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Новости Революция в Беларуси
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В Беларуси запретили продажу романа Оруэлла "1984"

1984

В Беларуси запрещена продажа романа-антиутопии "1984" британского писателя Джорджа Орвелла.

Как сообщает "Наша Ніва", копия соответствующего распоряжения есть в редакции, передает Цензор.НЕТ.

"Снять с продажи все версии книги Оруэлла Д. "1984". О выполнении доложить не позднее 19 мая", - говорится в нем.

Напомним, антиутопия Джорджа Оруэлла "1984" описывает тоталитарное общество. Жители лишены гражданских прав и индивидуальности, идея порядка абсолютна, существует культ личности Большого Брата, от людей требуется полное и некритическое покорение властям. Даже язык изменило новое: "Война – это мир", "Свобода – это рабство" и "Старший брат следит за тобой" – эти изречения из романа стали афоризмами.

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В Советском Союзе и других тоталитарных государствах в Восточной Европе книга была запрещена до 1987 года.

Белорусским языком роман перевел переводчик Сергей Шупа в 1992 году. В 2020 году роман был издан в издательстве Янушкевича. А в 2021 году вышло дополнительное издание произведения. Оно стало лидером продаж во многих книжных магазинах.

"В государственной сети "Белкнига" оказался на 4 месте в списке бестселлеров. Редкий случай для книги, которая впервые вышла много десятилетий назад. И отражение того, как люди воспринимают происходящие в стране процессы", - отмечают в издании.

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Топ комментарии
+35
Нада исчо тырнет отключить и всё окончательно наладится.
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18.05.2022 16:05 Ответить
+26
Можно все экземпляры спалить на центральной площади в минске! Потом - всенародное ликование и торжества!
Такое уже было когда-то...
Не, беларусы? Как там мирные протесты. "Мы не как в Украине", "у нас свой путь"...
Помогло?
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18.05.2022 16:17 Ответить
+24
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18.05.2022 16:15 Ответить
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Нада исчо тырнет отключить и всё окончательно наладится.
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18.05.2022 16:05 Ответить
Ще слід Лао Ше заборонити !!!)))
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18.05.2022 16:22 Ответить
И далее по списку!!! Отменить выезд за границу, нельзя купить машину (машины только для чинуш), нельзя фотографировать местных жителей, западная музыка запрещена, запрещено носить синие джинсы ну и т.д!!!! "Проздравляю" братья сябры!!!
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18.05.2022 16:29 Ответить
ще в центрі Мінська залишилось поставити 30ти метровий монумент Великому кормчему і все. Вірною дорогою йде товариш Лука
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18.05.2022 16:43 Ответить
А смысл - если есть интернет?
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18.05.2022 16:05 Ответить
если есть...
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18.05.2022 16:07 Ответить
Северная Белорусия
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18.05.2022 16:06 Ответить
Краще Північна Русь, а ми Південна Русь. І їх лідер Лу Ка Шен
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18.05.2022 22:01 Ответить
Если это правда, то очередное дно
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18.05.2022 16:12 Ответить
Это не дно. Даже если будут лишать зрения за найденную книгу - то это тоже еще не будет дном, потому что еще есть аудиокниги ... ну, дальше догадываетесь...
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18.05.2022 16:37 Ответить
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18.05.2022 16:13 Ответить
не поздновато ли вср@лись?
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18.05.2022 16:14 Ответить
І чого б це?
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18.05.2022 16:14 Ответить
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18.05.2022 16:15 Ответить
Вообще читать им запретить, а то мало ли чего в ваших тырнэтах найдут
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18.05.2022 16:15 Ответить
Можно все экземпляры спалить на центральной площади в минске! Потом - всенародное ликование и торжества!
Такое уже было когда-то...
Не, беларусы? Как там мирные протесты. "Мы не как в Украине", "у нас свой путь"...
Помогло?
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18.05.2022 16:17 Ответить
главное шоб не было Майдана...
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18.05.2022 16:38 Ответить
X D
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18.05.2022 16:19 Ответить
Північна Бульборея... ну шо їблоруси, *аби нє било вайни?* жрітє с бульбой, не обляпайтесь
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18.05.2022 16:22 Ответить
А как же они узнают как надо по "настоящему" любить Большого брата и с кем сегодня воюет Евразия?
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18.05.2022 16:24 Ответить
Я дуже радий за вас, бе********!!!
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18.05.2022 16:25 Ответить
С чем картошку жрать вам и лука мудищев скажет, а все остальное бесовщина
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18.05.2022 16:25 Ответить
Того гляди и драники не дай бог запретят!!! Скажут СМОТРИТЕ БРАТЬЯ - "По одной из версий драники пришли в белорусскую кухню из немецкой благодаря выпущенному в 1830 году труду «Кухар добра навучаны» Яна Шитлера" Все ******, буржуазно блюдо!!!
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18.05.2022 16:32 Ответить
Хахахахха нужно было больше цветов дарить омону))
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18.05.2022 16:32 Ответить
1984
Будет новый завет, что война - это мир
Будет новый декрет, что незнание - сила
Будет дверь в кабинет с номером 101
Для кого дважды два остаётся четыре
То, что Оруэлл видел во сне
Я вижу сейчас наяву
Министерство любви нам заклеет глаза
Всем преступникам мысли поставят в мозг клизму
Чтоб не помнили, как четверть века назад
Крах великой мечты стал началом фашизма
То, что Оруэлл видел во сне
Я вижу сейчас наяву
Новый рейх - это Старший Брат
Новый рейх - это декаданс
Новый рейх - это постулат:
Жизнь в тюрьме, ложь в эфире
Новый рейх - это телекран
Новый рейх - это новояз
Новый рейх - это шаг в роман
1984
И когда призывают поверить в обман
Что репрессии - путь пережить катаклизмы
Я смотрю этот фильм и читаю роман
Чтобы видеть зерно, искаженное призмой
Новый рейх - это Старший Брат
Новый рейх - это декаданс
Новый рейх - это постутат:
Жизнь в тюрьме, ложь в эфире
Новый рейх - это телекран
Новый рейх - это новояз
Новый рейх - это шаг в роман
1984
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18.05.2022 16:32 Ответить
И Салтыкова-Щедрина запретить обязательно
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18.05.2022 16:39 Ответить
А радянський аналог - "Москва 2042" - теж заборонили?
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18.05.2022 16:41 Ответить
Tozhe udivljajusj. Roman Voinovicha v otnosheniju k sovku escho tochneje 1984. Pohoze oprichniki Luki prosto o njem nje znajet.
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18.05.2022 16:50 Ответить
Ггг, а ещё есть скрепное пророчество "Мародёр", надеюсь уже скоро свершится
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18.05.2022 16:58 Ответить
Бяшки "руzкого міра"... Скоро їх таки пустять "на мясо". Ну можна цього уникнути бо окупанти послідовні - відмова від власних національних інтересів завжди призводить до служіння чужим апетитам... А нам що!? Тувинці, буряти, бяшки, пошехонці - "фарш" з них однаковий...
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18.05.2022 16:46 Ответить
вообще-то, уже как-то похер на ту Белоруссию. Главно дело, шоб Белоруссия в течение нескольких десятилетий выплатила Украине репарации. Картофана нам не надо, возьмем сильвинитом.
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18.05.2022 16:46 Ответить
или креветками из большого белорусского моря?
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18.05.2022 20:13 Ответить
але ж всі фюрери так бояться,
в параші після 2014 навіть мультик чиполіно заборонили
бо там є про революцію))
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18.05.2022 16:54 Ответить
1984 - это про парашу. А история Беларуси описана в "Скотном дворе".
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18.05.2022 16:56 Ответить
Onji oba pro SSSR. "Skotnij dvor" - bolsheviki s revoljucii 1917 do nacala Stalinizma v 1930-ih. "1984" - po ere SSSR i zeleznogo zanavesa poslje vtoroi mirovoi voini v 1950-ih.
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18.05.2022 17:11 Ответить
Как бы разница есть.
Скотный двор - это о том, что бывает когда быдло приходит к власти (революция 1917 года). Причем очень точно описаны все этапы.
А 1984 - это скорее про любой тоталитарный фашистский режим.
В принципе, суть похожа, но подход разный.
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18.05.2022 17:28 Ответить
Кращої реклами годі й шукати...
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18.05.2022 17:19 Ответить
Питання часу коли білоруси повісять за ноги свого ката.
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18.05.2022 17:21 Ответить
РАБЫ ....
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18.05.2022 17:48 Ответить
правда глаза режет!
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18.05.2022 18:22 Ответить
агония
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18.05.2022 18:41 Ответить
Мне как человеку из Беларуси просто стыдно за ******** власть. С Беларуси уже смеётся весь мир. В чем то это несправедливо.
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18.05.2022 18:52 Ответить
Вам має бути соромно не за владу, а за народ, який махав прапорцями і квітами, тисячами відгрібав в катівнях проти сотен нещасних омонів, замість справжнього бунту з насиллям проти ментів і провладних вилупків. А це призвело до повної окупації Білорусі РФ. І це тепер надовго. Бо РФ закрила вас в тюрязі разом з собою. Тьфу ганьбище.
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18.05.2022 22:12 Ответить
Это уже клиника . . .

Наверное скачивание книжки по интернету приравняют к экстремизму и будут наказывать концлагерем ?
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18.05.2022 19:16 Ответить
Вчерашний день. Теперь только за мысли об этом смертная казнь.
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19.05.2022 13:50 Ответить
 
 