Бойовий підрозділ дякує читачам Цензор.НЕТ за допомогу

Бойовий підрозділ, який ефективно виконує бойові завдання на першій лінії фронту дякує читачам Цензор.НЕТ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише боєць Вадим Саввон, який раніше звертався по допомогу для придбання безпілотника.

"Особливо аудиторії Цензор.нет, ви були основною рушійною і надихаючою силою цього проекту. Разом до Перемоги!", - написав він.

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Саввон перераховує всіх, хто допомагає підрозділу.

"На сьогоднішній день придбано 12 автівок+один бус ще в Польщі. Всі в роботі. Більш того, є потреби, на передову, в пікапах, і броньованих автівках, їх придбати зараз найважче. З цієї кількості дві автівки служать у побратимів, три в ремонті, чотири ще в дорозі, і скоро будуть розподілені по потребам. Кожен автомобіль пройшов ТО і є в необхідній комплектації-ключі, запаска, домкрат, в деяких+каністра та інші корисні штуки, як то герметики для коліс і т.д. Витрачено більше 1 200 000грн", - зазначив він.

Зокрема тепер підрозділ має інкасаторське авто.

"Між тим через нас в бригаду доставлені один автоінкасатор від Фонду Сергія Притули, джип від Каті і від неї два пікапи для побратимів-сусідів. Саша Рогочий і тут відзначився, та ще й шоломи нам привіз! Також продовжує справно служити кросовер, який благословила Леді Diana Makarova. Уклін!

Від Фонду Повернись живим отримали три суперські нічні прибори. Приділяємо воріженькам увагу 24/7, вони дуже втішені, повірте!".

"З Ваших донатів тільки за останні пару тижнів, при тому що деякі позиції небайдужі громадяни закривають безкоштовно, на ремонти і паливо було витрачено більше шестидесяти тисяч гривень. Нічого не поробиш, ці "нецільові" витрати не оминути і повинні закриватися якнайшвидше. На обладнання для стрілків і снайперів, та амуніцію-більше 120 тис. І ще є потреби", - підсумував боєць.

Карта для пожертв:

5168745031866731

Вадим Саввон.

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