У Білорусі заборонили продаж роману Орвелла "1984"

У Білорусі заборонено продаж роману-антиутопії "1984" британського письменника Джорджа Орвелла.

Як повідомляє "Наша Ніва", копія відповідного розпорядження є у редакції, інформує Цензор.НЕТ.

"Зняти з продажу усі версії книги Оруелла Д. "1984". Про виконання доповісти не пізніше 19 травня", - йдеться у ньому.

Нагадаємо, антиутопія Джорджа Орвелла "1984" описує тоталітарне суспільство. Мешканці позбавлені громадянських прав та індивідуальності, ідея порядку абсолютна, існує культ особи Великого Брата, від людей вимагається повне і некритичне підкорення владі. Навіть мова змінила нова: "Війна - це мир", "Свобода - це рабство" і "Старший брат стежить за тобою" - ці вислови з роману стали афоризмами.

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У Радянському Союзі та інших тоталітарних державах Східної Європи книга була заборонена до 1987 року.

Білоруською мовою роман переклав перекладач Сергій Шупа у 1992 році. У 2020 році роман було перевидано у видавництві Янушкевича. А в 2021 році вийшло додаткове видання твору. Воно стало лідером продажів у багатьох книгарнях.

"У державній мережі "Белкнига" опинився на 4 місці в списку бестселерів. Рідкісний випадок для книги, яка вперше вийшла багато десятиліть тому. І відображення того, як люди сприймають процеси, що відбуваються в країні", - зауважують у виданні.

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