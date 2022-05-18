Кремль скаржиться, що Україне не хоче переговорів з РФ

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва бачить із боку Києва повне небажання продовжувати переговори.

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Переговори справді не просуваються. І ми справді констатуємо повну відсутність бажання в українських переговорників продовжувати цей процес", - заявив Пєсков.

У відповідь на запитання, чи можуть переговори поновитися остаточного захоплення Росією "Азовсталі", представник Кремля сказв: "Я не думаю, що це дуже взаємопов'язані процеси".

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Раніше член російської делегації Леонід Слуцький заявив, що переговори РФ і України обернулися стагнацією і зараз не ведуться в жодному форматі. За його словами, "чималий внесок у це внесли США".