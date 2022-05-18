В Беларуси разрешили казнь за "покушение на терроризм"

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, подписал закон о смертной казни за "покушение на терроризм".

Об этом сообщает "Радыё Свабода", передает Цензор.НЕТ.

Статьи, по которым теперь могут приговорить к смертной казни не только за совершенные действия, но и "покушение на акт терроризма", включают:

акты международного терроризма;

акты терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации;

акты терроризма, совершенные организованной группой или с применением объектов атомной энергии, использованием радиоактивных веществ, сильнодействующих, токсичных химических или биологических веществ или связанных с убийством человека;

убийства государственных или общественных деятелей, совершаемых в связи с государственной или общественной деятельностью.

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Ранее продвижение таких законодательных изменений связывали с явлением "рельсовых партизан".

Напомним, белорусская Палата представителей одобрила поправки 27 апреля.

Беларусь – это единственная страна Европы, где смертная казнь закреплена на законодательном уровне как мера наказания.