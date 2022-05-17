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Новости Война
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С 24 февраля помиловали 363 заключенных, выразивших желание защищать Украину, - Малюська

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С начала широкомасштабного вторжения России из украинских тюрем освободили 363 человека, выразивших желание на фронте защищать Украину от оккупантов. После окончания войны помилованные не будут возвращаться в тюрьмы.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире информационного телемарафона, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, всего в Украине прошли три волны помилований.

"363 человека освободили из мест лишения свободы. Такому освобождению предшествовала длительная процедура оценки", - рассказал Малюська.

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Он добавил, что выпускали только тех, кто не должен представлять опасности для общества и кто действительно будет задействован в обороне. При этом несколько человек сначала написали заявления, а затем отказались служить: "Это были единичные случаи. Все остальные оказались в рядах ВСУ или территориальной обороны и защищают наше государство".

"Как правило, это касалось тех лиц, срок отбывания наказания которых был на завершающем этапе. Поэтому возвращать их назад нет смысла, поскольку они точно потеряли общественную опасность", - добавил он.

Также министр отметил, что четвертая волна помилований пока не ожидается, ведь соответствующих запросов от ВСУ не поступало.

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помилование (219) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+11
363 человека были неугодные, которые не стали в ряды коррупционеров, Ведь также? Так. А почему среди 363х нет С.Семенченко который готов стать в ряды ВСУ и командира Торнадо ? Неугодные, чувство справедливости обострённое у них? Да?
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17.05.2022 15:49 Ответить
+9
Бреше сволота. С.Семенченко за гратами ні за що.
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17.05.2022 16:02 Ответить
+8
малюська ще один гавнюк на кшталт гетьманцева, чого варта тільки його ініціатива за гроші робити комфортні камери для злочинців
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17.05.2022 15:58 Ответить
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363 человека были неугодные, которые не стали в ряды коррупционеров, Ведь также? Так. А почему среди 363х нет С.Семенченко который готов стать в ряды ВСУ и командира Торнадо ? Неугодные, чувство справедливости обострённое у них? Да?
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17.05.2022 15:49 Ответить
Яка з нього користь. Багато спеців і ті вдома.
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17.05.2022 15:57 Ответить
Валька? Поп-стакана? Ты?
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17.05.2022 16:26 Ответить
НІ, до насінченка у багатьох є неприємні йому питання. Хай сидить. Для коломойші він знову виявився використаним засобом. Краще випустити детепешників, стрілочників при розборі техаварій, легку *********...
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17.05.2022 16:03 Ответить
Не такому гавну як ти це вирішувати, кому сидіти
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17.05.2022 17:49 Ответить
Перейшли дорогу тим, що досі при владі і просрали Іловайськ і Дебальцево. Патріоти незручні, зручні криси.
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17.05.2022 16:17 Ответить
Дєрьмо
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17.05.2022 15:51 Ответить
Странно. В теробороне мест нет давно, в военкоматах набор ограничен.
Для заключенньіх, - привилегия...
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17.05.2022 15:57 Ответить
тільки що написав аргумент ,чому "зеки"....
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17.05.2022 16:16 Ответить
малюська ще один гавнюк на кшталт гетьманцева, чого варта тільки його ініціатива за гроші робити комфортні камери для злочинців
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17.05.2022 15:58 Ответить
Все вірно, ось тільки воно не ГетЬман, а геТМан(цев).
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17.05.2022 16:08 Ответить
Бреше сволота. С.Семенченко за гратами ні за що.
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17.05.2022 16:02 Ответить
якраз за ЩОСЬ.
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17.05.2022 16:19 Ответить
Він всього під бескінечним слідством. Така участь патріотів. Добре, що не вбили. Ні бойки ні шуфричі ні суркіси не сидять. Щоб вони всі виздихали!
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17.05.2022 16:24 Ответить
Так скоро в стройбат аналог зони всіх бажаючих на відбудову
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17.05.2022 16:19 Ответить
і це буде ТЕЖ.
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17.05.2022 16:43 Ответить
Скільки ув'язнених лишили в колоніях на окупованих територіях? Скільки з них було ветеранів АТО яким (анти)українська влада завзято максимальні вироки
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17.05.2022 16:32 Ответить
скількі?
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17.05.2022 16:35 Ответить
Ріфмайстера, якого зе-гниди посадили нізащо, вже випустили, чи ще ні?
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17.05.2022 17:01 Ответить
так в військомати черги бажаючих, і їм відмовляють
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17.05.2022 17:47 Ответить
Свободу Семену Семенченку !!! Свободу Ріфмайстеру !!! Це патріоти України !!! Вони заслужили ПРАВО ЗАХИЩАТИ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ від путінської росії !!! Свободу всім ветеранам війни \ патріотам України. які незаконно утримуються у сізо та тюрмах !!!
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17.05.2022 17:54 Ответить
Ріф вже рік на волі.
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17.05.2022 19:54 Ответить
А всякие бойки, мураевы и шуфричи на свободе, да? По тюрьмам патриоты.
Сами ответьте на вопрос: если вы убьете рядом находящегося сруцьгимирного коллаборанта, вас наградят или посадят? То-то и оно... ЗЕбилы у власти, а не патриоты.
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17.05.2022 18:27 Ответить
 
 