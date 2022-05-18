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Новини Війна
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Вже два російські чемпіони з "танкового біатлону" ліквідовані в Україні

сергій,окупант,бронніков,ліквідований

В середу, 18 травня, стало відомо про знищення в Україні російського окупанта, молодшого сержанта армії РФ Сергія Броннікова. Він був командиром танка.

У 2016 році Бронніков став чемпіоном світу з "танкового біатлону", уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Міноборони Росії стверджує, що "танковий біатлон" винайдений влітку 2013 року міністром оборони Сергієм Шойгу. Змагання за участю танкістів із союзних Росії країн, наприклад Китаю і Куби, проводяться щороку на полігоні в Московський області.

Сенс змагань в тому, що екіпажі танків їздять по колу, стріляючи по мішенях і долаючи перешкоди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партизани в окупованому Мелітополі ліквідували військових РФ високого рангу, - ОВА

Нагадаємо, раніше стало відомо про ліквідацію ще одного чемпіона світу з танкового біатлону, а саме Бато Басанова. Він переміг у цих змаганнях в 2021 році.

Автор: 

армія рф (18069) ліквідація (4159)


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Топ коментарі
+32
Не тем биатлоном парашники занимались:
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18.05.2022 17:15 Відповісти
+28
Усе, приехали. Финиш.
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18.05.2022 17:05 Відповісти
+18
это им только на пользу. Говорят в аду уже не хватает котлов. Земля бетоном. Слава Украине!!!
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18.05.2022 17:06 Відповісти
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Усе, приехали. Финиш.
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18.05.2022 17:05 Відповісти
Соціальна реклама на російському телебаченні:

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18.05.2022 17:40 Відповісти
это им только на пользу. Говорят в аду уже не хватает котлов. Земля бетоном. Слава Украине!!!
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18.05.2022 17:06 Відповісти
Прибиатлонили получается
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18.05.2022 17:06 Відповісти
На словах ти Лєв Товстой, а на ділі перегной 💀👍😁
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18.05.2022 17:06 Відповісти
Не треба розписувати кого і коли: достатньо цифр, яки надає Генеральний Штаб кожного ранку!
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18.05.2022 17:09 Відповісти
Джавилин пофигу какие выкрутасы выделывает танк. Выпаривание в атмосферу неминуемо
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18.05.2022 17:14 Відповісти
Присылвйте ещё чемпионов!
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18.05.2022 17:14 Відповісти
Не тем биатлоном парашники занимались:
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18.05.2022 17:15 Відповісти
А что такое? С опытом рабссейской биатлонкой снарядом от украинских воинов в дупе прожить удается всего час-два? Яка прикра поразка танкобиатлониста до танкочеоноземоудобриста. И молодааая не узнаааает, как же был поджаренный конец...
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18.05.2022 17:21 Відповісти
Де біатлон, там і до триатлона недалеко.
ЗСУ забезпечить.
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18.05.2022 17:23 Відповісти
Не х*й путать туризм с эмиграцией!
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18.05.2022 17:24 Відповісти
Тільки що говорив по телефону з товаришем Каже: "Полазив по Інтернет По Африкам Кубам і Азії поїхали путінські "емісари" з проханням Воно одне і те ж : "Дайте нам ті танки та іншу техніку яку ми вам продали Ми вам таку саму пізніше повернемо!"
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18.05.2022 17:33 Відповісти
В Африці ще можна луки зі стрілами прикупити...
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18.05.2022 17:46 Відповісти
Додам: повторний дзвінок: Говорив тільки що з товаришем з Білорусі Служить начфіном у танковій в/ч Сказав що танкісти крізь зуби й пошепки кленуть і Путіна і Луку Бо у них забрали хорошу техніку а "хахли" її спалили А взамін пригнали "хлам" Двигуни з випрацюваним ресурсом Танки неукомплектовані Їздить з гріхом пополам - можна Але воювать - ні!"
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18.05.2022 18:29 Відповісти
Для джавелина это вишенка на тортик.
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18.05.2022 17:43 Відповісти
Це - вища нагорода, суперчемпіонство!
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18.05.2022 17:48 Відповісти
Бронніков зійшов з дистанціїї))
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18.05.2022 17:59 Відповісти
ну что чемпионы заранее не представились?
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18.05.2022 18:06 Відповісти
Таки хєровий з ніого виявився біатлонщик
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18.05.2022 18:26 Відповісти
Давайте ещё Формулу-1 на лафетах.
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18.05.2022 18:27 Відповісти
Кожен раз як читаю цю дурнувату фразу(танковий біатлон) ледь стримаюсь ,щом не засміятись.Це безглуздий винахид оленячего пастуха Шойгу.Хоча, чому дивуватися,в них навіть балет танковий є.
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18.05.2022 18:35 Відповісти
Здохло па.ло...
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18.05.2022 18:39 Відповісти
теория и практика очччень разные вещи
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18.05.2022 20:14 Відповісти
Я не совсем понял - он был Тяжелобронников или Легкобронников?
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19.05.2022 13:00 Відповісти
 
 