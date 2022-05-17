Боевое подразделение благодарит читателям Цензор.НЕТ за помощь
Боевое подразделение, эффективно выполняющее боевые задания на первой линии фронта, благодарит читателей Цензор.НЕТ
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет боец Вадим Саввон, ранее обращавшийся за помощью для приобретения беспилотника.
"Особенно - аудитории Цензор.нет, вы были основной движущей и вдохновляющей силой этого проекта. Вместе к Победе!", - написал он.
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Саввон перечисляет всех, кто помогает подразделению.
"На сегодняшний день приобретено 12 автомобилей + один бус еще в Польше. Все в работе. Более того, есть потребности, на передовую, в пикапах и бронированных автомобилях, их приобрести сейчас тяжелее всего. Из этого количества два автомобиля служат у побратимов, три в ремонте, четыре еще в пути, и скоро будут распределены по потребностям. Каждый автомобиль прошел ТО и есть в необходимой комплектации ключи, запаска, домкрат, в некоторых + канистра и другие полезные штуки, как-то герметики для колес и т.д. Израсходовано более 1 200 000 грн", - отметил он.
В частности, теперь подразделение имеет инкассаторское авто.
"Между тем через нас в бригаду доставлены один автоинкассатор от Фонда Сергея Притулы, джип от Кати и от нее два пикапа для побратимов-соседей. Саша Рогочий и здесь отличился, да еще и шлемы нам привез! Также продолжает исправно служить кроссовер, который благословила Леди Diana Makarova. Поклон!
От Фонда "Вернись живым" получили три суперских ночных прибора. Уделяем врагам внимание 24/7, они очень обрадованы, поверьте!"
"Из Ваших донатов только за последние пару недель, при том, что некоторые позиции небезразличные граждане закрывают бесплатно, на ремонты и топливо было потрачено более шестидесяти тысяч гривен. Ничего не поделаешь, эти "нецелевые" расходы не обойти и должны закрываться как можно быстрее. На оборудование для стрелков и снайперов и амуницию - более 120 тыс. И еще есть потребности", - подытожил боец.
Карта для пожертвований:
5168745031866731
Вадим Саввон.
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