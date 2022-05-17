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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Протягом 17 травня на Східному напрямку відбито 2 атаки росіян, знищено до 110 окупантів, 3 артсистеми, 1 ЗРК та 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"

схід,оту

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" оприлюднило результати протистояння з російськими окупантами 17 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці ОТУ "Схід".

У повідомлнні зазначається: "Протягом доби, 17 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 2 атаки. Втрати ворога складають: особового складу – до 110; БМП – 6; БТР – 1; артилерійських систем – 3; мінометів – 1; ЗРК – 1; АТТ – 4; БПЛА – 2".

Також читайте: На Сході 16 травня відбито 8 атак, знищено до 178 окупантів, 5 танків, 11 одиниць бронетехніки, 3 РСЗВ, 1 безпілотник, - ОТУ "Схід"

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А що трапилось з танками, невже скінчились?
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17.05.2022 21:45 Відповісти
Так.Останнім часом трохи поменшало.
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17.05.2022 21:59 Відповісти
https://t.me/Sharpreview/13954 Олег Шарп :
"Кацапські канали пишуть, що ВСУ вже на околицях Вовчанська.
Ого, так це вже наші Сіверський Донець перейшли у тому місці?"
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18.05.2022 00:06 Відповісти
 
 