Двоюродный брат Кадырова был полевым командиром в Мариуполе, - британская разведка

Двоюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова – Адам Делимханов – вероятно, был полевым командиром в Мариуполе. Кадыров лично следил за вовлечением чеченцев в войну в Украине.

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аккаунт Минобороны Соединенного Королевства в твиттере.

По мнению Лондона, привлечение чеченцев свидетельствует о значительных проблемах РФ с ресурсами во время вторжения в Украину.

"Пытаясь преодолеть сопротивление Украины, Россия в значительной степени использовала вспомогательный персонал. Это включает в себя развертывание чеченских сил, вероятно, состоящих из нескольких тысяч бойцов, сосредоточенных в основном в мариупольском и луганском направлениях", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что эти силы состоят как из отдельных добровольцев, так и подразделений Национальной гвардии, которые занимаются обеспечением власти председателя Чеченской Республики Рамазана Кадырова.

В разведке предположили, что Кадыров осуществляет тщательный контроль за развертыванием сил, а его двоюродный брат Адам Делимханов выполняет функции чеченского полевого командира в Мариуполе.

"Боевое присутствие такого разрозненного персонала говорит о значительных проблемах России с ресурсами в Украине и, вероятно, способствует созданию разобщенного командования, которое продолжает препятствовать российским операциям", - отметили в Минобороны Великобритании.

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