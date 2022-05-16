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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Сході 16 травня відбито 8 атак, знищено до 178 окупантів, 5 танків, 11 одиниць бронетехніки, 3 РСЗВ, 1 безпілотник, - ОТУ "Схід"

схід,оту

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці ОТУ "Схід" .

У повідомленні зазначається: " Зокрема, 16 травня, російські фашистські війська здійснили 8 атак. Наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Крім того, було знищено склад з боєприпасами. Втрати ворога складають: особового складу – до 178; танків – 5; БМП – 7; БТР – 2; ББМ – 2; РСЗВ – 3; артилерійських систем – 1; мінометів – 2; АТТ – 5; БПЛА – 1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку 15 травня відбито 5 атак окупантів, знищено 84 росіянина, 1 танк, 4 БМП, 2 гелікоптери, - ОТУ "Схід"

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втрати (4479) ЗСУ (7714)


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Треба ввести статистику збору металобрухту по вазі. Попередньо звільнивши від смажених кишків.
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16.05.2022 21:28 Відповісти
Скоро вам всім буде гаплик. Не вмієте воювати, а ще фінам загрожуєте. Забули як вони прикопали 225 тис орків в 39му? Чекають і зараз вас у гості. Вам срака!!!
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16.05.2022 21:28 Відповісти
Наблюдаю картину , Казахстан , Таджикистан и Армения скорее всего отказались участвовать в войне путина и у них резко началась революция на улицах.
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16.05.2022 21:29 Відповісти
Підкажіть, у загальну кількість знищеної живої сили, входять "грибочки" з ордло?
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16.05.2022 21:29 Відповісти
Не добіжать.
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16.05.2022 21:43 Відповісти
якщо 16 шт броні розхерачили, і до 200 орків - то це означає, що орки атакують. Судячи з інфи "" - то це може означати, що орки наступають саме з Ізюму.
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16.05.2022 22:12 Відповісти
 
 