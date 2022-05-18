В Беларуси разрешили казнь за "покушение на терроризм"
Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, подписал закон о смертной казни за "покушение на терроризм".
Об этом сообщает "Радыё Свабода", передает Цензор.НЕТ.
Статьи, по которым теперь могут приговорить к смертной казни не только за совершенные действия, но и "покушение на акт терроризма", включают:
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акты международного терроризма;
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акты терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации;
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акты терроризма, совершенные организованной группой или с применением объектов атомной энергии, использованием радиоактивных веществ, сильнодействующих, токсичных химических или биологических веществ или связанных с убийством человека;
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убийства государственных или общественных деятелей, совершаемых в связи с государственной или общественной деятельностью.
Ранее продвижение таких законодательных изменений связывали с явлением "рельсовых партизан".
Напомним, белорусская Палата представителей одобрила поправки 27 апреля.
Беларусь – это единственная страна Европы, где смертная казнь закреплена на законодательном уровне как мера наказания.
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Власть - не средство; она - цель. Диктатуру учреждают не для того, чтобы охранять революцию; революцию совершают для того, чтобы установить диктатуру. Цель репрессий - репрессии. Цель пытки - пытка. Цель власти - власть.
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- Сколько я показываю пальцев, Уинстон?
- Четыре.
- А если партия говорит, что их не четыре, а пять, - тогда сколько?..
Мы всё хорошо помним - колонны техники с беларашки 24 февраля, ракеты по ночам по Киеву, самолеты с беларашковских аэродромов по нашим городам...
Жди, мы скоро будем!
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