ЗСУ знищили значний запас боєприпасів окупантів у Ізюмі, - Генштаб

Українські захисники на Харківщині нанесли удар по ворожим складам в Ізюмі.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"В результаті вогневого ураження Силами оборони ворожих складів, що розміщувались в місті Ізюм, знищено значний запас боєприпасів", - поінформували в Генштабі.

Зазначається, що на Харківському напрямку основні зусилля рашистів зосереджуються на утриманні займаних позицій та недопущенні просування українських військ. Ворог намагався вести бойові дії в напрямку населеного пункту Тернова, успіху не мав.

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