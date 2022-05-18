Вже два російські чемпіони з "танкового біатлону" ліквідовані в Україні

В середу, 18 травня, стало відомо про знищення в Україні російського окупанта, молодшого сержанта армії РФ Сергія Броннікова. Він був командиром танка.

У 2016 році Бронніков став чемпіоном світу з "танкового біатлону", уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Міноборони Росії стверджує, що "танковий біатлон" винайдений влітку 2013 року міністром оборони Сергієм Шойгу. Змагання за участю танкістів із союзних Росії країн, наприклад Китаю і Куби, проводяться щороку на полігоні в Московський області.

Сенс змагань в тому, що екіпажі танків їздять по колу, стріляючи по мішенях і долаючи перешкоди.

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Нагадаємо, раніше стало відомо про ліквідацію ще одного чемпіона світу з танкового біатлону, а саме Бато Басанова. Він переміг у цих змаганнях в 2021 році.