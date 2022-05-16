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Лише повна блокада російського експорту змусить РФ припинити війну - Кулеба

кулеба

Лише повна блокада російського експорту змусить Росію припинити війну, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Лише повна блокада російського експорту змусить Росію припинити війну. Інфляційні або рецесивні ефекти для світової економіки будуть мінімальними і точно меншими, ніж цього побоюються. Україна рекомендує дії, які здатні досягти того, чого Путін боїться найбільше. Дії, які знищать російський експорт. Дії, які використовують слабкості Росії. Замість того, щоб пропонувати нам робити поступки РФ заради миру, потрібно змусити путінський режим сісти за стіл переговорів та шукати прийнятні рішення", - сказав Кулеба, виступаючи на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, у Брюсселі в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Він зазначив, що за винятком розумних винятків щодо критичного імпорту для мінімізації порушення західних ринків Україна закликає ЄС запровадити негайну заборону на придбання та торгівлю будь-якими російськими товарами на внутрішньому ринку ЄС.

"Суднам під прапорами країн ЄС має бути заборонено входження до російських морських портів, а винятки на входження суден під російським прапором до портів ЄС має бути прибрано. Чесно кажучи, дивно бачити, як деякі столиці висловлюють нам підтримку, а їхні компанії в цей час транспортують російську нафту та інші товари світом", - наголосив міністр.

Читайте також: Немає раціональних аргументів проти надання Україні статусу кандидата в ЄС, – глава МЗС Кулеба

Кулеба заявив, що Україна вимагає, щоб під загрозою санкцій негайно припинили свою роботу будь-які банки, страхові компанії та інші фінансові компанії, які обслуговують російський експорт; будь-які торгові компанії, закупівельні компанії або члени екіпажів, що мають справу з російським експортом будь-де у світі; будь-які суднобудівні компанії або компанії, що постачають технології або компоненти для кораблів, передбачені для російських споживачів; будь-які компанії чи приватні особи, які сприяють російському експорту. За його словами, також увесь продаж товарів чи послуг, пов'язаних із технологіями, які можуть використовуватися для російського нафтогазового сектору, має бути заборонено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нехай Путін сам знайде спосіб "зберегти обличчя", - Кулеба

Автор: 

блокада (738) росія (66417) експорт (4545) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+3
Полная демилитаризация, денацыфикация и дегродация!!!
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16.05.2022 23:37 Відповісти
+2
Що і бітум ніззя,або електрику для каломийші?
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16.05.2022 23:38 Відповісти
+2
Лише повний розвал росії може зупинити цю війну. Треба розуміти що в росії є багато народів які також хочуть мати свою державу: буряти Бурятію, якути Якутію, чеченці Ічкерію, дагестанці Дагестан і так далі. Їм всім як і Україні треба допомогти звільнитись від московського іга.
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16.05.2022 23:59 Відповісти
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Полная демилитаризация, денацыфикация и дегродация!!!
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16.05.2022 23:37 Відповісти
Що і бітум ніззя,або електрику для каломийші?
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16.05.2022 23:38 Відповісти
bred. lish polny RAZGROM 2 nedo-"armiji mira" ih ostonovyt. pora uzhe vsem eto ponjatj. uvi.
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16.05.2022 23:49 Відповісти
Озлобить та роззлючить. Яка може бути логіка, коли співрозмовник - параноїк та дурепа?
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16.05.2022 23:49 Відповісти
Россия все ещё дофига всего экспортирует, плане ресурсов, и это быстро не перекрыть. Реально это от года до двух интенсивных усилий. Сейчас они уже через Казахстан обходят много чего, как по импорту так и по экспорту.
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16.05.2022 23:57 Відповісти
Лише повний розвал росії може зупинити цю війну. Треба розуміти що в росії є багато народів які також хочуть мати свою державу: буряти Бурятію, якути Якутію, чеченці Ічкерію, дагестанці Дагестан і так далі. Їм всім як і Україні треба допомогти звільнитись від московського іга.
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16.05.2022 23:59 Відповісти
Фотофакт: продукция национализированного московского завода Renault без ABS и подушек безопасности. Соответствует стандарту Евро-0
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17.05.2022 00:01 Відповісти
Таже если сейчас венгров удаться додавить в плане нефтяного эмбарго то следующие более серьёзные пакеты санкций не удаться принять пока действует правило "единогласного решения"😣
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17.05.2022 00:11 Відповісти
Это точно.
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17.05.2022 00:16 Відповісти
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17.05.2022 00:43 Відповісти
только полная блокада мест и средств пуска ракет
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17.05.2022 05:47 Відповісти
 
 