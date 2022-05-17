Найближчими тижнями російські окупанти посилять масовані артудари, - розвідка Великої Британії

Найближчими тижнями Росія, найімовірніше, продовжить покладатися на масовані артилерійські удари, намагаючись набрати обертів у своєму наступі на Донбасі.

Про це йдеться в ранковому звіті британської розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Росія, ймовірно, вдалася до більшого використання невибіркових артилерійських обстрілів з двох причин: через обмежені можливості виявлення цілей і небажання ризикувати регулярними польотами бойових літаків за межі власних ліній фронту, зазначають військові.

Як приклад розвідники наводять Чернігівську область, де від обстрілів російських військ постраждало 80% житлової інфраструктури.

"Масштаб цього збитку свідчить про готовність Росії використовувати артилерію проти населених пунктів з мінімальним урахуванням вибірковості або пропорційності", - констатують військові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зрозуміло, що Україна виграє, а Путін програє", – начальник штабу оборони Британії Радакін