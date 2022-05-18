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Новини Війна
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Сербія пообіцяла допомогти Україні відбудувати зруйновані під час війни міста

руїни

Сербія готова допомогти Україні відбудувати міста, які були зруйновані під час російського вторгнення. Крім того, країна хоче посилити співпрацю після війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTS.

Зазначається, що президент Сербії Александар Вучич зустрівся з новим послом України Володимиром Толкачем. Глава держави заявив про підтримку України, суверенітету та територіальної цілісності. Він зазначив, що це головні принципи міжнародного права, що міститься в статуті Організації Об’єднаних Націй.

Крім того, Вучич наголосив, що Сербія віддана мирному врегулюванню суперечок і підтримує всі зусилля, спрямовані на переговори. Він нагадав, що країна прийняла багато біженців з України, надала усі права на проживання та дозвіл на роботу.

Президент пообіцяв, що Сербія допоможе Україні після війни, зокрема, на етапі відбудови. За словами Вучича, країни мають можливості розвивати співпрацю в різних сферах, що становлять взаємний інтерес.

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Автор: 

Сербія (384) допомога і підтримка (1170) відбудова (363)


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Топ коментарі
+24
себя сначала отстройте, младорашка балканская
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18.05.2022 17:25 Відповісти
+23
А чи не пішли би ви, братушкі-сєрбьі, нахєр!
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18.05.2022 17:24 Відповісти
+18
ідіть накуй, підори!
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18.05.2022 17:26 Відповісти
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А чи не пішли би ви, братушкі-сєрбьі, нахєр!
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18.05.2022 17:24 Відповісти
себя сначала отстройте, младорашка балканская
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18.05.2022 17:25 Відповісти
ідіть накуй, підори!
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18.05.2022 17:26 Відповісти
👍
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18.05.2022 17:34 Відповісти
Сербия идёт нахер.Путинская портянка.
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18.05.2022 17:27 Відповісти
Хочуть гроші освоювати,що не зрозуміло..
Кілька днів тому президент Сербії Александар Вучич заявив, що країна веде незалежну політику й тому не приєднується до санкцій проти Росії...
А у квітні він заявив,що спецслужби двох країн - України та однієї з країн ЄС - нібито причетні до масових повідомлень про фальшиві мінування авіарейсів компанії Air Serbia.
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18.05.2022 17:30 Відповісти
Може для початку хай хоча б приєднаються до антиросійських санкцій?
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18.05.2022 17:32 Відповісти
ахах ... свои отстройте для начала ... нищеброды убогие
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18.05.2022 17:32 Відповісти
Сербія????? Ви серйозно??? А як взагалі Вучич міг розмовляти, коли в нього (не хочу матюхи гнути) пеніс путлера в усій ротовій порожнині???
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18.05.2022 17:34 Відповісти
Очень просто. Дело в том, что у вучича и зеленского одни и те же политтехнологи занимаются выборами. Следите за руками, предвыборная кампания уже началась - бабушка сидеть не хочет. Осталось продавить Санчеса на орден Гражданских заслуг и Макрона на орден Почетного Легиона, и пол-дела сделано! Потом возьмутся окучивать членов Нобелевского комитета. Игорьвалерич уже включил свои зарубежные рычаги, смазанные маслом бюджетных преференций.
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18.05.2022 17:46 Відповісти
у тебя ус отклеился


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Я читаю: 0

Реєстрація: 16.05.2022
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18.05.2022 21:52 Відповісти
Пашли нах. бомжары кацапские. И без вас справимся чтобы вас здесь не воняло. Все что Сербия хочет это всунуть нам какую то очередную подляну
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18.05.2022 17:35 Відповісти
Неизвестно ещё, если их наёмники в Украине разрушают всё на свете!
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18.05.2022 17:36 Відповісти
они предут бабки зарабатывать...не бесплатно работать
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18.05.2022 18:15 Відповісти
Ви коли були в Сербії?
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18.05.2022 18:19 Відповісти
нє ... краще ми тебе теж %!уями закидаємо
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18.05.2022 18:20 Відповісти
Зараз, будуть безкоштовно відбудовувати
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18.05.2022 18:54 Відповісти
і крім того, чи не четники допомагали Крим окуповувати?
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18.05.2022 19:53 Відповісти
Могли б допомогти не руйнувати, для початку.
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18.05.2022 17:43 Відповісти
т е эти хитропопые сербы припрутся бабло на стройках осваивать?
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18.05.2022 18:14 Відповісти
Мля, Вучіч від'їдь від Белграда на 100 на південь і відбудовуй все підряд, в тебе ж там Омськ з Архангельском на 500 км.
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18.05.2022 18:15 Відповісти
пошли вы к вашим братьям кацапам *****,твари сербские!
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18.05.2022 18:16 Відповісти
Сербія почала потроху розуміти що росіяни не слов'яни?
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18.05.2022 18:19 Відповісти
прокцапська країна нахєр з пляжа, туди куди й угорщина і расєйський корабель
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18.05.2022 18:24 Відповісти
Хай в Сербії відбудують спочатку. То як кацапи всім би допомогли з економікою
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18.05.2022 18:26 Відповісти
мали би з ними кордон,то 100% обстрілювали би нас ракетами як бульбаші,вони взасос з кацапами
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18.05.2022 18:27 Відповісти
Нет, сербы обиделись на рашистов, ибо путлер заявил что признает лугандон, потому что косово признали многие, думаю это спецом шелкнуть по носу рашке..
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18.05.2022 18:48 Відповісти
Нехай . Але Сербія має вкласти слова "Батько наш Бандера" у сербський гімн . У приспів .
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18.05.2022 19:20 Відповісти
на.уй ватные балканцы
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18.05.2022 19:21 Відповісти
 
 