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Новости Агрессия России против Украины Война
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Глава Минфина США Йеллен призвала союзников увеличить финансовую поддержку Украины

гроші,долар

Союзники США должны увеличить финансовую поддержку Украины. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что объявленных до сих пор средств будет недостаточно для краткосрочных потребностей страны, борющейся с российским вторжением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Потребности Украины в финансировании значительны", - сказала Йеллен в заявлении, подготовленном для выступления на Брюссельском экономическом форуме, добавив, что правительство страны продолжает функционировать благодаря изобретательности и храбрости его чиновников.

По ее словам, в те месяцы, пока сбор налогов не возобновится, Украина нуждается в бюджетном финансировании для выплат солдатам, служащим и пенсионерам, а также для функционирования экономики, удовлетворяющей основные потребности ее граждан, сказала Йеллен, добавив, что в ближайшее время правительству нужно будет заняться ремонтом и возобновлением критически важных коммунальных услуг.

В то время как Украине в конечном счете потребуется "массивная поддержка" для реконструкции и восстановления в масштабах Плана Маршалла для Европы после Второй мировой войны, стране придется делать это "шаг за шагом". "Очевидно, что объявленной до сих пор двусторонней и многосторонней поддержки будет недостаточно для удовлетворения основных потребностей Украины", - сказала Йеллен.

По заявлениям президента Украины Владимира Зеленского и Международного валютного фонда, из-за того, что война остановила почти половину украинской экономики, стране требуется краткосрочное внешнее финансирование в размере примерно 5 млрд долларов в месяц для удовлетворения основных потребностей.

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В среду Европейский союз намерен предложить Украине новый пакет кредитов для обеспечения немедленной ликвидности наряду с обязательствами по долгосрочному восстановлению. В то время как краткосрочный пакет все еще определяется, два чиновника, знакомых с обсуждениями, сказали Reuters, что они ожидают, что он покроет финансовые потребности Украины на два месяца.

Йеллен призвала союзников "присоединиться к увеличению их финансовой поддержки Украине", поскольку Сенат США близится к принятию пакета расходов на военную и гуманитарную помощь в размере 40 млрд долларов.

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помощь (7903) США (27325)


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Закликати, це добре. А скоро надати фінансову підтримку, ще краще.
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17.05.2022 13:35 Ответить
Кому надати? Підказати кому заправки Авіас належать?
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17.05.2022 13:47 Ответить
И больше новейшего оружия, не советского образца, а современного.
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17.05.2022 13:50 Ответить
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17.05.2022 13:52 Ответить
Ну да, и оружие дорогостоящее и побольше нам дай, и помоги деньгами скромно на 5 лярдов в месяц, и беженцев пяток миллионов устрой и неслабые долги, бестолково взятые и профуканные ещё спиши и в НАТО и ЕС без всяких критериев возьми, война всё списует... Боюсь долго сидеть на шее не получиться и над этим вопросом уже надо задумываться, отдыхи-отпуска-жизнь по приколу должны заканчиваться и пора переходить на военные рельсы
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17.05.2022 13:52 Ответить
Американському народу велике дякую
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17.05.2022 15:38 Ответить
Правнуки москалей не расплатятся за всю свою никчемную жизнь, только чуть позже...
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17.05.2022 14:10 Ответить
Це не Україну підтримують інши країни,це підтримка світового устрою : з фашизмом буде Світ чи ні?,з війною длязахвата теріторій країн Європи чи ні? З звірячими тортурами і смертями цивільних,жінок ідітей,-чи ні?
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17.05.2022 14:44 Ответить
Можна ще звісно просити світових мільярдерів про фінансування в обмін на відкриття і існування їх бізнесів тут після війни, але і їх гроші закінчаться! Скільки можна клянчити з миру по нитці?! Де перехід нашої економіки на 'військові рельси"??! В країні повно тямущих економістів, так нєєє....треба отих міністрів 'піднімм податки ' на посадах тримати! Тьфу!
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17.05.2022 16:41 Ответить
 
 