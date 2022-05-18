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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Двоюрідний брат Кадирова був польовим командиром в Маріуполі, - британська розвідка

кадиров,делімханов

Двоюрідний брат голови Чечні Рамзана Кадирова - Адам Делімханов - імовірно, був польовим командиром в Маріуполі. Кадиров особисто стежив за залученням чеченців у війну в Україні.

Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на аккаунт Міноборони Сполученого Королівства у твітері.

На думку Лондона, залучення чеченців свідчить про значні проблеми РФ із ресурсами під час вторгнення до України.

"Намагаючись подолати опір України, Росія значною мірою використала допоміжний персонал. Це включає розгортання чеченських сил, ймовірно, що складаються з декількох тисяч бійців, зосереджених в основному в маріупольському та луганському напрямках", - сказано в повідомленні.

Читайте: Окупанти планують віддати Маріуполь "під шефство" кадирівців для залякування та придушення опору, - Андрющенко

Наголошується, що ці сили складаються як із окремих добровольців, так і з підрозділів Національної гвардії, які займаються забезпеченням влади голови Чеченської Республіки Рамазана Кадирова.

У розвідці припустили, що Кадиров здійснює ретельний особистий контроль за розгортанням сил, а його двоюрідний брат Адам Делімханов виконує функції чеченського польового командира в Маріуполі.

Дивіться: Кадировці самі зняли кадри влучного пострілу по них українських воїнів. ВIДЕО

"Бойова присутність такого розрізненого персоналу говорить про значні проблеми Росії з ресурсами в Україні та, ймовірно, сприяє створенню роз'єднаного командування, яке продовжує перешкоджати російським операціям", - зазначили у Міноборони Великої Британії.

Автор: 

Кадиров Рамзан (529) Маріуполь (3254) Чечня (285)


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Топ коментарі
+11
Ворога недооцінювати не можна. Бравада пройшла,війна залишилась. Мені все одно яка у них орієнтація, просто якби вони здохли
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18.05.2022 10:26 Відповісти
+10
Tic tok військами в Маріуполі командував особисто брат овцейопа кадирова
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18.05.2022 10:22 Відповісти
+6
Кадыркина пехота:
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18.05.2022 10:48 Відповісти
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Tic tok військами в Маріуполі командував особисто брат овцейопа кадирова
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18.05.2022 10:22 Відповісти
Ворога недооцінювати не можна. Бравада пройшла,війна залишилась. Мені все одно яка у них орієнтація, просто якби вони здохли
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18.05.2022 10:26 Відповісти
Ця пара дуже серливих шакалів вже здохли-тільки з власної тупості цього ще не усвідомили...
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18.05.2022 10:24 Відповісти
О, в українського Моссаду вже з'явився новий клієнт.
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18.05.2022 10:25 Відповісти
такая дрянь топчет украинскую землю, шакалы
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18.05.2022 10:26 Відповісти
Хер он с горы,а не полевой командир.
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18.05.2022 10:28 Відповісти
А они курят тему насчет бороды. Капуста из борща на усах висеть не будет. Вообще я не сторонник растительности на лице, но есть люди, которые этим скрывают, как им кажеться, некоторые недостатки. С другой стороны - наши предки хвалились своей бородой. Короче хрен поймешь
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18.05.2022 10:35 Відповісти
Можете спробувати поголитись, маючи арсенал пращурів для цього. Ні крема, ні жилетта, навіть мило не у всіх.
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18.05.2022 10:48 Відповісти
Бородой хвалились кацапы. Украинцы только длинными усами. То кто ваши предки?
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18.05.2022 10:56 Відповісти
Кадыркина пехота:
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18.05.2022 10:48 Відповісти
і шо? це така цінна новина?
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18.05.2022 10:55 Відповісти
Якщо прочитати весь текст до кінця і проаналізувати , а не тільки заголовок, то досить цінна інформація
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18.05.2022 11:10 Відповісти
Очень надеюсь на возникновение украинского "моссада" и на его успешную работу.
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18.05.2022 10:56 Відповісти
Два овцейоба, яких хтось із їх батьків при сексі повинен був у свій час витерти об фіранку.
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18.05.2022 11:05 Відповісти
https://www.dialog.ua/war/248152_1647423817
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18.05.2022 11:10 Відповісти
АБАЖУЮ ИХ БОРОДЫ!!!ПИСЯЗДА!!!ВО В ПОРНО ИМ ТИКТОКАТСЯ!!!))))
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18.05.2022 12:47 Відповісти
"Був" це сподіваюсь у минулому часі?..
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18.05.2022 19:52 Відповісти
 
 