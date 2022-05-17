С 24 февраля помиловали 363 заключенных, выразивших желание защищать Украину, - Малюська
С начала широкомасштабного вторжения России из украинских тюрем освободили 363 человека, выразивших желание на фронте защищать Украину от оккупантов. После окончания войны помилованные не будут возвращаться в тюрьмы.
Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире информационного телемарафона, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, всего в Украине прошли три волны помилований.
"363 человека освободили из мест лишения свободы. Такому освобождению предшествовала длительная процедура оценки", - рассказал Малюська.
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Он добавил, что выпускали только тех, кто не должен представлять опасности для общества и кто действительно будет задействован в обороне. При этом несколько человек сначала написали заявления, а затем отказались служить: "Это были единичные случаи. Все остальные оказались в рядах ВСУ или территориальной обороны и защищают наше государство".
"Как правило, это касалось тех лиц, срок отбывания наказания которых был на завершающем этапе. Поэтому возвращать их назад нет смысла, поскольку они точно потеряли общественную опасность", - добавил он.
Также министр отметил, что четвертая волна помилований пока не ожидается, ведь соответствующих запросов от ВСУ не поступало.
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