Боевое подразделение благодарит читателям Цензор.НЕТ за помощь

Боевое подразделение, эффективно выполняющее боевые задания на первой линии фронта, благодарит читателей Цензор.НЕТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет боец ​​Вадим Саввон, ранее обращавшийся за помощью для приобретения беспилотника.

"Особенно - аудитории Цензор.нет, вы были основной движущей и вдохновляющей силой этого проекта. Вместе к Победе!", - написал он.

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Саввон перечисляет всех, кто помогает подразделению.

"На сегодняшний день приобретено 12 автомобилей + один бус еще в Польше. Все в работе. Более того, есть потребности, на передовую, в пикапах и бронированных автомобилях, их приобрести сейчас тяжелее всего. Из этого количества два автомобиля служат у побратимов, три в ремонте, четыре еще в пути, и скоро будут распределены по потребностям. Каждый автомобиль прошел ТО и есть в необходимой комплектации ключи, запаска, домкрат, в некоторых + канистра и другие полезные штуки, как-то герметики для колес и т.д. Израсходовано более 1 200 000 грн", - отметил он.

В частности, теперь подразделение имеет инкассаторское авто.

"Между тем через нас в бригаду доставлены один автоинкассатор от Фонда Сергея Притулы, джип от Кати и от нее два пикапа для побратимов-соседей. Саша Рогочий и здесь отличился, да еще и шлемы нам привез! Также продолжает исправно служить кроссовер, который благословила Леди Diana Makarova. Поклон!

От Фонда "Вернись живым" получили три суперских ночных прибора. Уделяем врагам внимание 24/7, они очень обрадованы, поверьте!"

"Из Ваших донатов только за последние пару недель, при том, что некоторые позиции небезразличные граждане закрывают бесплатно, на ремонты и топливо было потрачено более шестидесяти тысяч гривен. Ничего не поделаешь, эти "нецелевые" расходы не обойти и должны закрываться как можно быстрее. На оборудование для стрелков и снайперов и амуницию - более 120 тыс. И еще есть потребности", - подытожил боец.

Карта для пожертвований:

5168745031866731

Вадим Саввон.

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