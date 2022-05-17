Россияне еще не обстреливали Сумщину так массированно, как сегодня, - Живицкий
Массированных обстрелов приграничных населенных пунктов Сумской области, аналогичных сегодняшним, со стороны российских оккупантов не было с начала войны.
Об этом заявил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий на онлайн-брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Не было таких активных обстрелов с начала войны - массированных, ракетных, "Град", "САУ"", - сказал Живицкий.
По его словам, "в последние дни активизировалась российская авиация, вертолеты, поднимавшиеся над территорией России и обстреливавшие ракетами воздух-земля населенные пункты Сумской области, бомбардировка крылатыми ракетами".
Живицкий напомнил, что за последние два дня были попытки проникновения через границу российских диверсионно-разведывательных групп.
Напомним, 17 мая российские войска пытаются прорвать госграницу в районе Середина-Буда Сумской области, вдоль границы возникли пожары, вызванные обстрелами. Ранее около пяти часов утра по Ахтырке был нанесен вражеский ракетный удар, много разрушений, по меньшей мере пятеро раненых людей.
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