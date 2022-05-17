Росіяни ще не обстрілювали Сумщину так масовано, як сьогодні, - Живицький

Масованих обстрілів прикордонних населених пунктів Сумської області, аналогічних сьогоднішнім, із боку російських окупантів не було з початку війни.

Про це заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький на онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Не було таких активних обстрілів із початку війни - масованих, ракетних, "Град", САУ", - сказав Живицький.

За його словами, "останніми днями активізувалася російська авіація, гелікоптери, що піднімалися над територією Росії і обстрілювали ракетами повітря-земля населені пункти Сумської області, бомбардування крилатими ракетами".

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Живицький нагадав, що протягом останніх двох днів були спроби проникнення через кордон російських диверсійно-розвідувальних груп.

Нагадаємо, 17 травня російські війська намагаються прорвати держкордон у районі Середина-Буди Сумської області, вздовж кордону виникли пожежі, спричинені обстрілами. Раніше близько п'ятої години ранку по Охтирці було завдано ворожого ракетного удару, багато руйнувань, щонайменше п'ятеро поранених людей.