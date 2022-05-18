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Новости Война
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Сербия пообещала помочь Украине отстроить разрушенные во время войны города

руїни

Сербия готова помочь Украине отстроить города, разрушенные во время российского вторжения. Кроме того, страна хочет усилить сотрудничество после войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTS.

Отмечается, что президент Сербии Александар Вучич встретился с новым послом Украины Владимиром Толкачем. Глава государства заявил о поддержке Украины, суверенитета и территориальной целостности. Он отметил, что это главные принципы международного права, содержащегося в Уставе Организации Объединенных Наций.

Кроме того, Вучич подчеркнул, что Сербия предана мирному урегулированию споров и поддерживает все усилия, направленные на переговоры. Он напомнил, что страна приняла много беженцев из Украины, предоставила все права на проживание и разрешение на работу.

Президент пообещал, что Сербия поможет Украине после войны, в частности, на этапе восстановления. По словам Вучича, страны имеют возможности развивать сотрудничество в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

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Сербия (403) помощь и поддержка (879) восстановление (217)


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Топ комментарии
+24
себя сначала отстройте, младорашка балканская
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18.05.2022 17:25 Ответить
+23
А чи не пішли би ви, братушкі-сєрбьі, нахєр!
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18.05.2022 17:24 Ответить
+18
ідіть накуй, підори!
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18.05.2022 17:26 Ответить
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А чи не пішли би ви, братушкі-сєрбьі, нахєр!
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18.05.2022 17:24 Ответить
себя сначала отстройте, младорашка балканская
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18.05.2022 17:25 Ответить
ідіть накуй, підори!
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18.05.2022 17:26 Ответить
👍
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18.05.2022 17:34 Ответить
Сербия идёт нахер.Путинская портянка.
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18.05.2022 17:27 Ответить
Хочуть гроші освоювати,що не зрозуміло..
Кілька днів тому президент Сербії Александар Вучич заявив, що країна веде незалежну політику й тому не приєднується до санкцій проти Росії...
А у квітні він заявив,що спецслужби двох країн - України та однієї з країн ЄС - нібито причетні до масових повідомлень про фальшиві мінування авіарейсів компанії Air Serbia.
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18.05.2022 17:30 Ответить
Може для початку хай хоча б приєднаються до антиросійських санкцій?
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18.05.2022 17:32 Ответить
ахах ... свои отстройте для начала ... нищеброды убогие
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18.05.2022 17:32 Ответить
Сербія????? Ви серйозно??? А як взагалі Вучич міг розмовляти, коли в нього (не хочу матюхи гнути) пеніс путлера в усій ротовій порожнині???
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18.05.2022 17:34 Ответить
Очень просто. Дело в том, что у вучича и зеленского одни и те же политтехнологи занимаются выборами. Следите за руками, предвыборная кампания уже началась - бабушка сидеть не хочет. Осталось продавить Санчеса на орден Гражданских заслуг и Макрона на орден Почетного Легиона, и пол-дела сделано! Потом возьмутся окучивать членов Нобелевского комитета. Игорьвалерич уже включил свои зарубежные рычаги, смазанные маслом бюджетных преференций.
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18.05.2022 17:46 Ответить
у тебя ус отклеился


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 16.05.2022
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18.05.2022 21:52 Ответить
Пашли нах. бомжары кацапские. И без вас справимся чтобы вас здесь не воняло. Все что Сербия хочет это всунуть нам какую то очередную подляну
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18.05.2022 17:35 Ответить
Неизвестно ещё, если их наёмники в Украине разрушают всё на свете!
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18.05.2022 17:36 Ответить
они предут бабки зарабатывать...не бесплатно работать
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18.05.2022 18:15 Ответить
Ви коли були в Сербії?
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18.05.2022 18:19 Ответить
нє ... краще ми тебе теж %!уями закидаємо
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18.05.2022 18:20 Ответить
Зараз, будуть безкоштовно відбудовувати
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18.05.2022 18:54 Ответить
і крім того, чи не четники допомагали Крим окуповувати?
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18.05.2022 19:53 Ответить
Могли б допомогти не руйнувати, для початку.
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18.05.2022 17:43 Ответить
т е эти хитропопые сербы припрутся бабло на стройках осваивать?
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18.05.2022 18:14 Ответить
Мля, Вучіч від'їдь від Белграда на 100 на південь і відбудовуй все підряд, в тебе ж там Омськ з Архангельском на 500 км.
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18.05.2022 18:15 Ответить
пошли вы к вашим братьям кацапам *****,твари сербские!
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18.05.2022 18:16 Ответить
Сербія почала потроху розуміти що росіяни не слов'яни?
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18.05.2022 18:19 Ответить
прокцапська країна нахєр з пляжа, туди куди й угорщина і расєйський корабель
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18.05.2022 18:24 Ответить
Хай в Сербії відбудують спочатку. То як кацапи всім би допомогли з економікою
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18.05.2022 18:26 Ответить
мали би з ними кордон,то 100% обстрілювали би нас ракетами як бульбаші,вони взасос з кацапами
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18.05.2022 18:27 Ответить
Нет, сербы обиделись на рашистов, ибо путлер заявил что признает лугандон, потому что косово признали многие, думаю это спецом шелкнуть по носу рашке..
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18.05.2022 18:48 Ответить
Нехай . Але Сербія має вкласти слова "Батько наш Бандера" у сербський гімн . У приспів .
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18.05.2022 19:20 Ответить
на.уй ватные балканцы
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18.05.2022 19:21 Ответить
 
 