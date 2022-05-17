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Новини Війна
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Росіяни ще не обстрілювали Сумщину так масовано, як сьогодні, - Живицький

сумщина

Масованих обстрілів прикордонних населених пунктів Сумської області, аналогічних сьогоднішнім, із боку російських окупантів не було з початку війни.

Про це заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький на онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Не було таких активних обстрілів із початку війни - масованих, ракетних, "Град", САУ", - сказав Живицький.

За його словами, "останніми днями активізувалася російська авіація, гелікоптери, що піднімалися над територією Росії і обстрілювали ракетами повітря-земля населені пункти Сумської області, бомбардування крилатими ракетами".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Охтирці на Сумщині, - Живицький. ФОТОрепортаж

Живицький нагадав, що протягом останніх двох днів були спроби проникнення через кордон російських диверсійно-розвідувальних груп.

Нагадаємо, 17 травня російські війська намагаються прорвати держкордон у районі Середина-Буди Сумської області, вздовж кордону виникли пожежі, спричинені обстрілами. Раніше близько п'ятої години ранку по Охтирці було завдано ворожого ракетного удару, багато руйнувань, щонайменше п'ятеро поранених людей.

Автор: 

Сумська область (3960) Живицький Дмитро (466)


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Топ коментарі
+16
Потрібно терміново давати відповідь інакше ця хрєнь буде лише послюватись.Лапотні свині розуміють лише коли отримують по своєму свинячому брудному рилу...
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17.05.2022 16:58 Відповісти
+7
А реакция есть? "Ой нас обстреляли, це провокация, не надо стрелять в ответ". Наивные в генштабе думают, что это как-то не даст ***** возможностей объявить мобилизацию. Смешно
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17.05.2022 17:07 Відповісти
+6
Если не обстреливают московию, то это зрада со стороны высшего командования включая гланокомандующего., ВОЙНА которая не в юридической плоскости, должна переместиться на сторону в РФ,каждый кацап должен на своей шкуре почувствовать что такое бомбёжка.
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17.05.2022 17:03 Відповісти
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как всегда прощупывали, проверяли реакцию. Теперь будет все чаще и чаще
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17.05.2022 16:57 Відповісти
А реакция есть? "Ой нас обстреляли, це провокация, не надо стрелять в ответ". Наивные в генштабе думают, что это как-то не даст ***** возможностей объявить мобилизацию. Смешно
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17.05.2022 17:07 Відповісти
Потрібно терміново давати відповідь інакше ця хрєнь буде лише послюватись.Лапотні свині розуміють лише коли отримують по своєму свинячому брудному рилу...
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17.05.2022 16:58 Відповісти
Оно-то ответ надо давать, только это больше похоже на оттягивание сил и артиллерии с освобождаемых участков фронта.
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17.05.2022 17:00 Відповісти
Это больше похоже, что нам срут на голову, а мы терпим
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17.05.2022 17:08 Відповісти
Если не обстреливают московию, то это зрада со стороны высшего командования включая гланокомандующего., ВОЙНА которая не в юридической плоскости, должна переместиться на сторону в РФ,каждый кацап должен на своей шкуре почувствовать что такое бомбёжка.
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17.05.2022 17:03 Відповісти
Уточню верховного говнокомандующёго.
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17.05.2022 21:00 Відповісти
Стараються відволікти наші сили від нашого наступу в Харківській області. Мабуть там кацапам 3,14здець наступає.
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17.05.2022 17:07 Відповісти
Обстріли без відповіді... Зелені коридори на окуповану територію... Тамженашелюді... Переговори... Обміни... МІНСЬК-3 ???
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17.05.2022 17:07 Відповісти
Треба опановувати нову нашу арту в напрямку парашки
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17.05.2022 17:23 Відповісти
Нікакой отвєткі, патамуша нада путєну в глаза пасмсатрєть
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17.05.2022 17:23 Відповісти
Ну так вы побольше трубите о выходе на границу, побольше видосиков снимайте, они еще активнее будут...
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17.05.2022 17:24 Відповісти
Головне не стріляти,а то Путін нападьот !!!)))
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17.05.2022 17:41 Відповісти
Зеленая шобла дала разрешение на ответку? Или Путин нападет?
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17.05.2022 18:41 Відповісти
Щоб не відтягувати сили з фронту, артилерію тощо, потрібні наші дрг. 5 людей, тихо прийти на територію рф, вирізати операторів ворожої арти, мінометників, при нагоді підірвати боєкомплекти. Це асиметрична, але потужна відповідь на запарканні обстріли.
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17.05.2022 21:39 Відповісти
 
 