весь коментар16.05.2022 21:28 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Осипенко Володимирівна Оксана
показати весь коментар16.05.2022 21:35 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Робин #508568
показати весь коментар16.05.2022 21:40 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Rash VM
показати весь коментар16.05.2022 22:46 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
Великая Исландия
показати весь коментар16.05.2022 22:44 Відповісти Мені подобається 9 Посилання
Харьков Сумской
показати весь коментар17.05.2022 01:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль