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Глава Мінфіну США Єллен закликала союзників збільшити фінансову підтримку України

гроші,долар

Союзники США повинні збільшити фінансову підтримку України. Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що оголошених досі коштів буде недостатньо для короткострокових потреб країни, яка бореться з російським вторгненням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Потреби України у фінансуванні значні", - сказала Єллен в заяві, підготовленій для виступу на Брюссельському економічному форумі, додавши, що уряд країни продовжує функціонувати завдяки винахідливості і хоробрості його чиновників.

За її словами, в ті місяці, поки збір податків не відновиться, Україна потребує бюджетного фінансування для виплат солдатам, службовцям і пенсіонерам, а також для функціонування економіки, яка задовольняє основні потреби її громадян, сказала Єллен, додавши, що найближчим часом уряду потрібно буде зайнятися ремонтом і відновленням критично важливих комунальних послуг.

У той час як Україні в кінцевому підсумку буде потрібно "масивна підтримка" для реконструкції і відновлення в масштабах Плану Маршалла для Європи після Другої світової війни, країні доведеться робити це "крок за кроком". "Очевидно, що оголошеної досі двосторонньої і багатосторонньої підтримки буде недостатньо для задоволення основних потреб України", - сказала Єллен.

За заявами президента України Володимира Зеленського та Міжнародного валютного фонду, через те, що війна зупинила майже половину української економіки, країні потрібне короткострокове зовнішнє фінансування в розмірі приблизно 5 млрд доларів на місяць для задоволення основних потреб.

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У середу Європейський союз має намір запропонувати Україні новий пакет кредитів для забезпечення негайної ліквідності, поряд із зобов'язаннями щодо довгострокового відновлення. У той час як короткостроковий пакет все ще визначається, два чиновники, знайомі з обговореннями, сказали Reuters, що вони очікують, що він приблизно покриє фінансові потреби України на два місяці.

Єллен закликала союзників "приєднатися до збільшення їх фінансової підтримки Україні", оскільки Сенат США наближається до ухвалення пакета витрат на військову і гуманітарну допомогу в розмірі 40 млрд доларів.

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Автор: 

допомога (8484) США (23607)


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Закликати, це добре. А скоро надати фінансову підтримку, ще краще.
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17.05.2022 13:35 Відповісти
Кому надати? Підказати кому заправки Авіас належать?
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17.05.2022 13:47 Відповісти
И больше новейшего оружия, не советского образца, а современного.
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17.05.2022 13:50 Відповісти
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17.05.2022 13:52 Відповісти
Ну да, и оружие дорогостоящее и побольше нам дай, и помоги деньгами скромно на 5 лярдов в месяц, и беженцев пяток миллионов устрой и неслабые долги, бестолково взятые и профуканные ещё спиши и в НАТО и ЕС без всяких критериев возьми, война всё списует... Боюсь долго сидеть на шее не получиться и над этим вопросом уже надо задумываться, отдыхи-отпуска-жизнь по приколу должны заканчиваться и пора переходить на военные рельсы
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17.05.2022 13:52 Відповісти
Американському народу велике дякую
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17.05.2022 15:38 Відповісти
Правнуки москалей не расплатятся за всю свою никчемную жизнь, только чуть позже...
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17.05.2022 14:10 Відповісти
Це не Україну підтримують інши країни,це підтримка світового устрою : з фашизмом буде Світ чи ні?,з війною длязахвата теріторій країн Європи чи ні? З звірячими тортурами і смертями цивільних,жінок ідітей,-чи ні?
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17.05.2022 14:44 Відповісти
Можна ще звісно просити світових мільярдерів про фінансування в обмін на відкриття і існування їх бізнесів тут після війни, але і їх гроші закінчаться! Скільки можна клянчити з миру по нитці?! Де перехід нашої економіки на 'військові рельси"??! В країні повно тямущих економістів, так нєєє....треба отих міністрів 'піднімм податки ' на посадах тримати! Тьфу!
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17.05.2022 16:41 Відповісти
 
 