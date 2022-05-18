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Новости Война
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Зеленский предлагает Раде продолжить военное положение и всеобщую мобилизацию

зеленський

В Верховной Раде зарегистрирован Проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

В частности, президент внес в Верховную Раду законопроект №7389 "Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" и проект закона "Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", который зарегистрирован под номером 7390.

Впрочем, тексты документов на сайте ВР не опубликованы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада продлила действие военного положения до 25 мая.

ВР (29302) Зеленский Владимир (21096) мобилизация (2830) военное положение (512)


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Топ комментарии
+70
Так, что, Вова, этих двух хряков-утырков призовут?
Глади, какие рыла нажрали в тылу. скоро в экран телевизора не поместятся, твари.
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18.05.2022 13:51 Ответить
+62
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18.05.2022 13:47 Ответить
+47
А колись Зеля на камери порвав повістку.
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18.05.2022 13:45 Ответить
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Сколько ботов налетело)
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18.05.2022 16:47 Ответить
...и насадили тебя на бутылку?
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18.05.2022 22:52 Ответить
бабки давай на монобанк зараза..и сам вали в окоп..((
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18.05.2022 16:51 Ответить
Армия должна быть миллион и два резерва, а в военное время 3 миллиона должна быть армия!
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18.05.2022 16:51 Ответить
и сапожки яловые в придачу..
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18.05.2022 16:55 Ответить
Нужно по телевизору вести военную пропаганду призыва. Главная работа сейчас в военное время - это война! Вся экономика и все люди должны работать на войну! И Запад - тыловое обеспечение должен логистические ускорять и чтобы вооружения шли прямо на линию фронта с обученным персоналом!
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18.05.2022 17:24 Ответить
В період режиму воєнного стану повноваження Президента України не можуть бути припинені. У разі, якщо термін повноважень глави держави закінчується під час воєнного стану, то він продовжує свою роботу до закінчення терміну воєнного стану. Крім цього, не можуть бути припинені повноваження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Уповноваженого Президента з прав людини, суддів, прокурорів, а також контррозвідників і слідчих. інше_____ обмеження для громадян.
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18.05.2022 17:36 Ответить
Їбала жаба гадюку. То це тепер буде як з Пуйлом до 70 років?
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18.05.2022 18:39 Ответить
Пропоную мобілізувати весь довбаний 95-й квартал,а ще сформувати штрафбат з митників які випустили за хабарі в Польшу і Італію биків,бо одні воюютьт і помирають,а інші за кордоном пють віскі і жеруть шашлики
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18.05.2022 19:17 Ответить
Це допоможе виграти війну?Може ще зеків випустити с надією про те що вони с героїзмом і віддачею воювати будуть?Нащо писати цю дурню?!
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18.05.2022 20:27 Ответить
це ДУЖЕ допоможе виграти війну! бо це мотивація для бійців, коли в країіні працює закон!

а поки шо чмо, яке агітує боротися - всім дружбанам виписав справку і вивіз за кордон!
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18.05.2022 22:55 Ответить
А що є вибір?Війна триває
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18.05.2022 20:26 Ответить
Чує паскуда,що без військового стану ,одні кусочки від нього остануться.Порвуть на шматки.І є за що.
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13.08.2022 08:56 Ответить
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