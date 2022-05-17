РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9055 посетителей онлайн
Новости Война
8 795 15

Россияне еще не обстреливали Сумщину так массированно, как сегодня, - Живицкий

сумщина

Массированных обстрелов приграничных населенных пунктов Сумской области, аналогичных сегодняшним, со стороны российских оккупантов не было с начала войны.

Об этом заявил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий на онлайн-брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Не было таких активных обстрелов с начала войны - массированных, ракетных, "Град", "САУ"", - сказал Живицкий.

По его словам, "в последние дни активизировалась российская авиация, вертолеты, поднимавшиеся над территорией России и обстреливавшие ракетами воздух-земля населенные пункты Сумской области, бомбардировка крылатыми ракетами".

Смотрите: Сегодня утром враг нанес ракетный удар по Ахтырке на Сумщине, - Живицкий. ФОТОрепортаж

Живицкий напомнил, что за последние два дня были попытки проникновения через границу российских диверсионно-разведывательных групп.

Напомним, 17 мая российские войска пытаются прорвать госграницу в районе Середина-Буда Сумской области, вдоль границы возникли пожары, вызванные обстрелами. Ранее около пяти часов утра по Ахтырке был нанесен вражеский ракетный удар, много разрушений, по меньшей мере пятеро раненых людей.

Сумская область (3406) Живицкий Дмитрий (242)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
Потрібно терміново давати відповідь інакше ця хрєнь буде лише послюватись.Лапотні свині розуміють лише коли отримують по своєму свинячому брудному рилу...
показать весь комментарий
17.05.2022 16:58 Ответить
+7
А реакция есть? "Ой нас обстреляли, це провокация, не надо стрелять в ответ". Наивные в генштабе думают, что это как-то не даст ***** возможностей объявить мобилизацию. Смешно
показать весь комментарий
17.05.2022 17:07 Ответить
+6
Если не обстреливают московию, то это зрада со стороны высшего командования включая гланокомандующего., ВОЙНА которая не в юридической плоскости, должна переместиться на сторону в РФ,каждый кацап должен на своей шкуре почувствовать что такое бомбёжка.
показать весь комментарий
17.05.2022 17:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
как всегда прощупывали, проверяли реакцию. Теперь будет все чаще и чаще
показать весь комментарий
17.05.2022 16:57 Ответить
А реакция есть? "Ой нас обстреляли, це провокация, не надо стрелять в ответ". Наивные в генштабе думают, что это как-то не даст ***** возможностей объявить мобилизацию. Смешно
показать весь комментарий
17.05.2022 17:07 Ответить
Потрібно терміново давати відповідь інакше ця хрєнь буде лише послюватись.Лапотні свині розуміють лише коли отримують по своєму свинячому брудному рилу...
показать весь комментарий
17.05.2022 16:58 Ответить
Оно-то ответ надо давать, только это больше похоже на оттягивание сил и артиллерии с освобождаемых участков фронта.
показать весь комментарий
17.05.2022 17:00 Ответить
Это больше похоже, что нам срут на голову, а мы терпим
показать весь комментарий
17.05.2022 17:08 Ответить
Если не обстреливают московию, то это зрада со стороны высшего командования включая гланокомандующего., ВОЙНА которая не в юридической плоскости, должна переместиться на сторону в РФ,каждый кацап должен на своей шкуре почувствовать что такое бомбёжка.
показать весь комментарий
17.05.2022 17:03 Ответить
Уточню верховного говнокомандующёго.
показать весь комментарий
17.05.2022 21:00 Ответить
Стараються відволікти наші сили від нашого наступу в Харківській області. Мабуть там кацапам 3,14здець наступає.
показать весь комментарий
17.05.2022 17:07 Ответить
Обстріли без відповіді... Зелені коридори на окуповану територію... Тамженашелюді... Переговори... Обміни... МІНСЬК-3 ???
показать весь комментарий
17.05.2022 17:07 Ответить
Треба опановувати нову нашу арту в напрямку парашки
показать весь комментарий
17.05.2022 17:23 Ответить
Нікакой отвєткі, патамуша нада путєну в глаза пасмсатрєть
показать весь комментарий
17.05.2022 17:23 Ответить
Ну так вы побольше трубите о выходе на границу, побольше видосиков снимайте, они еще активнее будут...
показать весь комментарий
17.05.2022 17:24 Ответить
Головне не стріляти,а то Путін нападьот !!!)))
показать весь комментарий
17.05.2022 17:41 Ответить
Зеленая шобла дала разрешение на ответку? Или Путин нападет?
показать весь комментарий
17.05.2022 18:41 Ответить
Щоб не відтягувати сили з фронту, артилерію тощо, потрібні наші дрг. 5 людей, тихо прийти на територію рф, вирізати операторів ворожої арти, мінометників, при нагоді підірвати боєкомплекти. Це асиметрична, але потужна відповідь на запарканні обстріли.
показать весь комментарий
17.05.2022 21:39 Ответить
 
 