Зеленский предлагает Раде продолжить военное положение и всеобщую мобилизацию

В Верховной Раде зарегистрирован Проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

В частности, президент внес в Верховную Раду законопроект №7389 "Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" и проект закона "Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", который зарегистрирован под номером 7390.

Впрочем, тексты документов на сайте ВР не опубликованы.

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