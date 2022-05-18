Кремль жалуется, что Украина не хочет переговоров с РФ
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва видит со стороны Киева полное нежелание продолжать переговоры.
Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
"Переговоры действительно не продвигаются. И мы действительно констатируем полное отсутствие желания у украинских переговорщиков продолжать этот процесс", – заявил Песков.
В ответ на вопрос, могут ли переговоры возобновиться окончательным захватом Россией "Азовстали", представитель Кремля сказал: "Я не думаю, что это очень взаимосвязанные процессы".
Ранее член российской делегации Леонид Слуцкий заявил, что переговоры РФ и Украины обернулись стагнацией и сейчас не ведутся ни в одном формате. По его словам, "немалый вклад в это внесли США".
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тапер питання, чому не втік?
відповідь - народу боявся більше ніж патрона!
Марік?
Зданий Південь?
Просрані Бучу, Гостомель....?
Список довгий, і термін Не-лоху у в'язниці світить чималий! 👿
З терористами перемовин не ведуть, їх знищують.
вивід військ.
кордони 2013 року
погодження на виплату репарацій.
повернення ракет середньої та малої дальності
потім перемовини.
По-друге (наскільки мені відомо) - на ракетах подібного типу ставилися боєголовки не уранові, а плутонієві А він - нестійкий! Його, час від часу, перероблять треба Кацапи продали уран збройний навіть з власних ракет! Американцям!
Звичайну боєголовку можно поставити на любу ракету.
Тут справа в дальності, щоби не лише Білгородщина була у межах досягнення.
І не буде, допоки вони не стануть готові до визнання реалій.
Хороший взбесившийся дикарь - мёртвый дикарь.
Тоді за переговори.
Слышал что-нибудь о расплавленном свинце в анальное отверстие?
Хотілося б, звісно, але...
навка... это ж как надо любить деньги и власть??? )))
https://www.youtube.com/watch?v=LslRodkmxOQ
Суета лаврова и обязательное для РФ условие начала переговоров
Не только армия рашистов, но и ведомство лаврова не укладывается в сроки. Перед ним стояла задача добиться к началу мая, когда в РФ закончится отопительный сезон, договора с Украиной о перемирии или в идеале - о "вечном мире" с отказом от пяти-семи областей. На переговорах в Стамбуле 29 марта, которые проводились представителями от администраций президентов Украины и РФ без прямого участия в них министров иностранных дел, были достигнуты некие договорённости, содержание которых остаётся пока не публичным.
Если судить по тому, как с 30 марта российская оккупационная армия стала уходить из Киевской, а затем и из Черниговской и Сумской областей, то договорённости были очень серьёзными и вполне устраивали Москву. В Кремле явно полагали, что смогли в Стамбуле запустить переговорный процесс, который вскоре закончится подписанием Украиной нового перемирия по образцу Минских. Задачей ведомства лаврова затем стало бы принять на себя от делегации Мединского этот "стамбульский процесс" и довести его до подписания двумя президентами аналога Минским перемириям по схеме: войска остаются на позициях, которые они занимают на момент подписания, а об остальном стороны продолжат вести переговоры в комиссиях. Особенно радовало Кремль то, что украинская делегация с Давидом Арахамией согласилась вести переговоры без третьих стран и международных организаций. Включение в них двух десятков государств, которые могут дать гарантии безопасности Украине, должно было произойти только в финальном этапе выхода на "вечный мир" и обещало вылиться в затяжной процесс.
Схематично договорённости в Стамбуле выглядели так: российские войска уходят из трёх областей на севере Украины, на которые в Кремль передумали претендовать, когда поняли, что не смогут оккупировать всю страну, но на юге и востоке могут продолжать вести боевые действия. По итогам их в конце апреля стороны вновь встретятся в Стамбуле и к началу мая подпишут перемирие к радости всех иностранных любителей ставить войны на паузу и не думать, что будет потом. Арахамия приватно пообещал Мединскому, куда до конца апреля на юге и востоке Украины дойдёт российский танк, там и будет линия разграничения по новому перемирию. В подтверждение его обещания Зеленский вскоре заявил, что всё будет решаться на полях сражений и стал обращаться за гарантиями безопасности к Польше, США, Китаю и другим странам из списка. Внешне всё выглядело для Кремля вполне убедительно, но потом стали возникать проблемы.
Если в правобережной части Киевской области для рашистов созрел очевидный "котёл", и чтобы в нём не "свариться" им требовалось уйти или подтянуть резервы, которых не было, то в левобережной её части, а также в Черниговской и Сумской областях им явные поражения не угрожали. Рашисты могли взорвать два оставшихся моста в Чернигове и долго сидеть в обороне за Десной. Но Кремль, возбуждённый словами Арахамии, дал команду всем войскам на севере переместиться на восток, чтобы полностью занят Луганскую и Донецкую область до конца апреля. Проблемы, возникшие с их переброской и вводом в бой, подробно освещали СМИ Украины. Кремлю хотелось захватить ещё и Одессу, для чего к ней отправился крейсер "Москва" с другими кораблями.
Но на фронтах для Кремля много чего пошло не по плану, так как его желания обгоняли и не совпадали с возможностями его армии и флота. Одессу к началу мая захватить не удалось, в Донецкой и Луганской областях тоже существенно продвинуться не удалось. Британская разведка 15 мая не без сарказма констатировала, что Кремль на две недели отстаёт от своих графиков по захватам Украины.
На фоне утонувшей "Москвы" и топтания рашистов на Донбассе лавров в конце апреля стал сдержанно нудить в СМИ, что в Стамбуле мы не об этом договаривались. Арахамия на это осторожно хихикнул, что развёл Мединского как котёнка, нечего слать экс-министра культуры на такие переговоры.
Но внешне и в Украине, и на россии делали вид, что стамбульский процесс продолжается и стороны регулярно созваниваются. Судя по отсутствию конкретных отчётов, стороны крыли друг друга матом по телефону, а восходящая звезда дипломатии Мединский ушёл за горизонт. Зеленский, для поддержания беседы, продолжает мечтать о встрече с путиным в Иерусалиме. Но это неприемлемо для Кремля, поскольку Иран и несколько арабских стран воспримут её как признание россией Иерусалима столицей Израиля. До войны с Ираном у РФ, разумеется, не дойдёт, но лавров замучается объясняться.
В результате над ведомством лаврова с конца апреля висит задача - срочно сесть за стол переговоров с Украиной и уже не только с ней, так как ситуация кардинально изменилась.
Изменил всё внезапный приезд Бориса Джонсона 9 апреле в Киев. Джонсон предупредил Банковую, если будет вести сепаратные переговоры с Кремлём, то может забыть о помощи оружием и деньгами, во всяком случае, от Великобритании и США. Если подпишет с РФ какие-то бумаги о перемирии, то может забыть об о всём, включая новые санкции и дипломатическую поддержку. Если хочет, то может в компании с Францией и Германией ещё раз сыграть в "минский процесс", но Великобритания, США, Польша и ряд других стран в этом участвовать не будут. Аргументы Джонсона были убедительными, и Банковая совсем свернула переговоры с Кремлём к досаде лаврова, полагавшего, что перемирие и минимум пять областей Украины уже почти лежат у него в кармане.
Саммит министров обороны 40 стран в Рамштайне с 26 по 28 апреля с участием Украины окончательно поставил Кремль и лаврова перед двумя неприятными им фактами. Коалиция в Рамштайне - это "Крымская платформа", но с ракетами и готовностью их применить, чтобы добиться возврата Украине всех отнятых у неё территорий. Второй факт - вести переговоры уже придётся со всей коалицией, а не только с одной Украиной при посредничестве Парижа и Берлина.
Оказавшийся перед этими фактами лавров стал не только ныть, что в Стамбуле мы не про то договаривались, но и дал указания тем послам и разведчикам РФ в США и ЕС, которых не выдворили, провести кое-какие зондажи. С 13 мая эти телодвижения ведомства лаврова стали проступать на поверхность в разных местах.
Появилось интервью посла РФ в США на телеканале пропагандиста рашизма Соловьёва, где он клялся, что россия не будет капитулировать и выводить войска из Украины. Это был прямой результат зондажа в Вашингтоне, где ведомству лаврова ответили, что ждут от РФ вывода войск, признания своей вины и переговоров с Украиной о репарациях и других способах её искупления. В Кремле забеспокоились, как бы это не "утекло" в мировые СМИ, и сделали ход на упреждение - отправили посла вечером 13 мая на интервью. Такой зондаж от лаврова был и причиной того, что в этот же день Лойд Остин впервые с 18 февраля позвонил шойгу и спросил: что с капитуляцией, готовы? Звонок был вызван и тем, что не вполне ясно, кто сейчас в Кремле дёргает "путина" за ниточки, и как надо воспринимать зондаж лаврова: как попытку сепаратных переговоров какого-то клан или как коллективное решение. Раннее в этот же день появилось и заявление Ибрагима Калина, советника Эрдогана, что РФ жаждет начать переговоры с Украиной и Западом.
Результаты зондажей лаврова в Париже и Берлине тоже быстро вышли на поверхность. В Париже ему ответили, что в принципе не против вернуться к переговорам в "нормандском формате", и Макрон позвонил по этому вопросу в Киев. Зеленский предал гласности 13 мая их разговор, и заявил, что не может согласиться с таким предложением Макрона и помочь сохранить лицо путину. Из Берлина 16 мая Анналена Бербок и Олаф Шольц на удивление слажено тоже дали понять, что возврат к "нормандскому формату" невозможен. Президент Эстонии Кая Каллас 16 мая вообще призвала всех прекратить звонить путину. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс 15 мая отреагировала на зондажи лаврова призывом дать ещё больше оружия Украине. В итоге вечером 16 мая Остин позвонил Резникову и пообещал дать ему много полезных вещей, чтобы извести рашистскую гадину.
Все эта зондажи и суета ведомства лаврова обусловлены тремя обстоятельствами, которые сжимают для него время.
Во-первых, в Кремле планировали блицкриг, а не затяжную войну. Поскольку ситуация изменилась, то в Кремле нет единого мнения, что делать дальше: разворачивать РФ под долгую и тяжёлую войну, или отказываться от бренда "путин" и пытаться всё отыграть назад. Во втором варианте тоже есть свои сложности. Если удалять "путина" с поля, то лучше это делать прямо сейчас, пока не всё слишком запущено, летом или осенью, и на какие можно идти уступки Украине и Рамштайнской коалиции. Разворачивающаяся борьба кремлёвских кланов - следствие поиска ответов на такие вопросы.
Во-вторых, с июня "Газпром" начнёт ощущать давление скопившегося у него газа в связи с окончанием отопительного сезона и своей войной с ЕС. Бравурные отключения по указке из Кремля подачи газа в Литву, Латвию, Эстонию, Польшу, Финляндию и Болгарию ещё больше ускорили процесс накопления его излишков у "Газпрома". Кремль не может ничего ответить утешительного "Газпрому", куда их девать. Реалистично выглядящее эмбарго на сжиженный газ из РФ привело к тому, что "НОВАТЭК" уже ищет кому продать свои танкеры-газовозы, но так, чтобы их покупатели торговали его газом под своими вывесками. Смысл манёвра не только в том, чтобы пристроить избытки газа, но и научиться обходить санкции. Но это не решит проблему избытка газа и в финале приведёт к падению цен и банкротству "Газпрома". "Газпром" незаметно для себя входит в состояние той большой войны, о которой пока лишь размышляют в Кремле.
Третье обстоятельство, заставляющее суетиться ведомство лаврова, - это перспектива, что Рамштайнска
Пропагандон, адвокат, очолювані хламідією.
2. Встрєтіца хдє-та пасєрєдінє.
3. Пошукати мір в очах путіна.
Карошій у вас план, таварісчь єрьмяк.
а ну як завтра орки почнуть катувати азовців у прямому ефірі?
тіпун мені на язик триста разів.
зразу переговори почнуться, моментально.
"Наше условие одно - полная и безоговорочная капитуляция!"
Із здачею путлера .....
Только об условиях их капитуляции (после того как настанет бункерной Крысе КАПУТ)!