РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10511 посетитель онлайн
Новости Война
16 851 85

Кремль жалуется, что Украина не хочет переговоров с РФ

дмитрий,песков

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва видит со стороны Киева полное нежелание продолжать переговоры.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Переговоры действительно не продвигаются. И мы действительно констатируем полное отсутствие желания у украинских переговорщиков продолжать этот процесс", – заявил Песков.

В ответ на вопрос, могут ли переговоры возобновиться окончательным захватом Россией "Азовстали", представитель Кремля сказал: "Я не думаю, что это очень взаимосвязанные процессы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате обстрелов оккупантов Луганщина полностью обесточена, - Гайдай

Ранее член российской делегации Леонид Слуцкий заявил, что переговоры РФ и Украины обернулись стагнацией и сейчас не ведутся ни в одном формате. По его словам, "немалый вклад в это внесли США".

Песков Дмитрий (1959) россия (96472) переговоры с Россией (1206)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+59
Зеля хоче. Але боїться .
показать весь комментарий
18.05.2022 17:05 Ответить
+58
І що це за переговори? Ідіть ***** з нашої землі, і все, договорилися...
показать весь комментарий
18.05.2022 17:07 Ответить
+50
Конечно боиться,Джонсон не зря приезжал подзатыльников выписывать и ЗСУ не сдается,план ОМАН трещит по швам
показать весь комментарий
18.05.2022 17:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеля хоче. Але боїться .
показать весь комментарий
18.05.2022 17:05 Ответить
Патріотів, це не про вас.
показать весь комментарий
18.05.2022 17:17 Ответить
Конечно боиться,Джонсон не зря приезжал подзатыльников выписывать и ЗСУ не сдается,план ОМАН трещит по швам
показать весь комментарий
18.05.2022 17:18 Ответить
😂😂😂
показать весь комментарий
18.05.2022 17:28 Ответить
найголовніше досягнення - боневтік!
тапер питання, чому не втік?
відповідь - народу боявся більше ніж патрона!
показать весь комментарий
18.05.2022 18:00 Ответить
та його просто коломойський не відпустив.
показать весь комментарий
18.05.2022 20:11 Ответить
бо втекти міг тільки на дирляндію, а звідти вже нікуди, а там він ніхто, ну ще один легітимний, а ще сцикун, от і не втіік вчасно, а тепер вимушений грати роль президента і проголошувати написані промови.
показать весь комментарий
19.05.2022 09:05 Ответить
Зеленая мерзость как всегда в своем гнилом ********** репертуаре. Это тебя, урод , зеля имеет во все дыхательные и пихательные. И лучшего, ты , падаль, не заслуживаешь.
показать весь комментарий
18.05.2022 17:40 Ответить
Зеля потрапив між молотом і ковадлом,з ожного боку Оманські куратори,а з іншого озброєні українці та амери,які вклали купу бабла !!!)))
показать весь комментарий
18.05.2022 17:16 Ответить
да все просто если Зеленский и имел иллюзии и какие то договорняки варианты то после того что случилось 24 февраля и после конкретно ЗАКАЗА ПУТИНА ЕГО ФИЗИЧЕСКИ УБИТЬ. то какие могут быть переговоры о чем...??!! теории конспирологи увы не реальность... и не Зеленский и Путин решают исход не только войны а и после военного бытия... а армия Украины и военно финансовая помощь мира.. Зеленский лишь формализует.... и то не он.... а Министр Обороны Украины..примет Капитуляцион России.. просто приятно слышать скулёж на болотах Мошкании про какие то беседы Акела давно промахнулся причем на бис уже несколько сотен раз удивлен как стая Акелу Путина еще не разорвала на части и шматки до сих пор??!!!
показать весь комментарий
18.05.2022 17:32 Ответить
особисто я думаю, що якраз в Омані йому пригрозили, що його уб'ють, якщо він звільнить Єрмака. тому він так за нього і тримається, назначає його на топ-посади і слухається у всьому.
показать весь комментарий
18.05.2022 20:13 Ответить
Бедный Зе, не один до этого из мудаков наших презиков столько не отгребал по поводу и без!!! Я его не оправдываю,но последнее время он балов набрал на пред, за все грехи свои!!! Так шо не будем, шо ваш порох, шо овощ, шо пчеловод, в сумме столько не отгребали со всех сторон!!!
показать весь комментарий
18.05.2022 17:35 Ответить
Боневтіка балів набрав за:

Марік?
Зданий Південь?
Просрані Бучу, Гостомель....?

Список довгий, і термін Не-лоху у в'язниці світить чималий! 👿
показать весь комментарий
18.05.2022 18:31 Ответить
Да и вагнеровцы ещё в придачу...
показать весь комментарий
18.05.2022 20:53 Ответить
Тому, що він РЕАЛЬНИЙ придурок, який заліз не на свое місце, не маючи для цього жодних чеснот: ні знань, ні досвіду, ні команди. Але Україна виявилася, на диво, живучою, отже, попередні президенти щось таки для цього зробили.
показать весь комментарий
18.05.2022 19:04 Ответить
Йдіть за кораблем, переговорники срані!
З терористами перемовин не ведуть, їх знищують.
показать весь комментарий
18.05.2022 17:06 Ответить
І що це за переговори? Ідіть ***** з нашої землі, і все, договорилися...
показать весь комментарий
18.05.2022 17:07 Ответить
В спортлото жалілись?
показать весь комментарий
18.05.2022 17:08 Ответить
Тот же вопрос - кому они жаловались? Финляндии? Или Гутерришу?
показать весь комментарий
18.05.2022 17:11 Ответить
Пісюн вже переговорів хоче, силу почув. Йди ще побухай із зайобіной і лошать не забудь. Може розум вернеться.
показать весь комментарий
18.05.2022 17:08 Ответить
Пистешь чистой воды. Украина будет вести переговоры только с дохлым ху.лом.
показать весь комментарий
18.05.2022 17:08 Ответить
Пуйло може бути заразний. Нехай спочатку виводить війська, здає аналізи, тоді можна і на перемовини.
показать весь комментарий
18.05.2022 17:13 Ответить
Можа шоколадный глаз Ху.ла засорился и пахнет не очень
показать весь комментарий
18.05.2022 17:08 Ответить
некуй про що говорити.
вивід військ.
кордони 2013 року
погодження на виплату репарацій.
повернення ракет середньої та малої дальності
потім перемовини.
показать весь комментарий
18.05.2022 17:09 Ответить
Згоден з усім Крім ракет! По-перше : самі ракети якщо й повернуть - навіщо вони нам? Це - "вчорашній день ракетобудування" Нового в Росії свого нема Та й якби було - їхня "рукожопість" всім відома! Краще ми зробимо свої ракетоносії!
По-друге (наскільки мені відомо) - на ракетах подібного типу ставилися боєголовки не уранові, а плутонієві А він - нестійкий! Його, час від часу, перероблять треба Кацапи продали уран збройний навіть з власних ракет! Американцям!
показать весь комментарий
18.05.2022 17:23 Ответить
Не змішуйте докупи ракети і боєголовки.

Звичайну боєголовку можно поставити на любу ракету.

Тут справа в дальності, щоби не лише Білгородщина була у межах досягнення.
показать весь комментарий
18.05.2022 17:49 Ответить
Пургоносний піськоструй,щей не добачає !!!)))
показать весь комментарий
18.05.2022 17:09 Ответить
показать весь комментарий
18.05.2022 17:11 Ответить
рано, моцква еще не готова ...
показать весь комментарий
18.05.2022 17:11 Ответить
Тому і перемовин нема.

І не буде, допоки вони не стануть готові до визнання реалій.
показать весь комментарий
18.05.2022 17:50 Ответить
На зелю тиснуть путінські консерви. Ердоган така сама консєрва як і Угорщина, Франція, Італія і Німеччина, вони хочуть зберегти ліцо ху.ла віддавши йому захвачені території. Хто тормозить зброю, НАТО і ЄС для України? Випадково так це не буває. Цю банду випестувала москва і ще довго будуть вони знущатися над Україною. Щоб ви, суки, горіли полум'ям!
показать весь комментарий
18.05.2022 17:51 Ответить
Проблемы взбесившихся дикарей Украину не волнуют.
Хороший взбесившийся дикарь - мёртвый дикарь.
показать весь комментарий
18.05.2022 17:11 Ответить
Домовлятися з параноїдними шизофреніками безглуздо!!!)))
показать весь комментарий
18.05.2022 17:12 Ответить
Да чего же. Переговариваем. Вот тебе Пункт 1. Выведи все войска за поребрик.
показать весь комментарий
18.05.2022 17:15 Ответить
І відвести від границі України мінімум на 300 км.
Тоді за переговори.
показать весь комментарий
18.05.2022 17:34 Ответить
Ноют петухи кацапские. Значит пригорает. Одна надежда на дерьмака. Но его ждёт лишь ветка на дубе.
показать весь комментарий
18.05.2022 17:15 Ответить
Пісець крадеться непомітно!!!))
показать весь комментарий
18.05.2022 17:20 Ответить
Для рашки зараз найкращий час для перемовин i припинення вогню рокiв на 7-8 поки на окупованному пiвднi не пiдростуть новi бiйцi яким зараз 10 рокiв. Вони так воюють суки.
показать весь комментарий
18.05.2022 17:17 Ответить
на одному телеграм-каналі я якраз читала хлопця з Луганщини. йому було 10 в 2015-му, він нічого не розумів. а тепер він став справжнім українцем, серед своїх ватних родичів. от такий феномен.
показать весь комментарий
18.05.2022 20:19 Ответить
Кацапы, вам только покажут, где подписать вашу капитуляцию.
показать весь комментарий
18.05.2022 17:17 Ответить
Песков! Твоя смерть будет долгой и мучительной.
Слышал что-нибудь о расплавленном свинце в анальное отверстие?
показать весь комментарий
18.05.2022 17:18 Ответить
Та ну... ми ж не орки..!

Хотілося б, звісно, але...
показать весь комментарий
18.05.2022 17:52 Ответить
Єдиний спосіб остаточно покласти край війні - це рішуча перемога України
показать весь комментарий
18.05.2022 17:18 Ответить
Готуємо договір про повну капітуляцію московії і виплату репарацій - тоді можна поновити переговори.
показать весь комментарий
18.05.2022 17:19 Ответить
Ну ну! От Киев за 2 дня, до бууу Украина с нами не разговаривает хнык хнык))
показать весь комментарий
18.05.2022 17:20 Ответить
с психами не разговаривают, их лечат. Как говорил Кличко "волшебные пендели творят чудеса"
показать весь комментарий
18.05.2022 17:22 Ответить
"Раніше член російської делегації Леонід Слуцький заявив, що переговори РФ і України обернулися стагнацією і зараз не ведуться в жодному форматі. За його словами, "чималий внесок у це внесли США". Так, внесок у вигляді зброї, за що їм велика подяка.
показать весь комментарий
18.05.2022 17:23 Ответить
Не забываем подданных её величества
показать весь комментарий
18.05.2022 17:27 Ответить
до чего ж противная рожа...
навка... это ж как надо любить деньги и власть??? )))
показать весь комментарий
18.05.2022 17:24 Ответить
"Кольцо сжимается: суета Кремля и "Азовский" ребус"
https://www.youtube.com/watch?v=LslRodkmxOQ

Суета лаврова и обязательное для РФ условие начала переговоров

Не только армия рашистов, но и ведомство лаврова не укладывается в сроки. Перед ним стояла задача добиться к началу мая, когда в РФ закончится отопительный сезон, договора с Украиной о перемирии или в идеале - о "вечном мире" с отказом от пяти-семи областей. На переговорах в Стамбуле 29 марта, которые проводились представителями от администраций президентов Украины и РФ без прямого участия в них министров иностранных дел, были достигнуты некие договорённости, содержание которых остаётся пока не публичным.

Если судить по тому, как с 30 марта российская оккупационная армия стала уходить из Киевской, а затем и из Черниговской и Сумской областей, то договорённости были очень серьёзными и вполне устраивали Москву. В Кремле явно полагали, что смогли в Стамбуле запустить переговорный процесс, который вскоре закончится подписанием Украиной нового перемирия по образцу Минских. Задачей ведомства лаврова затем стало бы принять на себя от делегации Мединского этот "стамбульский процесс" и довести его до подписания двумя президентами аналога Минским перемириям по схеме: войска остаются на позициях, которые они занимают на момент подписания, а об остальном стороны продолжат вести переговоры в комиссиях. Особенно радовало Кремль то, что украинская делегация с Давидом Арахамией согласилась вести переговоры без третьих стран и международных организаций. Включение в них двух десятков государств, которые могут дать гарантии безопасности Украине, должно было произойти только в финальном этапе выхода на "вечный мир" и обещало вылиться в затяжной процесс.

Схематично договорённости в Стамбуле выглядели так: российские войска уходят из трёх областей на севере Украины, на которые в Кремль передумали претендовать, когда поняли, что не смогут оккупировать всю страну, но на юге и востоке могут продолжать вести боевые действия. По итогам их в конце апреля стороны вновь встретятся в Стамбуле и к началу мая подпишут перемирие к радости всех иностранных любителей ставить войны на паузу и не думать, что будет потом. Арахамия приватно пообещал Мединскому, куда до конца апреля на юге и востоке Украины дойдёт российский танк, там и будет линия разграничения по новому перемирию. В подтверждение его обещания Зеленский вскоре заявил, что всё будет решаться на полях сражений и стал обращаться за гарантиями безопасности к Польше, США, Китаю и другим странам из списка. Внешне всё выглядело для Кремля вполне убедительно, но потом стали возникать проблемы.

Если в правобережной части Киевской области для рашистов созрел очевидный "котёл", и чтобы в нём не "свариться" им требовалось уйти или подтянуть резервы, которых не было, то в левобережной её части, а также в Черниговской и Сумской областях им явные поражения не угрожали. Рашисты могли взорвать два оставшихся моста в Чернигове и долго сидеть в обороне за Десной. Но Кремль, возбуждённый словами Арахамии, дал команду всем войскам на севере переместиться на восток, чтобы полностью занят Луганскую и Донецкую область до конца апреля. Проблемы, возникшие с их переброской и вводом в бой, подробно освещали СМИ Украины. Кремлю хотелось захватить ещё и Одессу, для чего к ней отправился крейсер "Москва" с другими кораблями.

Но на фронтах для Кремля много чего пошло не по плану, так как его желания обгоняли и не совпадали с возможностями его армии и флота. Одессу к началу мая захватить не удалось, в Донецкой и Луганской областях тоже существенно продвинуться не удалось. Британская разведка 15 мая не без сарказма констатировала, что Кремль на две недели отстаёт от своих графиков по захватам Украины.

На фоне утонувшей "Москвы" и топтания рашистов на Донбассе лавров в конце апреля стал сдержанно нудить в СМИ, что в Стамбуле мы не об этом договаривались. Арахамия на это осторожно хихикнул, что развёл Мединского как котёнка, нечего слать экс-министра культуры на такие переговоры.

Но внешне и в Украине, и на россии делали вид, что стамбульский процесс продолжается и стороны регулярно созваниваются. Судя по отсутствию конкретных отчётов, стороны крыли друг друга матом по телефону, а восходящая звезда дипломатии Мединский ушёл за горизонт. Зеленский, для поддержания беседы, продолжает мечтать о встрече с путиным в Иерусалиме. Но это неприемлемо для Кремля, поскольку Иран и несколько арабских стран воспримут её как признание россией Иерусалима столицей Израиля. До войны с Ираном у РФ, разумеется, не дойдёт, но лавров замучается объясняться.

В результате над ведомством лаврова с конца апреля висит задача - срочно сесть за стол переговоров с Украиной и уже не только с ней, так как ситуация кардинально изменилась.

Изменил всё внезапный приезд Бориса Джонсона 9 апреле в Киев. Джонсон предупредил Банковую, если будет вести сепаратные переговоры с Кремлём, то может забыть о помощи оружием и деньгами, во всяком случае, от Великобритании и США. Если подпишет с РФ какие-то бумаги о перемирии, то может забыть об о всём, включая новые санкции и дипломатическую поддержку. Если хочет, то может в компании с Францией и Германией ещё раз сыграть в "минский процесс", но Великобритания, США, Польша и ряд других стран в этом участвовать не будут. Аргументы Джонсона были убедительными, и Банковая совсем свернула переговоры с Кремлём к досаде лаврова, полагавшего, что перемирие и минимум пять областей Украины уже почти лежат у него в кармане.

Саммит министров обороны 40 стран в Рамштайне с 26 по 28 апреля с участием Украины окончательно поставил Кремль и лаврова перед двумя неприятными им фактами. Коалиция в Рамштайне - это "Крымская платформа", но с ракетами и готовностью их применить, чтобы добиться возврата Украине всех отнятых у неё территорий. Второй факт - вести переговоры уже придётся со всей коалицией, а не только с одной Украиной при посредничестве Парижа и Берлина.

Оказавшийся перед этими фактами лавров стал не только ныть, что в Стамбуле мы не про то договаривались, но и дал указания тем послам и разведчикам РФ в США и ЕС, которых не выдворили, провести кое-какие зондажи. С 13 мая эти телодвижения ведомства лаврова стали проступать на поверхность в разных местах.

Появилось интервью посла РФ в США на телеканале пропагандиста рашизма Соловьёва, где он клялся, что россия не будет капитулировать и выводить войска из Украины. Это был прямой результат зондажа в Вашингтоне, где ведомству лаврова ответили, что ждут от РФ вывода войск, признания своей вины и переговоров с Украиной о репарациях и других способах её искупления. В Кремле забеспокоились, как бы это не "утекло" в мировые СМИ, и сделали ход на упреждение - отправили посла вечером 13 мая на интервью. Такой зондаж от лаврова был и причиной того, что в этот же день Лойд Остин впервые с 18 февраля позвонил шойгу и спросил: что с капитуляцией, готовы? Звонок был вызван и тем, что не вполне ясно, кто сейчас в Кремле дёргает "путина" за ниточки, и как надо воспринимать зондаж лаврова: как попытку сепаратных переговоров какого-то клан или как коллективное решение. Раннее в этот же день появилось и заявление Ибрагима Калина, советника Эрдогана, что РФ жаждет начать переговоры с Украиной и Западом.

Результаты зондажей лаврова в Париже и Берлине тоже быстро вышли на поверхность. В Париже ему ответили, что в принципе не против вернуться к переговорам в "нормандском формате", и Макрон позвонил по этому вопросу в Киев. Зеленский предал гласности 13 мая их разговор, и заявил, что не может согласиться с таким предложением Макрона и помочь сохранить лицо путину. Из Берлина 16 мая Анналена Бербок и Олаф Шольц на удивление слажено тоже дали понять, что возврат к "нормандскому формату" невозможен. Президент Эстонии Кая Каллас 16 мая вообще призвала всех прекратить звонить путину. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс 15 мая отреагировала на зондажи лаврова призывом дать ещё больше оружия Украине. В итоге вечером 16 мая Остин позвонил Резникову и пообещал дать ему много полезных вещей, чтобы извести рашистскую гадину.

Все эта зондажи и суета ведомства лаврова обусловлены тремя обстоятельствами, которые сжимают для него время.

Во-первых, в Кремле планировали блицкриг, а не затяжную войну. Поскольку ситуация изменилась, то в Кремле нет единого мнения, что делать дальше: разворачивать РФ под долгую и тяжёлую войну, или отказываться от бренда "путин" и пытаться всё отыграть назад. Во втором варианте тоже есть свои сложности. Если удалять "путина" с поля, то лучше это делать прямо сейчас, пока не всё слишком запущено, летом или осенью, и на какие можно идти уступки Украине и Рамштайнской коалиции. Разворачивающаяся борьба кремлёвских кланов - следствие поиска ответов на такие вопросы.

Во-вторых, с июня "Газпром" начнёт ощущать давление скопившегося у него газа в связи с окончанием отопительного сезона и своей войной с ЕС. Бравурные отключения по указке из Кремля подачи газа в Литву, Латвию, Эстонию, Польшу, Финляндию и Болгарию ещё больше ускорили процесс накопления его излишков у "Газпрома". Кремль не может ничего ответить утешительного "Газпрому", куда их девать. Реалистично выглядящее эмбарго на сжиженный газ из РФ привело к тому, что "НОВАТЭК" уже ищет кому продать свои танкеры-газовозы, но так, чтобы их покупатели торговали его газом под своими вывесками. Смысл манёвра не только в том, чтобы пристроить избытки газа, но и научиться обходить санкции. Но это не решит проблему избытка газа и в финале приведёт к падению цен и банкротству "Газпрома". "Газпром" незаметно для себя входит в состояние той большой войны, о которой пока лишь размышляют в Кремле.

Третье обстоятельство, заставляющее суетиться ведомство лаврова, - это перспектива, что Рамштайнска
показать весь комментарий
18.05.2022 17:25 Ответить
Арахамия опытный переговорщик - пасиба, поржал
показать весь комментарий
18.05.2022 17:41 Ответить
Чого ви? Там що не перемовник, то перл від дипломатії.
Пропагандон, адвокат, очолювані хламідією.
показать весь комментарий
18.05.2022 18:08 Ответить
Там з обох боків зібрали клоунів. Щоби кожна з сторін розуміла справжнє відношення іншої до цих перемови.
показать весь комментарий
18.05.2022 20:17 Ответить
показать весь комментарий
18.05.2022 17:27 Ответить
раша-фашисти хочуть переговорів.... - хлопчик гарно виконує їх роль...
показать весь комментарий
18.05.2022 17:49 Ответить
С обезьянами договариваться о чем то? Уже вели переговоры и вот чем все закончилось
показать весь комментарий
18.05.2022 17:28 Ответить
1. Проста прєкратіть стрєлять.
2. Встрєтіца хдє-та пасєрєдінє.
3. Пошукати мір в очах путіна.
Карошій у вас план, таварісчь єрьмяк.
показать весь комментарий
18.05.2022 17:30 Ответить
Ага. Захватили очередной кусок Украины и опять переговоры чтобы выиграть время и закрепиться? Идите нах. Минска-3 не будет. Переговоры будут на керченской переправе куда уползет за горизонт последний рашист
показать весь комментарий
18.05.2022 17:31 Ответить
ти впевнений у цьому?
а ну як завтра орки почнуть катувати азовців у прямому ефірі?
тіпун мені на язик триста разів.
зразу переговори почнуться, моментально.
показать весь комментарий
18.05.2022 20:23 Ответить
Вчора по нашому окупаційному радіо аж два рази чув як вони скавчали з цього приводу....
показать весь комментарий
18.05.2022 17:31 Ответить
показать весь комментарий
18.05.2022 17:32 Ответить
Зеленський і Ко мають зрозуміти, що якщо ми підем на втрату територій і мир з мордвою, то грошей на відновлення України захід не дасть.
показать весь комментарий
18.05.2022 17:36 Ответить
Так Борис Джонсонюк про це йому вже сказав.
показать весь комментарий
18.05.2022 17:56 Ответить
Про що можна домовлятися з ворогом, спочатку геть з нашої землі , а потім перемовини
показать весь комментарий
18.05.2022 17:38 Ответить
кацапня - нах!!! з вашими переговорами. Нах. з України, а потім і про переговори поговоримо.
показать весь комментарий
18.05.2022 17:50 Ответить
доти, допоки вони не матимуть бажання бачити "взаємопов'язаність процесів" - доти будь-які переговори з ними (окрім обміну полоненими) будуть даремними. Вони ж - терористи, висувають нереальні політичні вимоги; аж до вимоги капітуляції не лише України перед ними, а й всього цивілізованого світу.
показать весь комментарий
18.05.2022 17:50 Ответить
Можно лише нагадати їм слова Жукова:

"Наше условие одно - полная и безоговорочная капитуляция!"
показать весь комментарий
18.05.2022 17:56 Ответить
спитай анджелочку меркель-рібентроп - вона знає...
показать весь комментарий
18.05.2022 19:33 Ответить
с сатаной будете вести переговоры а с УКРАИНОЙ полная капитуляция!
показать весь комментарий
18.05.2022 18:18 Ответить
Заскавчали сучі діти, отже добре їм наші ВСУ насипають!
показать весь комментарий
18.05.2022 18:28 Ответить
Переговоры с РФашистами будет вести делегация 777
показать весь комментарий
18.05.2022 18:31 Ответить
Тільки капітуляція!
Із здачею путлера .....
показать весь комментарий
18.05.2022 18:45 Ответить
Погодьтесь - якось "не камільфо" вести переговори і блювать одночасно...
показать весь комментарий
18.05.2022 20:04 Ответить
Та рот **** писькова его дочки, детей его дочки на её же спине и Вовы ***** и всей рассеи ****** обоссаной
показать весь комментарий
18.05.2022 20:10 Ответить
вот это усатого торкнуло ...кокс особенный или ягель с брагой?
показать весь комментарий
18.05.2022 20:16 Ответить
А о чем с ними можно говорить?
 Только об условиях их капитуляции (после того как настанет бункерной Крысе КАПУТ)!
показать весь комментарий
18.05.2022 20:23 Ответить
купка ідіотів- нема з ким базланить!
показать весь комментарий
18.05.2022 22:36 Ответить
 
 