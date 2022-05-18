Сербия пообещала помочь Украине отстроить разрушенные во время войны города
Сербия готова помочь Украине отстроить города, разрушенные во время российского вторжения. Кроме того, страна хочет усилить сотрудничество после войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTS.
Отмечается, что президент Сербии Александар Вучич встретился с новым послом Украины Владимиром Толкачем. Глава государства заявил о поддержке Украины, суверенитета и территориальной целостности. Он отметил, что это главные принципы международного права, содержащегося в Уставе Организации Объединенных Наций.
Кроме того, Вучич подчеркнул, что Сербия предана мирному урегулированию споров и поддерживает все усилия, направленные на переговоры. Он напомнил, что страна приняла много беженцев из Украины, предоставила все права на проживание и разрешение на работу.
Президент пообещал, что Сербия поможет Украине после войны, в частности, на этапе восстановления. По словам Вучича, страны имеют возможности развивать сотрудничество в различных сферах, представляющих взаимный интерес.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кілька днів тому президент Сербії Александар Вучич заявив, що країна веде незалежну політику й тому не приєднується до санкцій проти Росії...
А у квітні він заявив,що спецслужби двох країн - України та однієї з країн ЄС - нібито причетні до масових повідомлень про фальшиві мінування авіарейсів компанії Air Serbia.
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 16.05.2022