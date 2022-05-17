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Новости Агрессия России против Украины Война
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В течение 17 мая на Восточном направлении отбиты 2 атаки россиян, уничтожены до 110 оккупантов, 3 артсистемы, 1 ЗРК и 2 беспилотника, - ОТУ "Схід"

схід,оту

Оперативно-тактическая группировка "Схід" обнародовала результаты противостояния с российскими оккупантами 17 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке ОТУ "Схід".

В сообщении отмечается: "В течение суток, 17 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 2 атаки. Потери врага составляют: личного состава – до 110; БМП – 6; БТР – 1; артиллерийских систем ; минометов – 1; ЗРК – 1; АТТ – 4; БПЛА – 2".

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 27,9 тыс. человек, 201 самолет, 167 вертолетов, 1235 танков и 3009 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

техника (1762) потери (4466) ВСУ (6736)


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А що трапилось з танками, невже скінчились?
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17.05.2022 21:45 Ответить
Так.Останнім часом трохи поменшало.
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17.05.2022 21:59 Ответить
https://t.me/Sharpreview/13954 Олег Шарп :
"Кацапські канали пишуть, що ВСУ вже на околицях Вовчанська.
Ого, так це вже наші Сіверський Донець перейшли у тому місці?"
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18.05.2022 00:06 Ответить
 
 