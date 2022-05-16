РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8013 посетителей онлайн
Новости
1 959 11

Только полная блокада российского экспорта заставит РФ прекратить войну, - Кулеба

кулеба

Только полная блокада российского экспорта заставит Россию прекратить войну, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Только полная блокада российского экспорта заставит Россию прекратить войну. Инфляционные или рецессивные эффекты для мировой экономики будут минимальными и точно меньше, чем этого опасаются. Украина рекомендует действия, способные достичь того, что Путин боится больше всего. Действия, которые уничтожат российский экспорт. Действия, использующие слабости России. Вместо того чтобы предлагать нам делать уступки РФ ради мира, нужно заставить путинский режим сесть за стол переговоров и искать приемлемые решения", - сказал Кулеба, выступая на заседании Совета министров иностранных дел ЕС, в Брюсселе в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что за исключением разумных исключений по поводу критического импорта для минимизации нарушения западных рынков Украина призывает ЕС ввести немедленный запрет на приобретение и торговлю любыми российскими товарами на внутреннем рынке ЕС.

"Судам под флагами стран ЕС должен быть запрещен вход в российские морские порты, а исключения на вход судов под российским флагом в порты ЕС должны быть убраны. Честно говоря, удивительно видеть, как некоторые столицы выражают нам поддержку, а их компании в это время транспортируют российскую нефть и другие товары по миру", - подчеркнул министр.

Читайте также: Нет рациональных аргументов против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС, – глава МИД Кулеба

Кулеба заявил, что Украина требует, чтобы под угрозой санкций немедленно прекратили свою работу любые банки, страховые компании и другие финансовые компании, обслуживающие российский экспорт; любые торговые компании, закупочные компании или члены экипажей, имеющие дело с российским экспортом где угодно в мире; любые судостроительные компании или компании, снабжающие технологии или компоненты для кораблей, предусмотренные для российских потребителей; любые компании или частные лица, способствующие российскому экспорту. По его словам, также все продажи товаров или услуг, связанных с технологиями, которые могут использоваться для российского нефтегазового сектора, должны быть запрещены.

Читайте также: "Пусть Путин сам найдет способ "сохранить лицо", – Кулеба

Автор: 

блокада (1677) россия (96413) экспорт (881) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
Полная демилитаризация, денацыфикация и дегродация!!!
показать весь комментарий
16.05.2022 23:37 Ответить
+2
Що і бітум ніззя,або електрику для каломийші?
показать весь комментарий
16.05.2022 23:38 Ответить
+2
Лише повний розвал росії може зупинити цю війну. Треба розуміти що в росії є багато народів які також хочуть мати свою державу: буряти Бурятію, якути Якутію, чеченці Ічкерію, дагестанці Дагестан і так далі. Їм всім як і Україні треба допомогти звільнитись від московського іга.
показать весь комментарий
16.05.2022 23:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Полная демилитаризация, денацыфикация и дегродация!!!
показать весь комментарий
16.05.2022 23:37 Ответить
Що і бітум ніззя,або електрику для каломийші?
показать весь комментарий
16.05.2022 23:38 Ответить
bred. lish polny RAZGROM 2 nedo-"armiji mira" ih ostonovyt. pora uzhe vsem eto ponjatj. uvi.
показать весь комментарий
16.05.2022 23:49 Ответить
Озлобить та роззлючить. Яка може бути логіка, коли співрозмовник - параноїк та дурепа?
показать весь комментарий
16.05.2022 23:49 Ответить
Россия все ещё дофига всего экспортирует, плане ресурсов, и это быстро не перекрыть. Реально это от года до двух интенсивных усилий. Сейчас они уже через Казахстан обходят много чего, как по импорту так и по экспорту.
показать весь комментарий
16.05.2022 23:57 Ответить
Лише повний розвал росії може зупинити цю війну. Треба розуміти що в росії є багато народів які також хочуть мати свою державу: буряти Бурятію, якути Якутію, чеченці Ічкерію, дагестанці Дагестан і так далі. Їм всім як і Україні треба допомогти звільнитись від московського іга.
показать весь комментарий
16.05.2022 23:59 Ответить
Фотофакт: продукция национализированного московского завода Renault без ABS и подушек безопасности. Соответствует стандарту Евро-0
показать весь комментарий
17.05.2022 00:01 Ответить
Таже если сейчас венгров удаться додавить в плане нефтяного эмбарго то следующие более серьёзные пакеты санкций не удаться принять пока действует правило "единогласного решения"😣
показать весь комментарий
17.05.2022 00:11 Ответить
Это точно.
показать весь комментарий
17.05.2022 00:16 Ответить
показать весь комментарий
17.05.2022 00:43 Ответить
только полная блокада мест и средств пуска ракет
показать весь комментарий
17.05.2022 05:47 Ответить
 
 