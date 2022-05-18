В Беларуси запретили продажу романа Оруэлла "1984"

В Беларуси запрещена продажа романа-антиутопии "1984" британского писателя Джорджа Орвелла.

Как сообщает "Наша Ніва", копия соответствующего распоряжения есть в редакции, передает Цензор.НЕТ.

"Снять с продажи все версии книги Оруэлла Д. "1984". О выполнении доложить не позднее 19 мая", - говорится в нем.

Напомним, антиутопия Джорджа Оруэлла "1984" описывает тоталитарное общество. Жители лишены гражданских прав и индивидуальности, идея порядка абсолютна, существует культ личности Большого Брата, от людей требуется полное и некритическое покорение властям. Даже язык изменило новое: "Война – это мир", "Свобода – это рабство" и "Старший брат следит за тобой" – эти изречения из романа стали афоризмами.

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В Советском Союзе и других тоталитарных государствах в Восточной Европе книга была запрещена до 1987 года.

Белорусским языком роман перевел переводчик Сергей Шупа в 1992 году. В 2020 году роман был издан в издательстве Янушкевича. А в 2021 году вышло дополнительное издание произведения. Оно стало лидером продаж во многих книжных магазинах.

"В государственной сети "Белкнига" оказался на 4 месте в списке бестселлеров. Редкий случай для книги, которая впервые вышла много десятилетий назад. И отражение того, как люди воспринимают происходящие в стране процессы", - отмечают в издании.

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