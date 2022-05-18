Сербія пообіцяла допомогти Україні відбудувати зруйновані під час війни міста
Сербія готова допомогти Україні відбудувати міста, які були зруйновані під час російського вторгнення. Крім того, країна хоче посилити співпрацю після війни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTS.
Зазначається, що президент Сербії Александар Вучич зустрівся з новим послом України Володимиром Толкачем. Глава держави заявив про підтримку України, суверенітету та територіальної цілісності. Він зазначив, що це головні принципи міжнародного права, що міститься в статуті Організації Об’єднаних Націй.
Крім того, Вучич наголосив, що Сербія віддана мирному врегулюванню суперечок і підтримує всі зусилля, спрямовані на переговори. Він нагадав, що країна прийняла багато біженців з України, надала усі права на проживання та дозвіл на роботу.
Президент пообіцяв, що Сербія допоможе Україні після війни, зокрема, на етапі відбудови. За словами Вучича, країни мають можливості розвивати співпрацю в різних сферах, що становлять взаємний інтерес.
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Кілька днів тому президент Сербії Александар Вучич заявив, що країна веде незалежну політику й тому не приєднується до санкцій проти Росії...
А у квітні він заявив,що спецслужби двох країн - України та однієї з країн ЄС - нібито причетні до масових повідомлень про фальшиві мінування авіарейсів компанії Air Serbia.
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