Двоюрідний брат Кадирова був польовим командиром в Маріуполі, - британська розвідка

Двоюрідний брат голови Чечні Рамзана Кадирова - Адам Делімханов - імовірно, був польовим командиром в Маріуполі. Кадиров особисто стежив за залученням чеченців у війну в Україні.

Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на аккаунт Міноборони Сполученого Королівства у твітері.

На думку Лондона, залучення чеченців свідчить про значні проблеми РФ із ресурсами під час вторгнення до України.

"Намагаючись подолати опір України, Росія значною мірою використала допоміжний персонал. Це включає розгортання чеченських сил, ймовірно, що складаються з декількох тисяч бійців, зосереджених в основному в маріупольському та луганському напрямках", - сказано в повідомленні.

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Наголошується, що ці сили складаються як із окремих добровольців, так і з підрозділів Національної гвардії, які займаються забезпеченням влади голови Чеченської Республіки Рамазана Кадирова.

У розвідці припустили, що Кадиров здійснює ретельний особистий контроль за розгортанням сил, а його двоюрідний брат Адам Делімханов виконує функції чеченського польового командира в Маріуполі.

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"Бойова присутність такого розрізненого персоналу говорить про значні проблеми Росії з ресурсами в Україні та, ймовірно, сприяє створенню роз'єднаного командування, яке продовжує перешкоджати російським операціям", - зазначили у Міноборони Великої Британії.