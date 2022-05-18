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Новости Война
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Уже два российских чемпиона по "танковому биатлону" ликвидированы в Украине

сергій,окупант,бронніков,ліквідований

В среду, 18 мая, стало известно об уничтожении в Украине российского оккупанта, младшего сержанта армии РФ Сергея Бронникова. Он был командиром танка.

В 2016 году Бронников стал чемпионом мира по "танковому биатлону", уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Минобороны России утверждает, что "танковый биатлон" изобретен летом 2013 министром обороны Сергеем Шойгу. Соревнования с участием танкистов из союзных России стран, например - Китая и Кубы, проводятся ежегодно на полигоне в Московской области.

Смысл соревнований в том, что экипажи танков ездят по кругу, стреляя по мишеням и преодолевая препятствия.

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Напомним, ранее стало известно о ликвидации еще одного чемпиона мира по танковому биатлону, а именно Бато Басанова. Он победил в этих соревнованиях в 2021 году.

армия РФ (19917) ликвидация (3776)


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Топ комментарии
+32
Не тем биатлоном парашники занимались:
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18.05.2022 17:15 Ответить
+28
Усе, приехали. Финиш.
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18.05.2022 17:05 Ответить
+18
это им только на пользу. Говорят в аду уже не хватает котлов. Земля бетоном. Слава Украине!!!
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18.05.2022 17:06 Ответить
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Усе, приехали. Финиш.
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18.05.2022 17:05 Ответить
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18.05.2022 17:40 Ответить
это им только на пользу. Говорят в аду уже не хватает котлов. Земля бетоном. Слава Украине!!!
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18.05.2022 17:06 Ответить
Прибиатлонили получается
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18.05.2022 17:06 Ответить
На словах ти Лєв Товстой, а на ділі перегной 💀👍😁
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18.05.2022 17:06 Ответить
Не треба розписувати кого і коли: достатньо цифр, яки надає Генеральний Штаб кожного ранку!
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18.05.2022 17:09 Ответить
Джавилин пофигу какие выкрутасы выделывает танк. Выпаривание в атмосферу неминуемо
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18.05.2022 17:14 Ответить
Присылвйте ещё чемпионов!
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18.05.2022 17:14 Ответить
Не тем биатлоном парашники занимались:
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18.05.2022 17:15 Ответить
А что такое? С опытом рабссейской биатлонкой снарядом от украинских воинов в дупе прожить удается всего час-два? Яка прикра поразка танкобиатлониста до танкочеоноземоудобриста. И молодааая не узнаааает, как же был поджаренный конец...
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18.05.2022 17:21 Ответить
Де біатлон, там і до триатлона недалеко.
ЗСУ забезпечить.
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18.05.2022 17:23 Ответить
Не х*й путать туризм с эмиграцией!
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18.05.2022 17:24 Ответить
Тільки що говорив по телефону з товаришем Каже: "Полазив по Інтернет По Африкам Кубам і Азії поїхали путінські "емісари" з проханням Воно одне і те ж : "Дайте нам ті танки та іншу техніку яку ми вам продали Ми вам таку саму пізніше повернемо!"
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18.05.2022 17:33 Ответить
В Африці ще можна луки зі стрілами прикупити...
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18.05.2022 17:46 Ответить
Додам: повторний дзвінок: Говорив тільки що з товаришем з Білорусі Служить начфіном у танковій в/ч Сказав що танкісти крізь зуби й пошепки кленуть і Путіна і Луку Бо у них забрали хорошу техніку а "хахли" її спалили А взамін пригнали "хлам" Двигуни з випрацюваним ресурсом Танки неукомплектовані Їздить з гріхом пополам - можна Але воювать - ні!"
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18.05.2022 18:29 Ответить
Для джавелина это вишенка на тортик.
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18.05.2022 17:43 Ответить
Це - вища нагорода, суперчемпіонство!
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18.05.2022 17:48 Ответить
Бронніков зійшов з дистанціїї))
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18.05.2022 17:59 Ответить
ну что чемпионы заранее не представились?
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18.05.2022 18:06 Ответить
Таки хєровий з ніого виявився біатлонщик
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18.05.2022 18:26 Ответить
Давайте ещё Формулу-1 на лафетах.
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18.05.2022 18:27 Ответить
Кожен раз як читаю цю дурнувату фразу(танковий біатлон) ледь стримаюсь ,щом не засміятись.Це безглуздий винахид оленячего пастуха Шойгу.Хоча, чому дивуватися,в них навіть балет танковий є.
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18.05.2022 18:35 Ответить
Здохло па.ло...
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18.05.2022 18:39 Ответить
теория и практика очччень разные вещи
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18.05.2022 20:14 Ответить
Я не совсем понял - он был Тяжелобронников или Легкобронников?
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19.05.2022 13:00 Ответить
 
 