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Новини Війна
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В РФ заявили, що Херсонщина "посяде гідне місце у російській родині"

херсон

Російський віце-прем'єр Марат Хуснуллін, перебуваючи в окупованому Херсоні, заявив, що область посяде "гідне місце у російській родині".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"У Херсонської області - великі перспективи, регіон посяде гідне місце у російській родині", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ВСУ идут! Орки, крепко держите свои штанишки, бежать далеко придется", - на вулицях Херсона з'явилися листівки зі зверненням до окупантів. ФОТО

Автор: 

окупація (6766) Херсон (3466) Хуснуллін Марат (8) Херсонська область (5947)


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Топ коментарі
+31
Кацапы дебилы полудурки скоро гавнище своё жрать будете а не херсо
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17.05.2022 17:53 Відповісти
+23
а яке відношення має цей чурбан до Українського Херсону...
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17.05.2022 17:55 Відповісти
+19
Кацапы, ваши родственники лошадь дохлую в овраге доедают, а жители Украины - это европейский народ.
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17.05.2022 18:00 Відповісти
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Кацапы дебилы полудурки скоро гавнище своё жрать будете а не херсо
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17.05.2022 17:53 Відповісти
ні, таки будуть хер со...!
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17.05.2022 17:55 Відповісти
...бачий ссати.
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17.05.2022 18:58 Відповісти
У нього прізвище гарно рифмується зі словом, яке влучно характеризує те, на що парашенці можуть очікувати.
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17.05.2022 17:53 Відповісти
Кацапня ще й не те розкаже. І зробить. Все залежить від того, як довго військово-політичне керівництво України буде соплі жувати. І чи взагалі щось планується з ліквідації кацапської зарази на території України.
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17.05.2022 17:54 Відповісти
Щоб ліквідувати , треба мати чим .І керівництво України повинно перед тобою звітувати ?
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17.05.2022 19:03 Відповісти
а яке відношення має цей чурбан до Українського Херсону...
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17.05.2022 17:55 Відповісти
Лапатнікі-хрєн вам на варатнік а нє Україну...
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17.05.2022 17:55 Відповісти
Ой безмоглі...
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17.05.2022 17:59 Відповісти
Кацапы, ваши родственники лошадь дохлую в овраге доедают, а жители Украины - это европейский народ.
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17.05.2022 18:00 Відповісти
ХЕР вам, а не Херсон.
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17.05.2022 18:02 Відповісти
най господь береже від такої родини..
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17.05.2022 18:04 Відповісти
Эт да. ***❗
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17.05.2022 18:13 Відповісти
Не реальна,тому що в Криму багато хто був за русню,а Херсонщина-усі проти,дайте людям зброю-вони самі знищать москалів.
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17.05.2022 18:41 Відповісти
Из самого Херсона выехало уже половина города. Это, имхо, самые проукраинские. Остались те кому некуда ехать, те кто уже принял новую реальность, вата, ну и "какиеразницы", куда ж без них. По селам, думаю, ситуация не лучше. Кто там будет кого знищувати?
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17.05.2022 19:01 Відповісти
Чисто теоретично,як москалі втримають Херсон,якщо з усіх областей буде ЗСУ?З Кримом ситуація інша-в нас немає до нього доступу крім Чонгару
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17.05.2022 20:53 Відповісти
они, правда, забыли сказать спасибо "мудрому наріду"
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17.05.2022 18:11 Відповісти
кримінальну справу на цього мудака, йому гідне міце за гратами
якщо не в землі
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17.05.2022 18:21 Відповісти
А чурбан Марат *********** точно рускийй?
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17.05.2022 18:26 Відповісти
Точно.
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17.05.2022 18:40 Відповісти
точнее не бывает, типичный 146% русский
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17.05.2022 19:14 Відповісти
Что кроме очередной помойки способны создать козломордые.
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17.05.2022 18:26 Відповісти
мудак
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17.05.2022 18:27 Відповісти
Ермак, наверное, доволен - дадут генерала ФСБ.
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17.05.2022 18:32 Відповісти
Лоліті?
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17.05.2022 18:38 Відповісти
Это Лолита Херсон слила, чмо набутылочное?
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17.05.2022 19:08 Відповісти
А в російській родині все одно, якою мовою розмовляти?
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17.05.2022 18:38 Відповісти
Пока есть керченский Мост толку не будет, эта мразь распускает свои раковые метастазы .
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17.05.2022 18:38 Відповісти
На завтра, на 10 - 00 у Сімферополі заплановано мітинг на підтримку України.
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17.05.2022 18:53 Відповісти
Тебе тварюка на лопату ми присядемо.Кожну гниду знищемо.Херсонцям потрібна допомога і зброя.
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17.05.2022 19:12 Відповісти
Если не освобождать военным путем, а пытаться найти мир и прекращение огня в известном очке, то так и будет. За 8 лет Донецк и Луганск превратили в зомби вату. Только немногим удалось там остаться вменяемыми. Все проукраинские оттуда выехали в 2014. Знаю по близким родственникам. Бросили там все - квартиры, бизнес. Просто не смогли жить в том зомбокурятнике. Так может быть и с Херсоном.
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17.05.2022 19:28 Відповісти
Не може,В Херсоні немає такого кордону з Росією як в ДЛНР,якщо наша влада не про"без ще раз то заблокувавши Чонгар мавпам не буде куди тікати
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17.05.2022 21:11 Відповісти
""Херсонцям потрібна допомога і зброя."" 101%!!!!


Питання: як завезти? Сьогодня з самого ранку і десь до десятої працювали наші гради чі смерчі.За 50 км(на південь) від Херсона чути було добре. Це вперше за два місяці. І це вселяє надію,що скоро "освободителей" погонять..
Слава ЗСУ!
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17.05.2022 20:27 Відповісти
А ще літачки наші прилітали з півночі вдень. Хоча зазвичай це означає, що рашисти організували десь велике скупчення техніки.
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17.05.2022 23:34 Відповісти
если наши будут дальше стоять также мертво без попыток продвижения, то типичный русский Марат Хуснуллін может реализвать свои желания.
Все кричали что нам дали супер-пупер оружие, и то и се. Где оно??
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17.05.2022 21:45 Відповісти
В РФ заявили, що Хер "посяде гідне місце у російській родині
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17.05.2022 21:47 Відповісти
Херсонщина посідає гідне місце в Україні.Краще бути сиротою ніж в "російській родині.І взагалі сахалін і курили посядуть гідне місце в японській родині
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17.05.2022 23:55 Відповісти
Не обращайте вниманияна вопли рашитов , почему они захватили Херсон так быстро мы все знаем , насколько быстро они его отдадут , мы пока не знаем Но они его отдадут. Без сомнения.
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18.05.2022 09:41 Відповісти
 
 