У Білорусі заборонили продаж роману Орвелла "1984"
У Білорусі заборонено продаж роману-антиутопії "1984" британського письменника Джорджа Орвелла.
Як повідомляє "Наша Ніва", копія відповідного розпорядження є у редакції, інформує Цензор.НЕТ.
"Зняти з продажу усі версії книги Оруелла Д. "1984". Про виконання доповісти не пізніше 19 травня", - йдеться у ньому.
Нагадаємо, антиутопія Джорджа Орвелла "1984" описує тоталітарне суспільство. Мешканці позбавлені громадянських прав та індивідуальності, ідея порядку абсолютна, існує культ особи Великого Брата, від людей вимагається повне і некритичне підкорення владі. Навіть мова змінила нова: "Війна - це мир", "Свобода - це рабство" і "Старший брат стежить за тобою" - ці вислови з роману стали афоризмами.
У Радянському Союзі та інших тоталітарних державах Східної Європи книга була заборонена до 1987 року.
Білоруською мовою роман переклав перекладач Сергій Шупа у 1992 році. У 2020 році роман було перевидано у видавництві Янушкевича. А в 2021 році вийшло додаткове видання твору. Воно стало лідером продажів у багатьох книгарнях.
"У державній мережі "Белкнига" опинився на 4 місці в списку бестселерів. Рідкісний випадок для книги, яка вперше вийшла багато десятиліть тому. І відображення того, як люди сприймають процеси, що відбуваються в країні", - зауважують у виданні.
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Не, беларусы? Как там мирные протесты. "Мы не как в Украине", "у нас свой путь"...
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бе********!!!
Будет новый завет, что война - это мир
Будет новый декрет, что незнание - сила
Будет дверь в кабинет с номером 101
Для кого дважды два остаётся четыре
То, что Оруэлл видел во сне
Я вижу сейчас наяву
Министерство любви нам заклеет глаза
Всем преступникам мысли поставят в мозг клизму
Чтоб не помнили, как четверть века назад
Крах великой мечты стал началом фашизма
То, что Оруэлл видел во сне
Я вижу сейчас наяву
Новый рейх - это Старший Брат
Новый рейх - это декаданс
Новый рейх - это постулат:
Жизнь в тюрьме, ложь в эфире
Новый рейх - это телекран
Новый рейх - это новояз
Новый рейх - это шаг в роман
1984
И когда призывают поверить в обман
Что репрессии - путь пережить катаклизмы
Я смотрю этот фильм и читаю роман
Чтобы видеть зерно, искаженное призмой
Новый рейх - это Старший Брат
Новый рейх - это декаданс
Новый рейх - это постутат:
Жизнь в тюрьме, ложь в эфире
Новый рейх - это телекран
Новый рейх - это новояз
Новый рейх - это шаг в роман
1984
в параші після 2014 навіть мультик чиполіно заборонили
бо там є про революцію))
Скотный двор - это о том, что бывает когда быдло приходит к власти (революция 1917 года). Причем очень точно описаны все этапы.
А 1984 - это скорее про любой тоталитарный фашистский режим.
В принципе, суть похожа, но подход разный.
Наверное скачивание книжки по интернету приравняют к экстремизму и будут наказывать концлагерем ?