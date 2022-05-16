Лише повна блокада російського експорту змусить РФ припинити війну - Кулеба

Лише повна блокада російського експорту змусить Росію припинити війну, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Лише повна блокада російського експорту змусить Росію припинити війну. Інфляційні або рецесивні ефекти для світової економіки будуть мінімальними і точно меншими, ніж цього побоюються. Україна рекомендує дії, які здатні досягти того, чого Путін боїться найбільше. Дії, які знищать російський експорт. Дії, які використовують слабкості Росії. Замість того, щоб пропонувати нам робити поступки РФ заради миру, потрібно змусити путінський режим сісти за стіл переговорів та шукати прийнятні рішення", - сказав Кулеба, виступаючи на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, у Брюсселі в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що за винятком розумних винятків щодо критичного імпорту для мінімізації порушення західних ринків Україна закликає ЄС запровадити негайну заборону на придбання та торгівлю будь-якими російськими товарами на внутрішньому ринку ЄС.

"Суднам під прапорами країн ЄС має бути заборонено входження до російських морських портів, а винятки на входження суден під російським прапором до портів ЄС має бути прибрано. Чесно кажучи, дивно бачити, як деякі столиці висловлюють нам підтримку, а їхні компанії в цей час транспортують російську нафту та інші товари світом", - наголосив міністр.

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Кулеба заявив, що Україна вимагає, щоб під загрозою санкцій негайно припинили свою роботу будь-які банки, страхові компанії та інші фінансові компанії, які обслуговують російський експорт; будь-які торгові компанії, закупівельні компанії або члени екіпажів, що мають справу з російським експортом будь-де у світі; будь-які суднобудівні компанії або компанії, що постачають технології або компоненти для кораблів, передбачені для російських споживачів; будь-які компанії чи приватні особи, які сприяють російському експорту. За його словами, також увесь продаж товарів чи послуг, пов'язаних із технологіями, які можуть використовуватися для російського нафтогазового сектору, має бути заборонено.

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