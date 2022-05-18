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Новини Революція в Білорусі
8 009 46

У Білорусі заборонили продаж роману Орвелла "1984"

1984

У Білорусі заборонено продаж роману-антиутопії "1984" британського письменника Джорджа Орвелла.

Як повідомляє "Наша Ніва", копія відповідного розпорядження є у редакції, інформує Цензор.НЕТ.

"Зняти з продажу усі версії книги Оруелла Д. "1984". Про виконання доповісти не пізніше 19 травня", - йдеться у ньому.

Нагадаємо, антиутопія Джорджа Орвелла "1984" описує тоталітарне суспільство. Мешканці позбавлені громадянських прав та індивідуальності, ідея порядку абсолютна, існує культ особи Великого Брата, від людей вимагається повне і некритичне підкорення владі. Навіть мова змінила нова: "Війна - це мир", "Свобода - це рабство" і "Старший брат стежить за тобою" - ці вислови з роману стали афоризмами.

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У Радянському Союзі та інших тоталітарних державах Східної Європи книга була заборонена до 1987 року.

Білоруською мовою роман переклав перекладач Сергій Шупа у 1992 році. У 2020 році роман було перевидано у видавництві Янушкевича. А в 2021 році вийшло додаткове видання твору. Воно стало лідером продажів у багатьох книгарнях.

"У державній мережі "Белкнига" опинився на 4 місці в списку бестселерів. Рідкісний випадок для книги, яка вперше вийшла багато десятиліть тому. І відображення того, як люди сприймають процеси, що відбуваються в країні", - зауважують у виданні.

Також читайте: Лукашенко не хоче воювати з Україною: боїться відповіді й санкцій, - розвідка Великої Британії

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6727) заборона (1466) Лукашенко Олександр (2668)


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Топ коментарі
+35
Нада исчо тырнет отключить и всё окончательно наладится.
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18.05.2022 16:05 Відповісти
+26
Можно все экземпляры спалить на центральной площади в минске! Потом - всенародное ликование и торжества!
Такое уже было когда-то...
Не, беларусы? Как там мирные протесты. "Мы не как в Украине", "у нас свой путь"...
Помогло?
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18.05.2022 16:17 Відповісти
+24
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18.05.2022 16:15 Відповісти
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Нада исчо тырнет отключить и всё окончательно наладится.
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18.05.2022 16:05 Відповісти
Ще слід Лао Ше заборонити !!!)))
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18.05.2022 16:22 Відповісти
И далее по списку!!! Отменить выезд за границу, нельзя купить машину (машины только для чинуш), нельзя фотографировать местных жителей, западная музыка запрещена, запрещено носить синие джинсы ну и т.д!!!! "Проздравляю" братья сябры!!!
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18.05.2022 16:29 Відповісти
ще в центрі Мінська залишилось поставити 30ти метровий монумент Великому кормчему і все. Вірною дорогою йде товариш Лука
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18.05.2022 16:43 Відповісти
А смысл - если есть интернет?
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18.05.2022 16:05 Відповісти
если есть...
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18.05.2022 16:07 Відповісти
Северная Белорусия
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18.05.2022 16:06 Відповісти
Краще Північна Русь, а ми Південна Русь. І їх лідер Лу Ка Шен
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18.05.2022 22:01 Відповісти
Если это правда, то очередное дно
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18.05.2022 16:12 Відповісти
Это не дно. Даже если будут лишать зрения за найденную книгу - то это тоже еще не будет дном, потому что еще есть аудиокниги ... ну, дальше догадываетесь...
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18.05.2022 16:37 Відповісти
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18.05.2022 16:13 Відповісти
не поздновато ли вср@лись?
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18.05.2022 16:14 Відповісти
І чого б це?
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18.05.2022 16:14 Відповісти
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18.05.2022 16:15 Відповісти
Вообще читать им запретить, а то мало ли чего в ваших тырнэтах найдут
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18.05.2022 16:15 Відповісти
Можно все экземпляры спалить на центральной площади в минске! Потом - всенародное ликование и торжества!
Такое уже было когда-то...
Не, беларусы? Как там мирные протесты. "Мы не как в Украине", "у нас свой путь"...
Помогло?
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18.05.2022 16:17 Відповісти
главное шоб не было Майдана...
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18.05.2022 16:38 Відповісти
X D
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18.05.2022 16:19 Відповісти
Північна Бульборея... ну шо їблоруси, *аби нє било вайни?* жрітє с бульбой, не обляпайтесь
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18.05.2022 16:22 Відповісти
А как же они узнают как надо по "настоящему" любить Большого брата и с кем сегодня воюет Евразия?
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18.05.2022 16:24 Відповісти
Я дуже радий за вас, бе********!!!
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18.05.2022 16:25 Відповісти
С чем картошку жрать вам и лука мудищев скажет, а все остальное бесовщина
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18.05.2022 16:25 Відповісти
Того гляди и драники не дай бог запретят!!! Скажут СМОТРИТЕ БРАТЬЯ - "По одной из версий драники пришли в белорусскую кухню из немецкой благодаря выпущенному в 1830 году труду «Кухар добра навучаны» Яна Шитлера" Все ******, буржуазно блюдо!!!
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18.05.2022 16:32 Відповісти
Хахахахха нужно было больше цветов дарить омону))
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18.05.2022 16:32 Відповісти
1984
Будет новый завет, что война - это мир
Будет новый декрет, что незнание - сила
Будет дверь в кабинет с номером 101
Для кого дважды два остаётся четыре
То, что Оруэлл видел во сне
Я вижу сейчас наяву
Министерство любви нам заклеет глаза
Всем преступникам мысли поставят в мозг клизму
Чтоб не помнили, как четверть века назад
Крах великой мечты стал началом фашизма
То, что Оруэлл видел во сне
Я вижу сейчас наяву
Новый рейх - это Старший Брат
Новый рейх - это декаданс
Новый рейх - это постулат:
Жизнь в тюрьме, ложь в эфире
Новый рейх - это телекран
Новый рейх - это новояз
Новый рейх - это шаг в роман
1984
И когда призывают поверить в обман
Что репрессии - путь пережить катаклизмы
Я смотрю этот фильм и читаю роман
Чтобы видеть зерно, искаженное призмой
Новый рейх - это Старший Брат
Новый рейх - это декаданс
Новый рейх - это постутат:
Жизнь в тюрьме, ложь в эфире
Новый рейх - это телекран
Новый рейх - это новояз
Новый рейх - это шаг в роман
1984
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18.05.2022 16:32 Відповісти
И Салтыкова-Щедрина запретить обязательно
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18.05.2022 16:39 Відповісти
А радянський аналог - "Москва 2042" - теж заборонили?
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18.05.2022 16:41 Відповісти
Tozhe udivljajusj. Roman Voinovicha v otnosheniju k sovku escho tochneje 1984. Pohoze oprichniki Luki prosto o njem nje znajet.
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18.05.2022 16:50 Відповісти
Ггг, а ещё есть скрепное пророчество "Мародёр", надеюсь уже скоро свершится
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18.05.2022 16:58 Відповісти
Бяшки "руzкого міра"... Скоро їх таки пустять "на мясо". Ну можна цього уникнути бо окупанти послідовні - відмова від власних національних інтересів завжди призводить до служіння чужим апетитам... А нам що!? Тувинці, буряти, бяшки, пошехонці - "фарш" з них однаковий...
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18.05.2022 16:46 Відповісти
вообще-то, уже как-то похер на ту Белоруссию. Главно дело, шоб Белоруссия в течение нескольких десятилетий выплатила Украине репарации. Картофана нам не надо, возьмем сильвинитом.
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18.05.2022 16:46 Відповісти
или креветками из большого белорусского моря?
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18.05.2022 20:13 Відповісти
але ж всі фюрери так бояться,
в параші після 2014 навіть мультик чиполіно заборонили
бо там є про революцію))
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18.05.2022 16:54 Відповісти
1984 - это про парашу. А история Беларуси описана в "Скотном дворе".
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18.05.2022 16:56 Відповісти
Onji oba pro SSSR. "Skotnij dvor" - bolsheviki s revoljucii 1917 do nacala Stalinizma v 1930-ih. "1984" - po ere SSSR i zeleznogo zanavesa poslje vtoroi mirovoi voini v 1950-ih.
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18.05.2022 17:11 Відповісти
Как бы разница есть.
Скотный двор - это о том, что бывает когда быдло приходит к власти (революция 1917 года). Причем очень точно описаны все этапы.
А 1984 - это скорее про любой тоталитарный фашистский режим.
В принципе, суть похожа, но подход разный.
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18.05.2022 17:28 Відповісти
Кращої реклами годі й шукати...
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18.05.2022 17:19 Відповісти
Питання часу коли білоруси повісять за ноги свого ката.
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18.05.2022 17:21 Відповісти
РАБЫ ....
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18.05.2022 17:48 Відповісти
правда глаза режет!
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18.05.2022 18:22 Відповісти
агония
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18.05.2022 18:41 Відповісти
Мне как человеку из Беларуси просто стыдно за ******** власть. С Беларуси уже смеётся весь мир. В чем то это несправедливо.
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18.05.2022 18:52 Відповісти
Вам має бути соромно не за владу, а за народ, який махав прапорцями і квітами, тисячами відгрібав в катівнях проти сотен нещасних омонів, замість справжнього бунту з насиллям проти ментів і провладних вилупків. А це призвело до повної окупації Білорусі РФ. І це тепер надовго. Бо РФ закрила вас в тюрязі разом з собою. Тьфу ганьбище.
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18.05.2022 22:12 Відповісти
Это уже клиника . . .

Наверное скачивание книжки по интернету приравняют к экстремизму и будут наказывать концлагерем ?
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18.05.2022 19:16 Відповісти
Вчерашний день. Теперь только за мысли об этом смертная казнь.
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19.05.2022 13:50 Відповісти
 
 