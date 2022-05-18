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Новости Агрессия России против Украины Война
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Двоюродный брат Кадырова был полевым командиром в Мариуполе, - британская разведка

кадиров,делімханов

Двоюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова – Адам Делимханов – вероятно, был полевым командиром в Мариуполе. Кадыров лично следил за вовлечением чеченцев в войну в Украине.

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аккаунт Минобороны Соединенного Королевства в твиттере.

По мнению Лондона, привлечение чеченцев свидетельствует о значительных проблемах РФ с ресурсами во время вторжения в Украину.

"Пытаясь преодолеть сопротивление Украины, Россия в значительной степени использовала вспомогательный персонал. Это включает в себя развертывание чеченских сил, вероятно, состоящих из нескольких тысяч бойцов, сосредоточенных в основном в мариупольском и луганском направлениях", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты планируют отдать Мариуполь "под шефство" кадыровцев для запугивания и подавления сопротивления, - Андрющенко

Отмечается, что эти силы состоят как из отдельных добровольцев, так и подразделений Национальной гвардии, которые занимаются обеспечением власти председателя Чеченской Республики Рамазана Кадырова.

В разведке предположили, что Кадыров осуществляет тщательный контроль за развертыванием сил, а его двоюродный брат Адам Делимханов выполняет функции чеченского полевого командира в Мариуполе.

"Боевое присутствие такого разрозненного персонала говорит о значительных проблемах России с ресурсами в Украине и, вероятно, способствует созданию разобщенного командования, которое продолжает препятствовать российским операциям", - отметили в Минобороны Великобритании.

Также читайте: Защитники Мариуполя сорвали планы РФ быстро взять город и нанесли значительные потери оккупантам, - разведка Великобритании

Автор: 

Кадыров Рамзан (803) Мариуполь (5737) Чечня (638)


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Топ комментарии
+11
Ворога недооцінювати не можна. Бравада пройшла,війна залишилась. Мені все одно яка у них орієнтація, просто якби вони здохли
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18.05.2022 10:26 Ответить
+10
Tic tok військами в Маріуполі командував особисто брат овцейопа кадирова
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18.05.2022 10:22 Ответить
+6
Кадыркина пехота:
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18.05.2022 10:48 Ответить
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Tic tok військами в Маріуполі командував особисто брат овцейопа кадирова
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18.05.2022 10:22 Ответить
Ворога недооцінювати не можна. Бравада пройшла,війна залишилась. Мені все одно яка у них орієнтація, просто якби вони здохли
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18.05.2022 10:26 Ответить
Ця пара дуже серливих шакалів вже здохли-тільки з власної тупості цього ще не усвідомили...
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18.05.2022 10:24 Ответить
О, в українського Моссаду вже з'явився новий клієнт.
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18.05.2022 10:25 Ответить
такая дрянь топчет украинскую землю, шакалы
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18.05.2022 10:26 Ответить
Хер он с горы,а не полевой командир.
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18.05.2022 10:28 Ответить
А они курят тему насчет бороды. Капуста из борща на усах висеть не будет. Вообще я не сторонник растительности на лице, но есть люди, которые этим скрывают, как им кажеться, некоторые недостатки. С другой стороны - наши предки хвалились своей бородой. Короче хрен поймешь
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18.05.2022 10:35 Ответить
Можете спробувати поголитись, маючи арсенал пращурів для цього. Ні крема, ні жилетта, навіть мило не у всіх.
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18.05.2022 10:48 Ответить
Бородой хвалились кацапы. Украинцы только длинными усами. То кто ваши предки?
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18.05.2022 10:56 Ответить
Кадыркина пехота:
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18.05.2022 10:48 Ответить
і шо? це така цінна новина?
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18.05.2022 10:55 Ответить
Якщо прочитати весь текст до кінця і проаналізувати , а не тільки заголовок, то досить цінна інформація
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18.05.2022 11:10 Ответить
Очень надеюсь на возникновение украинского "моссада" и на его успешную работу.
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18.05.2022 10:56 Ответить
Два овцейоба, яких хтось із їх батьків при сексі повинен був у свій час витерти об фіранку.
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18.05.2022 11:05 Ответить
https://www.dialog.ua/war/248152_1647423817
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18.05.2022 11:10 Ответить
АБАЖУЮ ИХ БОРОДЫ!!!ПИСЯЗДА!!!ВО В ПОРНО ИМ ТИКТОКАТСЯ!!!))))
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18.05.2022 12:47 Ответить
"Був" це сподіваюсь у минулому часі?..
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18.05.2022 19:52 Ответить
 
 