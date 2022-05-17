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Новости Война
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В РФ заявили, что Херсонщина "займет достойное место в российской семье"

херсон

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин, будучи в оккупированном Херсоне, заявил, что область займет "достойное место в российской семье".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"У Херсонской области – большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье", – отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "У нас "ЛНР-ДНР" стояли. Магазинчик разграбили. От коров все молоко выпили. 83-летнюю бабку изнасиловали. Искали по домам доллары и золото", - жители освобожденных сел в Херсонской области. ВИДЕО

оккупация (10212) Херсон (2921) Хуснуллин Марат (6) Херсонская область (4955)


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Топ комментарии
+31
Кацапы дебилы полудурки скоро гавнище своё жрать будете а не херсо
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17.05.2022 17:53 Ответить
+23
а яке відношення має цей чурбан до Українського Херсону...
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17.05.2022 17:55 Ответить
+19
Кацапы, ваши родственники лошадь дохлую в овраге доедают, а жители Украины - это европейский народ.
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17.05.2022 18:00 Ответить
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Кацапы дебилы полудурки скоро гавнище своё жрать будете а не херсо
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17.05.2022 17:53 Ответить
ні, таки будуть хер со...!
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17.05.2022 17:55 Ответить
...бачий ссати.
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17.05.2022 18:58 Ответить
У нього прізвище гарно рифмується зі словом, яке влучно характеризує те, на що парашенці можуть очікувати.
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17.05.2022 17:53 Ответить
Кацапня ще й не те розкаже. І зробить. Все залежить від того, як довго військово-політичне керівництво України буде соплі жувати. І чи взагалі щось планується з ліквідації кацапської зарази на території України.
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17.05.2022 17:54 Ответить
Щоб ліквідувати , треба мати чим .І керівництво України повинно перед тобою звітувати ?
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17.05.2022 19:03 Ответить
а яке відношення має цей чурбан до Українського Херсону...
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17.05.2022 17:55 Ответить
Лапатнікі-хрєн вам на варатнік а нє Україну...
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17.05.2022 17:55 Ответить
Ой безмоглі...
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17.05.2022 17:59 Ответить
Кацапы, ваши родственники лошадь дохлую в овраге доедают, а жители Украины - это европейский народ.
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17.05.2022 18:00 Ответить
ХЕР вам, а не Херсон.
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17.05.2022 18:02 Ответить
най господь береже від такої родини..
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17.05.2022 18:04 Ответить
Эт да. ***❗
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17.05.2022 18:13 Ответить
Не реальна,тому що в Криму багато хто був за русню,а Херсонщина-усі проти,дайте людям зброю-вони самі знищать москалів.
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17.05.2022 18:41 Ответить
Из самого Херсона выехало уже половина города. Это, имхо, самые проукраинские. Остались те кому некуда ехать, те кто уже принял новую реальность, вата, ну и "какиеразницы", куда ж без них. По селам, думаю, ситуация не лучше. Кто там будет кого знищувати?
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17.05.2022 19:01 Ответить
Чисто теоретично,як москалі втримають Херсон,якщо з усіх областей буде ЗСУ?З Кримом ситуація інша-в нас немає до нього доступу крім Чонгару
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17.05.2022 20:53 Ответить
они, правда, забыли сказать спасибо "мудрому наріду"
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17.05.2022 18:11 Ответить
кримінальну справу на цього мудака, йому гідне міце за гратами
якщо не в землі
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17.05.2022 18:21 Ответить
А чурбан Марат *********** точно рускийй?
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17.05.2022 18:26 Ответить
Точно.
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17.05.2022 18:40 Ответить
точнее не бывает, типичный 146% русский
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17.05.2022 19:14 Ответить
Что кроме очередной помойки способны создать козломордые.
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17.05.2022 18:26 Ответить
мудак
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17.05.2022 18:27 Ответить
Ермак, наверное, доволен - дадут генерала ФСБ.
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17.05.2022 18:32 Ответить
Лоліті?
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17.05.2022 18:38 Ответить
Это Лолита Херсон слила, чмо набутылочное?
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17.05.2022 19:08 Ответить
А в російській родині все одно, якою мовою розмовляти?
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17.05.2022 18:38 Ответить
Пока есть керченский Мост толку не будет, эта мразь распускает свои раковые метастазы .
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17.05.2022 18:38 Ответить
На завтра, на 10 - 00 у Сімферополі заплановано мітинг на підтримку України.
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17.05.2022 18:53 Ответить
Тебе тварюка на лопату ми присядемо.Кожну гниду знищемо.Херсонцям потрібна допомога і зброя.
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17.05.2022 19:12 Ответить
Если не освобождать военным путем, а пытаться найти мир и прекращение огня в известном очке, то так и будет. За 8 лет Донецк и Луганск превратили в зомби вату. Только немногим удалось там остаться вменяемыми. Все проукраинские оттуда выехали в 2014. Знаю по близким родственникам. Бросили там все - квартиры, бизнес. Просто не смогли жить в том зомбокурятнике. Так может быть и с Херсоном.
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17.05.2022 19:28 Ответить
Не може,В Херсоні немає такого кордону з Росією як в ДЛНР,якщо наша влада не про"без ще раз то заблокувавши Чонгар мавпам не буде куди тікати
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17.05.2022 21:11 Ответить
""Херсонцям потрібна допомога і зброя."" 101%!!!!


Питання: як завезти? Сьогодня з самого ранку і десь до десятої працювали наші гради чі смерчі.За 50 км(на південь) від Херсона чути було добре. Це вперше за два місяці. І це вселяє надію,що скоро "освободителей" погонять..
Слава ЗСУ!
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17.05.2022 20:27 Ответить
А ще літачки наші прилітали з півночі вдень. Хоча зазвичай це означає, що рашисти організували десь велике скупчення техніки.
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17.05.2022 23:34 Ответить
если наши будут дальше стоять также мертво без попыток продвижения, то типичный русский Марат Хуснуллін может реализвать свои желания.
Все кричали что нам дали супер-пупер оружие, и то и се. Где оно??
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17.05.2022 21:45 Ответить
В РФ заявили, що Хер "посяде гідне місце у російській родині
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17.05.2022 21:47 Ответить
Херсонщина посідає гідне місце в Україні.Краще бути сиротою ніж в "російській родині.І взагалі сахалін і курили посядуть гідне місце в японській родині
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17.05.2022 23:55 Ответить
Не обращайте вниманияна вопли рашитов , почему они захватили Херсон так быстро мы все знаем , насколько быстро они его отдадут , мы пока не знаем Но они его отдадут. Без сомнения.
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18.05.2022 09:41 Ответить
 
 