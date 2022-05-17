В течение 17 мая на Восточном направлении отбиты 2 атаки россиян, уничтожены до 110 оккупантов, 3 артсистемы, 1 ЗРК и 2 беспилотника, - ОТУ "Схід"
Оперативно-тактическая группировка "Схід" обнародовала результаты противостояния с российскими оккупантами 17 мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке ОТУ "Схід".
В сообщении отмечается: "В течение суток, 17 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 2 атаки. Потери врага составляют: личного состава – до 110; БМП – 6; БТР – 1; артиллерийских систем ; минометов – 1; ЗРК – 1; АТТ – 4; БПЛА – 2".
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"Кацапські канали пишуть, що ВСУ вже на околицях Вовчанська.
Ого, так це вже наші Сіверський Донець перейшли у тому місці?"