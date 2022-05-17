В ближайшие недели российские оккупанты усилят массированные артудары, - разведка Великобритании
В ближайшие недели Россия, скорее всего, продолжит полагаться на массированные артиллерийские удары, пытаясь набрать обороты в своем наступлении на Донбассе.
Об этом говорится в утреннем отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.
Россия, вероятно, прибегла к большему использованию невыборочных артиллерийских обстрелов по двум причинам: из-за ограниченных возможностей обнаружения целей и нежелания рисковать регулярными полетами боевых самолетов за пределы собственных линий фронта, отмечают военные.
В качестве примера разведчики приводят Черниговскую область, где от обстрелов российских войск пострадало 80% жилищной инфраструктуры.
"Масштаб этого ущерба свидетельствует о готовности России использовать артиллерию против населенных пунктов с минимальным учетом избирательности или пропорциональности", – констатируют военные.
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Довбой.б кацапський , тобі не здається що ти тут на ЦН вже занадто затримався . ? Йди краще слухай цвірінчання свого соловйьоба .
Типа имеем общую историю и корни.
Что за хрень?
На самом деле, речь идет о том, что за последнюю неделю оркам пришли эшелоны с дальнобойными АУ (порядка 30-40 шт.) и эшелоны боеприпасов. Это крупнейшее пополнение дальнобойных АУ с начала войны.
Это попытка ответа на поставку нам 90 шт. М777. Количественно конечно не дотянули, но они вовсю уже готовят такую же партию.
Проблема в том, что у нас очень ограниченный боезапас к М777 (на 11 часов беспрерывной стрельбы), а у них десятки тысяч тонн со времен СССР на годы войны. 80% этого боезапаса находится в рабочем состоянии.
Но у нас огромное преимущество по ТТХ, профессионализму и мотивации артиллеристов.
Ну ТТХ М777 - звісно вища
На рахунок іншого скажу трохи професійноше (відслужив окупантом у Словакії -ДМБ82 - старший артмайстер - по плановому технічному обслуговуванню - перебрав своїми рукам 3/4 артполка усі Д-30 і пару М-30 (з тих стріляли більше всього - *********** не жаліли ) Якщо запитають , а чому не увесь артполк - ще у нас була батарея самоходок , а до їх гармат не мав посвідчення
Але суть в іншому - можу стверджувати , що кожен командир полка мріяв мати в себе 100% українців (ну можна трохи кавказців-на кухню , десяток прибалтійців...)
Може в інших військах інше ? Але чомусь думаю , що ні