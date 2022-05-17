Росіяни ще не обстрілювали Сумщину так масовано, як сьогодні, - Живицький
Масованих обстрілів прикордонних населених пунктів Сумської області, аналогічних сьогоднішнім, із боку російських окупантів не було з початку війни.
Про це заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький на онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Не було таких активних обстрілів із початку війни - масованих, ракетних, "Град", САУ", - сказав Живицький.
За його словами, "останніми днями активізувалася російська авіація, гелікоптери, що піднімалися над територією Росії і обстрілювали ракетами повітря-земля населені пункти Сумської області, бомбардування крилатими ракетами".
Живицький нагадав, що протягом останніх двох днів були спроби проникнення через кордон російських диверсійно-розвідувальних груп.
Нагадаємо, 17 травня російські війська намагаються прорвати держкордон у районі Середина-Буди Сумської області, вздовж кордону виникли пожежі, спричинені обстрілами. Раніше близько п'ятої години ранку по Охтирці було завдано ворожого ракетного удару, багато руйнувань, щонайменше п'ятеро поранених людей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль