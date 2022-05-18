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Новини Війна
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Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію

зеленський

У Верховній Раді зареєстровано Проєкт Закону про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.

Зокрема, президент вніс до Верховної Ради законопроєкт № 7389 "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та проєкт закону "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", який зареєстровано під номером 7390.

Втім, наразі тексти документів на сайті ВР не опубліковано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада продовжила дію воєнного стану до 25 травня

Автор: 

ВР (15073) Зеленський Володимир (24589) мобілізація (3142) воєнний стан (577)


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Топ коментарі
+70
Так, что, Вова, этих двух хряков-утырков призовут?
Глади, какие рыла нажрали в тылу. скоро в экран телевизора не поместятся, твари.
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18.05.2022 13:51 Відповісти
+62
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18.05.2022 13:47 Відповісти
+47
А колись Зеля на камери порвав повістку.
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18.05.2022 13:45 Відповісти
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Сколько ботов налетело)
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18.05.2022 16:47 Відповісти
...и насадили тебя на бутылку?
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18.05.2022 22:52 Відповісти
бабки давай на монобанк зараза..и сам вали в окоп..((
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18.05.2022 16:51 Відповісти
Армия должна быть миллион и два резерва, а в военное время 3 миллиона должна быть армия!
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18.05.2022 16:51 Відповісти
и сапожки яловые в придачу..
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18.05.2022 16:55 Відповісти
Нужно по телевизору вести военную пропаганду призыва. Главная работа сейчас в военное время - это война! Вся экономика и все люди должны работать на войну! И Запад - тыловое обеспечение должен логистические ускорять и чтобы вооружения шли прямо на линию фронта с обученным персоналом!
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18.05.2022 17:24 Відповісти
В період режиму воєнного стану повноваження Президента України не можуть бути припинені. У разі, якщо термін повноважень глави держави закінчується під час воєнного стану, то він продовжує свою роботу до закінчення терміну воєнного стану. Крім цього, не можуть бути припинені повноваження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Уповноваженого Президента з прав людини, суддів, прокурорів, а також контррозвідників і слідчих. інше_____ обмеження для громадян.
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18.05.2022 17:36 Відповісти
Їбала жаба гадюку. То це тепер буде як з Пуйлом до 70 років?
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18.05.2022 18:39 Відповісти
Пропоную мобілізувати весь довбаний 95-й квартал,а ще сформувати штрафбат з митників які випустили за хабарі в Польшу і Італію биків,бо одні воюютьт і помирають,а інші за кордоном пють віскі і жеруть шашлики
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18.05.2022 19:17 Відповісти
Це допоможе виграти війну?Може ще зеків випустити с надією про те що вони с героїзмом і віддачею воювати будуть?Нащо писати цю дурню?!
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18.05.2022 20:27 Відповісти
це ДУЖЕ допоможе виграти війну! бо це мотивація для бійців, коли в країіні працює закон!

а поки шо чмо, яке агітує боротися - всім дружбанам виписав справку і вивіз за кордон!
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18.05.2022 22:55 Відповісти
А що є вибір?Війна триває
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18.05.2022 20:26 Відповісти
Чує паскуда,що без військового стану ,одні кусочки від нього остануться.Порвуть на шматки.І є за що.
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13.08.2022 08:56 Відповісти
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