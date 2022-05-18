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Новини
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В Білорусі дозволили страту за "замах на тероризм"

лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, підписав закон про смертну кару за "замах на тероризм".

Про це повідомляє "Радыё Свабода", інформує Цензор.НЕТ.

Статті, за якими тепер можуть засудити до страти не тільки за скоєні дії, а й "замах на акт тероризму", включають:

  • акти міжнародного тероризму;

  • акти тероризму щодо представника іноземної держави чи міжнародної організації;

  • акти тероризму, вчинені організованою групою, або із застосуванням об'єктів атомної енергії, використанням радіоактивних речовин, сильнодіючих, токсичних хімічних або біологічних речовин або пов'язаних із вбивством людини;

  • вбивства державних чи громадських діячів, скоєних у зв'язку з державною чи громадською діяльністю.

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Раніше просування таких законодавчих змін пов’язували з явищем "рейкових партизанів".

Нагадаємо, білоруська Палата представників схвалила поправки 27 квітня.

Білорусь - це єдина країна Європи, де смертна кара закріплена на законодавчому рівні як міра покарання.

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) смертна кара (59) партизани (194)


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Топ коментарі
+15
Так он же себе сам подписал смертный приговор. по всем четырем пунктам виновен
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18.05.2022 11:10 Відповісти
+11
Лукашонка первый в списке, с его территории террористы напали на Украину
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18.05.2022 11:10 Відповісти
+10
******** підписав сам собі смертний вирок.
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18.05.2022 11:10 Відповісти
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Да здравствует Северная Белорусия
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18.05.2022 11:09 Відповісти
Оце таку країну мав зробить Януковощ
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18.05.2022 11:10 Відповісти
И *****, когда сюда приперлось 24.02
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18.05.2022 12:00 Відповісти
Так он же себе сам подписал смертный приговор. по всем четырем пунктам виновен
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18.05.2022 11:10 Відповісти
******** підписав сам собі смертний вирок.
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18.05.2022 11:10 Відповісти
Лукашонка первый в списке, с его территории террористы напали на Украину
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18.05.2022 11:10 Відповісти
Я буду дуже радий, коли цей закон буде застосованй до самого Луки та його прихвостнів, а потім скасований назавжди новою білоруською владою !
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18.05.2022 11:11 Відповісти
він не підляга бо у новій конституціі прописана його недоторканність...
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18.05.2022 12:12 Відповісти
І це нажаль схоже тільки початок...
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18.05.2022 11:11 Відповісти
Нипаможет. Таракан - всьо
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18.05.2022 11:12 Відповісти
Делаем ход конем, весь мир признает Рашку и Беларашку странами- террористами и судим по их же законам.
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18.05.2022 11:15 Відповісти
Полиция мыслей. Мыслепреступление. Двоемыслие. Бульбсоц
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18.05.2022 11:17 Відповісти
Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила.

Власть - не средство; она - цель. Диктатуру учреждают не для того, чтобы охранять революцию; революцию совершают для того, чтобы установить диктатуру. Цель репрессий - репрессии. Цель пытки - пытка. Цель власти - власть.

Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека - вечно. И помните, что это - навечно. Лицо для растаптывания всегда найдется. Всегда найдется еретик, враг общества, для того чтобы его снова и снова побеждали и унижали.

Иерархическое общество зиждется только на нищете и невежестве.

Каких взглядов придерживаются массы и каких не придерживаются - безразлично. Им можно предоставить интеллектуальную свободу, потому что интеллекта у них нет.

Массы никогда не восстают сами по себе и никогда не восстают только потому, что они угнетены. Больше того, они даже не сознают, что угнетены, пока им не дали возможности сравнивать.

Когда изобрели печать, стало легче управлять общественным мнением; радио и кино позволили шагнуть в этом направлении еще дальше. А с развитием телевизионной техники, когда стало возможно вести прием и передачу одним аппаратом, частной жизни пришел конец.

В массе своей люди слабы и трусливы, не готовы к свободе и боятся правды, а значит, надо, чтобы кто-то сильный управлял ими и обманывал их.

Если ты в меньшинстве - и даже в единственном числе, - это не значит, что ты безумен. Есть правда и есть неправда, и, если ты держишься правды, пусть наперекор всему свету, ты не безумен.

Первая и простейшая ступень дисциплины, которую могут усвоить даже дети, называется на новоязе самостоп. Самостоп означает как бы инстинктивное умение остановиться на пороге опасной мысли. Сюда входит способность не видеть аналогий, не замечать логических ошибок, неверно истолковывать даже простейший довод, если он враждебен ангсоцу, испытывать скуку и отвращение от хода мыслей, который может привести к ереси. Короче говоря, самостоп означает спасительную глупость.

Если партия может запустить руку в прошлое и сказать о том или ином событии, что его никогда не было, - это пострашнее, чем пытка или смерть. Партия говорит, что Океания никогда не заключала союза с Евразией. Он, Уинстон Смит, знает, что Океания была в союзе с Евразией всего четыре года назад. Но где хранится это знание? Только в его уме, а он, так или иначе, скоро будет уничтожен. И если все принимают ложь, навязанную партией, если во всех документах одна и та же песня, тогда эта ложь поселяется в истории и становится правдой.

- Сколько я показываю пальцев, Уинстон?
- Четыре.
- А если партия говорит, что их не четыре, а пять, - тогда сколько?..
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18.05.2022 11:31 Відповісти
Так режим Лукашонки виновен по всем пунктам. Беларусы, хватайте и судите усатого Диктатора и его прихвостней по его же законам
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18.05.2022 11:17 Відповісти
Лукаш, тебе по любэ ******!!!

Мы всё хорошо помним - колонны техники с беларашки 24 февраля, ракеты по ночам по Киеву, самолеты с беларашковских аэродромов по нашим городам...

Жди, мы скоро будем!
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18.05.2022 11:26 Відповісти
Лукашенко ждет виселица
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18.05.2022 11:27 Відповісти
Теперь они будут убивать людей законно.
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18.05.2022 11:29 Відповісти
Сраное ОДКБ путлера и лукаша спасет Мир от мавзолейных нацистов...
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18.05.2022 11:32 Відповісти
Замах на життя, замах на безпеку, я це ще розумію. А от замах на тероризм це як? Не можна намагатись боротись з тероризмом чи терористами?
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18.05.2022 11:41 Відповісти
Ну зато тепер ми знаємо де будемо судити х@йло з підх@йловниками...
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18.05.2022 11:48 Відповісти
о то бульба фюрер може себе стратити
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18.05.2022 11:58 Відповісти
Po etjim punktam Lukashenko s jego prihvostjnjami idjet na viseljicu samie pervije.
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18.05.2022 13:35 Відповісти
Ну курва сипатая, висеть тебе на гиляке в центре Минска!
Слава Украiнi i Жыве Беларусь!
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18.05.2022 13:44 Відповісти
Смертна кара це фігня в порівнянні з тим, що Білорусь повністю окупована РФ! Політично, економічно, військово, інформаційно! Це пряма постійна загроза для всіх північних областей України і звісно Київа!
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18.05.2022 22:22 Відповісти
 
 