З початку доби на Донбасі відбито 11 атак ворога, у окупантів знищено 25 одиниць технікі, літак Су-25 і 3 безпілотники, - пресцентр ОС

Станом на 21:00 16 травня українські воїни зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 11 атак ворога. Ще на 3 локаціях тривають бої.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли 25 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 42 житлові будинки, школу, один вищий навчальний заклад, один готель та 6 виробничих підприємств і заводів. В результаті цих обстрілів загинуло 20 мирних громадян (серед них одна дитина).

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 1 зенітний ракетний комплекс "Тор"; 5 танків; 6 артилерійських систем (з них 3 РСЗВ); 12 одиниць бойової броньованої техніки; 1 ворожий автомобіль.

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Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак (Су-25) та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".