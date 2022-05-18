В Беларуси запретили продажу романа Оруэлла "1984"
В Беларуси запрещена продажа романа-антиутопии "1984" британского писателя Джорджа Орвелла.
Как сообщает "Наша Ніва", копия соответствующего распоряжения есть в редакции, передает Цензор.НЕТ.
"Снять с продажи все версии книги Оруэлла Д. "1984". О выполнении доложить не позднее 19 мая", - говорится в нем.
Напомним, антиутопия Джорджа Оруэлла "1984" описывает тоталитарное общество. Жители лишены гражданских прав и индивидуальности, идея порядка абсолютна, существует культ личности Большого Брата, от людей требуется полное и некритическое покорение властям. Даже язык изменило новое: "Война – это мир", "Свобода – это рабство" и "Старший брат следит за тобой" – эти изречения из романа стали афоризмами.
В Советском Союзе и других тоталитарных государствах в Восточной Европе книга была запрещена до 1987 года.
Белорусским языком роман перевел переводчик Сергей Шупа в 1992 году. В 2020 году роман был издан в издательстве Янушкевича. А в 2021 году вышло дополнительное издание произведения. Оно стало лидером продаж во многих книжных магазинах.
"В государственной сети "Белкнига" оказался на 4 месте в списке бестселлеров. Редкий случай для книги, которая впервые вышла много десятилетий назад. И отражение того, как люди воспринимают происходящие в стране процессы", - отмечают в издании.
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Такое уже было когда-то...
Не, беларусы? Как там мирные протесты. "Мы не как в Украине", "у нас свой путь"...
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бе********!!!
Будет новый завет, что война - это мир
Будет новый декрет, что незнание - сила
Будет дверь в кабинет с номером 101
Для кого дважды два остаётся четыре
То, что Оруэлл видел во сне
Я вижу сейчас наяву
Министерство любви нам заклеет глаза
Всем преступникам мысли поставят в мозг клизму
Чтоб не помнили, как четверть века назад
Крах великой мечты стал началом фашизма
То, что Оруэлл видел во сне
Я вижу сейчас наяву
Новый рейх - это Старший Брат
Новый рейх - это декаданс
Новый рейх - это постулат:
Жизнь в тюрьме, ложь в эфире
Новый рейх - это телекран
Новый рейх - это новояз
Новый рейх - это шаг в роман
1984
И когда призывают поверить в обман
Что репрессии - путь пережить катаклизмы
Я смотрю этот фильм и читаю роман
Чтобы видеть зерно, искаженное призмой
Новый рейх - это Старший Брат
Новый рейх - это декаданс
Новый рейх - это постутат:
Жизнь в тюрьме, ложь в эфире
Новый рейх - это телекран
Новый рейх - это новояз
Новый рейх - это шаг в роман
1984
в параші після 2014 навіть мультик чиполіно заборонили
бо там є про революцію))
Скотный двор - это о том, что бывает когда быдло приходит к власти (революция 1917 года). Причем очень точно описаны все этапы.
А 1984 - это скорее про любой тоталитарный фашистский режим.
В принципе, суть похожа, но подход разный.
Наверное скачивание книжки по интернету приравняют к экстремизму и будут наказывать концлагерем ?