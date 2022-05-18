В Білорусі дозволили страту за "замах на тероризм"

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, підписав закон про смертну кару за "замах на тероризм".

Про це повідомляє "Радыё Свабода", інформує Цензор.НЕТ.

Статті, за якими тепер можуть засудити до страти не тільки за скоєні дії, а й "замах на акт тероризму", включають:

акти міжнародного тероризму;

акти тероризму щодо представника іноземної держави чи міжнародної організації;

акти тероризму, вчинені організованою групою, або із застосуванням об'єктів атомної енергії, використанням радіоактивних речовин, сильнодіючих, токсичних хімічних або біологічних речовин або пов'язаних із вбивством людини;

вбивства державних чи громадських діячів, скоєних у зв'язку з державною чи громадською діяльністю.

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Раніше просування таких законодавчих змін пов’язували з явищем "рейкових партизанів".

Нагадаємо, білоруська Палата представників схвалила поправки 27 квітня.

Білорусь - це єдина країна Європи, де смертна кара закріплена на законодавчому рівні як міра покарання.