Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію
У Верховній Раді зареєстровано Проєкт Закону про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.
Зокрема, президент вніс до Верховної Ради законопроєкт № 7389 "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та проєкт закону "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", який зареєстровано під номером 7390.
Втім, наразі тексти документів на сайті ВР не опубліковано.
Топ коментарі
+70 Старый зольдат
показати весь коментар18.05.2022 13:51 Відповісти Посилання
+62 Підлога Маккартні
показати весь коментар18.05.2022 13:47 Відповісти Посилання
+47 Ksenia VB
показати весь коментар18.05.2022 13:45 Відповісти Посилання
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а поки шо чмо, яке агітує боротися - всім дружбанам виписав справку і вивіз за кордон!