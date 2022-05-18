Росію і Білорусь вигнали з баскетбольного ЧС-2023
Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) відсторонила Росію і Білорусь від найбільших інтернаціональних змагань за повномасштабне вторгнення в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІБА.
Керівна баскетбольна організація доповнила перелік санкцій для РФ і її союзниці – Білорусі. ФІБА заборонила обом країнам проводити змагання під егідою федерації і зняла російські та білоруські команди з низки змагань.
Збірні Росії та Білорусі офіційно відсторонено від:
- кваліфікації до чемпіонату світу-2023 серед чоловіків;
- жіночого ЧС-2022 у категорії U-17;
- жіночого Мундіалю-2022.
Окрім того, ФІБА вирішила поширити всі обмеження і на баскетбол 3x3. Окремо організація запланувала санкції в європейських турнірах. Рішення очікують найближчими днями.
У березні баскетбольна Євроліга вигнала російські команди зі змагань. Функціонери постановили виключити "Зеніт", ЦСКА та УНІКС з Євроліги, а краснодарську "Локомотив-Кубань" – із Єврокубка. Результати всіх матчів за участю російських команд анулювали.
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Вони ж свій мір будують.
Виключайте касапів з ФІФА і МОК !!!!
якщо вірити гундяєву та лаврову, росія ніколи і ні на кого не нападала.
що ж таке сталося??