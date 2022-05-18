Росію і Білорусь вигнали з баскетбольного ЧС-2023

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) відсторонила Росію і Білорусь від найбільших інтернаціональних змагань за повномасштабне вторгнення в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІБА.

Керівна баскетбольна організація доповнила перелік санкцій для РФ і її союзниці – Білорусі. ФІБА заборонила обом країнам проводити змагання під егідою федерації і зняла російські та білоруські команди з низки змагань.

Збірні Росії та Білорусі офіційно відсторонено від:

кваліфікації до чемпіонату світу-2023 серед чоловіків;

жіночого ЧС-2022 у категорії U-17;

жіночого Мундіалю-2022.

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Окрім того, ФІБА вирішила поширити всі обмеження і на баскетбол 3x3. Окремо організація запланувала санкції в європейських турнірах. Рішення очікують найближчими днями.

У березні баскетбольна Євроліга вигнала російські команди зі змагань. Функціонери постановили виключити "Зеніт", ЦСКА та УНІКС з Євроліги, а краснодарську "Локомотив-Кубань" – із Єврокубка. Результати всіх матчів за участю російських команд анулювали.

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