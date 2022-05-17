В РФ заявили, що Херсонщина "посяде гідне місце у російській родині"
Російський віце-прем'єр Марат Хуснуллін, перебуваючи в окупованому Херсоні, заявив, що область посяде "гідне місце у російській родині".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
"У Херсонської області - великі перспективи, регіон посяде гідне місце у російській родині", - зазначив він.
Топ коментарі
+31 Игорь Лысенко #489452
показати весь коментар17.05.2022 17:53 Відповісти Посилання
+23 Kolja Stambulskij
показати весь коментар17.05.2022 17:55 Відповісти Посилання
+19 Alex Tiger
показати весь коментар17.05.2022 18:00 Відповісти Посилання
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якщо не в землі
Питання: як завезти? Сьогодня з самого ранку і десь до десятої працювали наші гради чі смерчі.За 50 км(на південь) від Херсона чути було добре. Це вперше за два місяці. І це вселяє надію,що скоро "освободителей" погонять..
Слава ЗСУ!
Все кричали что нам дали супер-пупер оружие, и то и се. Где оно??