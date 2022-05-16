На Сході 16 травня відбито 8 атак, знищено до 178 окупантів, 5 танків, 11 одиниць бронетехніки, 3 РСЗВ, 1 безпілотник, - ОТУ "Схід"

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці ОТУ "Схід" .

У повідомленні зазначається: " Зокрема, 16 травня, російські фашистські війська здійснили 8 атак. Наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Крім того, було знищено склад з боєприпасами. Втрати ворога складають: особового складу – до 178; танків – 5; БМП – 7; БТР – 2; ББМ – 2; РСЗВ – 3; артилерійських систем – 1; мінометів – 2; АТТ – 5; БПЛА – 1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку 15 травня відбито 5 атак окупантів, знищено 84 росіянина, 1 танк, 4 БМП, 2 гелікоптери, - ОТУ "Схід"