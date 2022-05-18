Кремль жалуется, что Украина не хочет переговоров с РФ

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва видит со стороны Киева полное нежелание продолжать переговоры.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Переговоры действительно не продвигаются. И мы действительно констатируем полное отсутствие желания у украинских переговорщиков продолжать этот процесс", – заявил Песков.

В ответ на вопрос, могут ли переговоры возобновиться окончательным захватом Россией "Азовстали", представитель Кремля сказал: "Я не думаю, что это очень взаимосвязанные процессы".

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Ранее член российской делегации Леонид Слуцкий заявил, что переговоры РФ и Украины обернулись стагнацией и сейчас не ведутся ни в одном формате. По его словам, "немалый вклад в это внесли США".