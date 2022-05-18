Зеленский предлагает Раде продолжить военное положение и всеобщую мобилизацию
В Верховной Раде зарегистрирован Проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.
В частности, президент внес в Верховную Раду законопроект №7389 "Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" и проект закона "Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", который зарегистрирован под номером 7390.
Впрочем, тексты документов на сайте ВР не опубликованы.
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+70 Старый зольдат
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+47 Ksenia VB
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а поки шо чмо, яке агітує боротися - всім дружбанам виписав справку і вивіз за кордон!