В РФ заявили, что Херсонщина "займет достойное место в российской семье"
Российский вице-премьер Марат Хуснуллин, будучи в оккупированном Херсоне, заявил, что область займет "достойное место в российской семье".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
"У Херсонской области – большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье", – отметил он.
Топ комментарии
+31 Игорь Лысенко #489452
показать весь комментарий17.05.2022 17:53 Ответить Ссылка
+23 Kolja Stambulskij
показать весь комментарий17.05.2022 17:55 Ответить Ссылка
+19 Alex Tiger
показать весь комментарий17.05.2022 18:00 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
якщо не в землі
Питання: як завезти? Сьогодня з самого ранку і десь до десятої працювали наші гради чі смерчі.За 50 км(на південь) від Херсона чути було добре. Це вперше за два місяці. І це вселяє надію,що скоро "освободителей" погонять..
Слава ЗСУ!
Все кричали что нам дали супер-пупер оружие, и то и се. Где оно??