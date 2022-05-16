Только полная блокада российского экспорта заставит РФ прекратить войну, - Кулеба

Только полная блокада российского экспорта заставит Россию прекратить войну, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Только полная блокада российского экспорта заставит Россию прекратить войну. Инфляционные или рецессивные эффекты для мировой экономики будут минимальными и точно меньше, чем этого опасаются. Украина рекомендует действия, способные достичь того, что Путин боится больше всего. Действия, которые уничтожат российский экспорт. Действия, использующие слабости России. Вместо того чтобы предлагать нам делать уступки РФ ради мира, нужно заставить путинский режим сесть за стол переговоров и искать приемлемые решения", - сказал Кулеба, выступая на заседании Совета министров иностранных дел ЕС, в Брюсселе в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что за исключением разумных исключений по поводу критического импорта для минимизации нарушения западных рынков Украина призывает ЕС ввести немедленный запрет на приобретение и торговлю любыми российскими товарами на внутреннем рынке ЕС.

"Судам под флагами стран ЕС должен быть запрещен вход в российские морские порты, а исключения на вход судов под российским флагом в порты ЕС должны быть убраны. Честно говоря, удивительно видеть, как некоторые столицы выражают нам поддержку, а их компании в это время транспортируют российскую нефть и другие товары по миру", - подчеркнул министр.

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Кулеба заявил, что Украина требует, чтобы под угрозой санкций немедленно прекратили свою работу любые банки, страховые компании и другие финансовые компании, обслуживающие российский экспорт; любые торговые компании, закупочные компании или члены экипажей, имеющие дело с российским экспортом где угодно в мире; любые судостроительные компании или компании, снабжающие технологии или компоненты для кораблей, предусмотренные для российских потребителей; любые компании или частные лица, способствующие российскому экспорту. По его словам, также все продажи товаров или услуг, связанных с технологиями, которые могут использоваться для российского нефтегазового сектора, должны быть запрещены.

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