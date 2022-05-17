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Новости Агрессия России против Украины Война
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В ближайшие недели российские оккупанты усилят массированные артудары, - разведка Великобритании

рф

В ближайшие недели Россия, скорее всего, продолжит полагаться на массированные артиллерийские удары, пытаясь набрать обороты в своем наступлении на Донбассе.

Об этом говорится в утреннем отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

Россия, вероятно, прибегла к большему использованию невыборочных артиллерийских обстрелов по двум причинам: из-за ограниченных возможностей обнаружения целей и нежелания рисковать регулярными полетами боевых самолетов за пределы собственных линий фронта, отмечают военные.

В качестве примера разведчики приводят Черниговскую область, где от обстрелов российских войск пострадало 80% жилищной инфраструктуры.

"Масштаб этого ущерба свидетельствует о готовности России использовать артиллерию против населенных пунктов с минимальным учетом избирательности или пропорциональности", – констатируют военные.

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армия РФ (19885) Великобритания (5046) разведка (4205)


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Топ комментарии
+12
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17.05.2022 09:30 Ответить
+8
Необхідно (само собою!) знищувати кацапські міста, селища та населення. Ну і по-друге: постаратися захопити якийсь російський обласний центр (або місто?)
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17.05.2022 09:35 Ответить
+8
Маріупольську лажу казкарі із ОП зараз намагаються виставити чи не стратегічним задумом для перемоги над кацапнею.
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17.05.2022 09:39 Ответить
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Знову почнеться..
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17.05.2022 09:28 Ответить
То , скоріше всього, росіянські перекладачі попрацювали над перекладом, а англічани просто хотіли довести інформацію, що замість вогню по цілях,які вже немає чим виявляти, будуть гатити аби-куди, по полях
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17.05.2022 09:39 Ответить
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17.05.2022 09:30 Ответить
Откуда с утра столько шакалов вылезло?
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17.05.2022 09:43 Ответить
Вони щ гівна лізуть, як опариші.
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17.05.2022 10:01 Ответить
Та ні! Від учора ніяких масових уражень. Якщо військові генерали зробили високу заяву про ситуацію з захисниками Маріуполя, то нехай виконують сказане,іначе віри не буде. Зе відмазався, бездарність замінили високим стилем. Я не хочу,щоб мій племінник пройшов пекло Маріуполя. Або вірна оцінка сил ворога,або відкрийте альтернативний ресурс новин.
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17.05.2022 09:32 Ответить
Слишком много вранья нам впаривают❗За идиотов народ принимают😡
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17.05.2022 09:35 Ответить
Маріупольську лажу казкарі із ОП зараз намагаються виставити чи не стратегічним задумом для перемоги над кацапнею.
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17.05.2022 09:39 Ответить
Какая то хрня, если что и договорились с орками,про обмен, то необходимо хотя бы разбить на несколько операций, скажем, обмен партиями по один автобус в день (20 человек) и быстро. А то орки сегодня скажут что это была военная хитрость чтоб заманить в плен "нациков"и ничего отдавать никому не будут, от них всего подлого можно ожидать, даже такого, что никогда бы и не догадался, но я наверное не знаю всего, скажем так
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17.05.2022 09:50 Ответить
Так "посилять" чи " найімовірніше продовжать покладатися"?
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17.05.2022 09:33 Ответить
Необхідно (само собою!) знищувати кацапські міста, селища та населення. Ну і по-друге: постаратися захопити якийсь російський обласний центр (або місто?)
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17.05.2022 09:35 Ответить
ловить надо предателей, которые пытаются навести удары по местам хранения техники и пребывания наших военных, а сбу надо наконец очнуться от откатов, которые уже некуда складывать и начать заниматься своими прямыми обязанностями...
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17.05.2022 09:37 Ответить
велика вірогідність того,якщо найближчими тижнями ЗСУ не будуть звільняти Південь України,Донецьку і Луганську області від рашиста,то Україна може залишитися і без військової допомоги і без ленд-лізу
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17.05.2022 09:40 Ответить
Слыш ты ******* гнилозубая? Шел бы ты нах отсюда спермохлеб вонючий
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17.05.2022 09:56 Ответить
Перший раз чую, що кізяк може бути експертом, в раші, то може! Ти заідки таке лайно, шо ще і не засохло?
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17.05.2022 10:03 Ответить
Почти весь ленд-лиз не успевает выезжать за пределы Западной Украины)) . ..Та шо ти кажеш ... .
Довбой.б кацапський , тобі не здається що ти тут на ЦН вже занадто затримався . ? Йди краще слухай цвірінчання свого соловйьоба .
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17.05.2022 10:04 Ответить
У Вас якась кульгава логіка? Може спочатку зброя, а потім звільняти? З іншого боку якщо звільняти без ленд-лізу і військової допомоги, то нашо тоді їх потім надавати? Доречі з того ленд-лізу поки що взагалі більше балачок ніж дій. Поки в сенаті проголосують гроші на нього, поки Байден підпише, поки зброя надійде то вже середина червня щонайменьше буде. І це якщо все піде за оптимістичним сценарієм.
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17.05.2022 10:23 Ответить
Єдиний спосіб виграти час - наносити удари по теріторіях росії.Тому що там вони не можуть ні дальними ракетами бомбити,ні вести бойових дій,поки що.Там мало бойових частин.І ослабили б тиск на донецькому напрямку....Що нам втрачати? Хай завиють...
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17.05.2022 09:55 Ответить
Вот твари. И это славяне с которыми мы воевали против фашизма?
Типа имеем общую историю и корни.
Что за хрень?
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17.05.2022 10:09 Ответить
"Шикарная" аналитика от Британской разведки. С таким же успехом могли сказать: Война продолжиться. Информативность такая же.
На самом деле, речь идет о том, что за последнюю неделю оркам пришли эшелоны с дальнобойными АУ (порядка 30-40 шт.) и эшелоны боеприпасов. Это крупнейшее пополнение дальнобойных АУ с начала войны.
Это попытка ответа на поставку нам 90 шт. М777. Количественно конечно не дотянули, но они вовсю уже готовят такую же партию.
Проблема в том, что у нас очень ограниченный боезапас к М777 (на 11 часов беспрерывной стрельбы), а у них десятки тысяч тонн со времен СССР на годы войны. 80% этого боезапаса находится в рабочем состоянии.
Но у нас огромное преимущество по ТТХ, профессионализму и мотивации артиллеристов.
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17.05.2022 10:25 Ответить
Но у нас огромное преимущество по ТТХ, профессионализму и мотивации артиллеристов.
Ну ТТХ М777 - звісно вища
На рахунок іншого скажу трохи професійноше (відслужив окупантом у Словакії -ДМБ82 - старший артмайстер - по плановому технічному обслуговуванню - перебрав своїми рукам 3/4 артполка усі Д-30 і пару М-30 (з тих стріляли більше всього - *********** не жаліли ) Якщо запитають , а чому не увесь артполк - ще у нас була батарея самоходок , а до їх гармат не мав посвідчення
Але суть в іншому - можу стверджувати , що кожен командир полка мріяв мати в себе 100% українців (ну можна трохи кавказців-на кухню , десяток прибалтійців...)
Може в інших військах інше ? Але чомусь думаю , що ні
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17.05.2022 15:20 Ответить
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17.05.2022 10:42 Ответить
Ну тоді нам потрібна велика кількість невеличких дрг своїх...заходимо в тил рашистів тихесенько,підриваємо боєкомплект артилерії рашистів, все і всі розлітаються на дрібні шматочки. Салют!
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17.05.2022 14:12 Ответить
 
 