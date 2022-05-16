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Новини Війна
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З початку доби на Донбасі відбито 11 атак ворога, у окупантів знищено 25 одиниць технікі, літак Су-25 і 3 безпілотники, - пресцентр ОС

війна

Станом на 21:00 16 травня українські воїни зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 11 атак ворога. Ще на 3 локаціях тривають бої.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли 25 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 42 житлові будинки, школу, один вищий навчальний заклад, один готель та 6 виробничих підприємств і заводів. В результаті цих обстрілів загинуло 20 мирних громадян (серед них одна дитина).

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 1 зенітний ракетний комплекс "Тор"; 5 танків; 6 артилерійських систем (з них 3 РСЗВ); 12 одиниць бойової броньованої техніки; 1 ворожий автомобіль.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українська артилерія прямими влучаннями знищує БТРи окупантів на березі Сіверського Дінця поблизу Серебрянки. ВIДЕО

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак (Су-25) та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Автор: 

Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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25 шт техніки? Непогано для одного дня.
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16.05.2022 21:59 Відповісти
Під Ізюмом знищено склад БК орків. Пряме влучання.💪
При детонації ЗНИЩЕНО:
до роти окупантів;
7 БМП;
1 ТАНК.
Працює ОУВ "Слобода"
https://t.me/operativnoZSU/24543
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16.05.2022 22:32 Відповісти
Двохсот перший "двохсотий"!
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16.05.2022 22:00 Відповісти
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16.05.2022 22:12 Відповісти
А тим часом під столицею Бєлгородської народної республіки вже запускають артилерійські "люстри".
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16.05.2022 22:13 Відповісти
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16.05.2022 22:19 Відповісти
Говорят что прилет от м777, но что то мне кажется это Точка, кратер подходит, или авиация
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16.05.2022 22:21 Відповісти
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16.05.2022 22:23 Відповісти
О, ще одну сушку збили! Цікаво, хоч цей піде у статистику?
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16.05.2022 22:45 Відповісти
 
 