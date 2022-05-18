Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію

У Верховній Раді зареєстровано Проєкт Закону про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.

Зокрема, президент вніс до Верховної Ради законопроєкт № 7389 "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та проєкт закону "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", який зареєстровано під номером 7390.

Втім, наразі тексти документів на сайті ВР не опубліковано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада продовжила дію воєнного стану до 25 травня