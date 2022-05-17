В РФ заявили, що Херсонщина "посяде гідне місце у російській родині"

Російський віце-прем'єр Марат Хуснуллін, перебуваючи в окупованому Херсоні, заявив, що область посяде "гідне місце у російській родині".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"У Херсонської області - великі перспективи, регіон посяде гідне місце у російській родині", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ВСУ идут! Орки, крепко держите свои штанишки, бежать далеко придется", - на вулицях Херсона з'явилися листівки зі зверненням до окупантів. ФОТО