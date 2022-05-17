В РФ заявили, что Херсонщина "займет достойное место в российской семье"

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин, будучи в оккупированном Херсоне, заявил, что область займет "достойное место в российской семье".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"У Херсонской области – большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье", – отметил он.

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