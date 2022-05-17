Глава Минфина США Йеллен призвала союзников увеличить финансовую поддержку Украины
Союзники США должны увеличить финансовую поддержку Украины. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что объявленных до сих пор средств будет недостаточно для краткосрочных потребностей страны, борющейся с российским вторжением.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Потребности Украины в финансировании значительны", - сказала Йеллен в заявлении, подготовленном для выступления на Брюссельском экономическом форуме, добавив, что правительство страны продолжает функционировать благодаря изобретательности и храбрости его чиновников.
По ее словам, в те месяцы, пока сбор налогов не возобновится, Украина нуждается в бюджетном финансировании для выплат солдатам, служащим и пенсионерам, а также для функционирования экономики, удовлетворяющей основные потребности ее граждан, сказала Йеллен, добавив, что в ближайшее время правительству нужно будет заняться ремонтом и возобновлением критически важных коммунальных услуг.
В то время как Украине в конечном счете потребуется "массивная поддержка" для реконструкции и восстановления в масштабах Плана Маршалла для Европы после Второй мировой войны, стране придется делать это "шаг за шагом". "Очевидно, что объявленной до сих пор двусторонней и многосторонней поддержки будет недостаточно для удовлетворения основных потребностей Украины", - сказала Йеллен.
По заявлениям президента Украины Владимира Зеленского и Международного валютного фонда, из-за того, что война остановила почти половину украинской экономики, стране требуется краткосрочное внешнее финансирование в размере примерно 5 млрд долларов в месяц для удовлетворения основных потребностей.
В среду Европейский союз намерен предложить Украине новый пакет кредитов для обеспечения немедленной ликвидности наряду с обязательствами по долгосрочному восстановлению. В то время как краткосрочный пакет все еще определяется, два чиновника, знакомых с обсуждениями, сказали Reuters, что они ожидают, что он покроет финансовые потребности Украины на два месяца.
Йеллен призвала союзников "присоединиться к увеличению их финансовой поддержки Украине", поскольку Сенат США близится к принятию пакета расходов на военную и гуманитарную помощь в размере 40 млрд долларов.
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