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Новини Війна
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ЗСУ знищили значний запас боєприпасів окупантів у Ізюмі, - Генштаб

зсу

Українські захисники на Харківщині нанесли удар по ворожим складам в Ізюмі.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"В результаті вогневого ураження Силами оборони ворожих складів, що розміщувались в місті Ізюм, знищено значний запас боєприпасів", - поінформували в Генштабі.

Зазначається, що на Харківському напрямку основні зусилля рашистів зосереджуються на утриманні займаних позицій та недопущенні просування українських військ. Ворог намагався вести бойові дії в напрямку населеного пункту Тернова, успіху не мав.

Також читайте: Внаслідок російського обстрілу смт Печеніги на Харківщині загинув мирний мешканець, - ДСНС. ФОТО

Автор: 

Генштаб ЗС (6869) Харківщина (6054) Ізюм (342)


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Топ коментарі
+30
ЗСУ-черговий респект...
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16.05.2022 21:12 Відповісти
+12
Велкам ту хелл, москаль.
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16.05.2022 21:14 Відповісти
+10
Срака рашистським ган..нам. Шоб повиздихали!
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16.05.2022 21:20 Відповісти
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ЗСУ-черговий респект...
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16.05.2022 21:12 Відповісти
Велкам ту хелл, москаль.
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16.05.2022 21:14 Відповісти
Срака рашистським ган..нам. Шоб повиздихали!
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16.05.2022 21:20 Відповісти
до сьомого коліна
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16.05.2022 21:28 Відповісти
Хвеєрверк був зачотний.Слава ЗСУ!
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16.05.2022 21:35 Відповісти
Що це за сили оборони ворожих складів такі?
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16.05.2022 21:40 Відповісти
Це так друкують айтішники із зарплатою в 3.5 тис. баксів
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16.05.2022 22:46 Відповісти
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16.05.2022 22:44 Відповісти
Якщо орки намагалися атакувати Тернову, то це означає, що міст через Донець в Стариці ще є. Ці місця я дуже добре знаю.
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17.05.2022 01:02 Відповісти
 
 