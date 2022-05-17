В ближайшие недели российские оккупанты усилят массированные артудары, - разведка Великобритании

В ближайшие недели Россия, скорее всего, продолжит полагаться на массированные артиллерийские удары, пытаясь набрать обороты в своем наступлении на Донбассе.

Об этом говорится в утреннем отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

Россия, вероятно, прибегла к большему использованию невыборочных артиллерийских обстрелов по двум причинам: из-за ограниченных возможностей обнаружения целей и нежелания рисковать регулярными полетами боевых самолетов за пределы собственных линий фронта, отмечают военные.

В качестве примера разведчики приводят Черниговскую область, где от обстрелов российских войск пострадало 80% жилищной инфраструктуры.

"Масштаб этого ущерба свидетельствует о готовности России использовать артиллерию против населенных пунктов с минимальным учетом избирательности или пропорциональности", – констатируют военные.

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