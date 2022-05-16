С начала суток на Донбассе отбиты 11 атак врага, у оккупантов уничтожены 25 единиц техники, самолет Су-25 и 3 беспилотника, - пресс-центр ОС

По состоянию на 21:00, 16 мая украинские воины из состава группировки Объединенных сил отбили 11 атак врага. Еще на 3 локациях продолжаются бои.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Оккупанты обстреляли 25 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 42 жилых дома, школу, одно высшее учебное заведение, одну гостиницу и 6 производственных предприятий и заводов. В результате этих обстрелов погибли 20 мирных граждан (среди них один ребенок).

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 1 зенитный ракетный комплекс "Тор"; 5 танков; 6 артиллерийских систем (из них 3 РСЗО); 12 единиц боевой бронированной техники; 1 вражеский автомобиль.

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Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет (Су-25) и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".