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Россию и Беларусь выгнали из баскетбольного ЧМ-2023

баскетбол

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила Россию и Беларусь от крупнейших интернациональных соревнований за полномасштабное вторжение в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФИБА.

Руководящая баскетбольная организация дополнила список санкций для РФ и ее союзницы – Беларуси. ФИБА запретила обеим странам проводить соревнования под эгидой федерации и сняла российские и белорусские команды с ряда соревнований.

Сборные России и Беларуси официально отстранены от:

  • квалификации к чемпионату мира-2023 среди мужчин;
  • женского ЧМ-2022 в категории U-17;
  • женского Мундиаля-2022.

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Кроме того, ФИБА решила распространить все ограничения на баскетбол 3x3. Отдельно организация планировала санкции в европейских турнирах. Решения ожидают в ближайшие дни.

В марте баскетбольная Евролига выгнала российские команды с соревнований. Функционеры постановили исключить "Зенит", ЦСКА и УНИКС из Евролиги, а краснодарскую "Локомотив-Кубань" – из Еврокубка. Результаты всех матчей с участием российских команд аннулировали.

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Беларусь (7937) россия (96481) баскетбол (104) ЧМ (67)


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Топ комментарии
+19
В рамках ОДКБ хай грають, з вірменами і таджиками. Суперліга...
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18.05.2022 18:01 Ответить
+16
Нехай змагаються між собою.
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18.05.2022 18:00 Ответить
+14
Лапатнікі-мєтайтє каравяк ето ісконна вашє...
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18.05.2022 18:01 Ответить
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Нехай змагаються між собою.
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18.05.2022 18:00 Ответить
Вы зря иронизируете. Так и будет. Призом будет поездка в обоссанный Сочи.
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18.05.2022 18:15 Ответить
та де там, Сочі ж відійде Грузії
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18.05.2022 18:19 Ответить
Идите на юх кацапы🖕и не возвращайтесь❗
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18.05.2022 18:19 Ответить
В рамках ОДКБ хай грають, з вірменами і таджиками. Суперліга...
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18.05.2022 18:01 Ответить
та їх вже й в одкб послали ввічливо. Поки що.
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18.05.2022 18:20 Ответить
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18.05.2022 19:52 Ответить
Лапатнікі-мєтайтє каравяк ето ісконна вашє...
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18.05.2022 18:01 Ответить
Правльно.
Вони ж свій мір будують.
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18.05.2022 18:02 Ответить
зате головний міжнародний боксер кацап.....переназначили...
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18.05.2022 18:03 Ответить
Кого, киргиза Бiвола? Так вiн вже Лос-Анджелесець...
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18.05.2022 19:55 Ответить
И тут фашисты с неонацистами? Ой бяда...
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18.05.2022 18:03 Ответить
виганяйте звідусіль! З усіх міжнародних культурних і спортивних організацій! Не просто відстороненням від змагань, а виключенням з цих організацій!

Виключайте касапів з ФІФА і МОК !!!!
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18.05.2022 18:05 Ответить
И вернуть предлагаю когда забросят в корзину голову *****.
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18.05.2022 18:08 Ответить
А поки йще потренуються на Кадирку !
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18.05.2022 18:18 Ответить
дивно
якщо вірити гундяєву та лаврову, росія ніколи і ні на кого не нападала.
що ж таке сталося??
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18.05.2022 18:09 Ответить
Звчумлена опущена худоба..
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18.05.2022 18:09 Ответить
Чекаємо на заяву Лукашенко, що йому завадили виграти чемпіонат світу.
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18.05.2022 18:23 Ответить
Чекаємо заяву від цього бульбафюрера що - калєктівний загнівающій запад вєдьот гібрідную проксі вайну протів братьєв славян, магущєствєнай Парашей і прєкраснай Їбларуссю, а я сєйчас вам пакажу аткуда гатовілась нападєніє..
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18.05.2022 18:29 Ответить
Ми ето не дапустим.
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18.05.2022 19:05 Ответить
Делов то.Пусть проводят спартакиады бульбокацапские.На летней победит *****(всех поборет в дзюдо),а на зимней будет интрига,ибо оба диктатора невь@бенные хоккеисты.
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18.05.2022 18:37 Ответить
ну логично... =отдельная цивилизация= должна играть отдельно..
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18.05.2022 18:32 Ответить
Нічого у них свій буде чемпіонат між дружніми могутніми державами Еритрея, Кндр, інші африканці бабізяни азіати
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18.05.2022 18:41 Ответить
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18.05.2022 19:35 Ответить
 
 