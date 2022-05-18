В Білорусі дозволили страту за "замах на тероризм"
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, підписав закон про смертну кару за "замах на тероризм".
Про це повідомляє "Радыё Свабода", інформує Цензор.НЕТ.
Статті, за якими тепер можуть засудити до страти не тільки за скоєні дії, а й "замах на акт тероризму", включають:
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акти міжнародного тероризму;
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акти тероризму щодо представника іноземної держави чи міжнародної організації;
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акти тероризму, вчинені організованою групою, або із застосуванням об'єктів атомної енергії, використанням радіоактивних речовин, сильнодіючих, токсичних хімічних або біологічних речовин або пов'язаних із вбивством людини;
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вбивства державних чи громадських діячів, скоєних у зв'язку з державною чи громадською діяльністю.
Раніше просування таких законодавчих змін пов’язували з явищем "рейкових партизанів".
Нагадаємо, білоруська Палата представників схвалила поправки 27 квітня.
Білорусь - це єдина країна Європи, де смертна кара закріплена на законодавчому рівні як міра покарання.
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Власть - не средство; она - цель. Диктатуру учреждают не для того, чтобы охранять революцию; революцию совершают для того, чтобы установить диктатуру. Цель репрессий - репрессии. Цель пытки - пытка. Цель власти - власть.
Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека - вечно. И помните, что это - навечно. Лицо для растаптывания всегда найдется. Всегда найдется еретик, враг общества, для того чтобы его снова и снова побеждали и унижали.
Иерархическое общество зиждется только на нищете и невежестве.
Каких взглядов придерживаются массы и каких не придерживаются - безразлично. Им можно предоставить интеллектуальную свободу, потому что интеллекта у них нет.
Массы никогда не восстают сами по себе и никогда не восстают только потому, что они угнетены. Больше того, они даже не сознают, что угнетены, пока им не дали возможности сравнивать.
Когда изобрели печать, стало легче управлять общественным мнением; радио и кино позволили шагнуть в этом направлении еще дальше. А с развитием телевизионной техники, когда стало возможно вести прием и передачу одним аппаратом, частной жизни пришел конец.
В массе своей люди слабы и трусливы, не готовы к свободе и боятся правды, а значит, надо, чтобы кто-то сильный управлял ими и обманывал их.
Если ты в меньшинстве - и даже в единственном числе, - это не значит, что ты безумен. Есть правда и есть неправда, и, если ты держишься правды, пусть наперекор всему свету, ты не безумен.
Первая и простейшая ступень дисциплины, которую могут усвоить даже дети, называется на новоязе самостоп. Самостоп означает как бы инстинктивное умение остановиться на пороге опасной мысли. Сюда входит способность не видеть аналогий, не замечать логических ошибок, неверно истолковывать даже простейший довод, если он враждебен ангсоцу, испытывать скуку и отвращение от хода мыслей, который может привести к ереси. Короче говоря, самостоп означает спасительную глупость.
Если партия может запустить руку в прошлое и сказать о том или ином событии, что его никогда не было, - это пострашнее, чем пытка или смерть. Партия говорит, что Океания никогда не заключала союза с Евразией. Он, Уинстон Смит, знает, что Океания была в союзе с Евразией всего четыре года назад. Но где хранится это знание? Только в его уме, а он, так или иначе, скоро будет уничтожен. И если все принимают ложь, навязанную партией, если во всех документах одна и та же песня, тогда эта ложь поселяется в истории и становится правдой.
- Сколько я показываю пальцев, Уинстон?
- Четыре.
- А если партия говорит, что их не четыре, а пять, - тогда сколько?..
Мы всё хорошо помним - колонны техники с беларашки 24 февраля, ракеты по ночам по Киеву, самолеты с беларашковских аэродромов по нашим городам...
Жди, мы скоро будем!
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