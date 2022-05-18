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Росію і Білорусь вигнали з баскетбольного ЧС-2023

баскетбол

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) відсторонила Росію і Білорусь від найбільших інтернаціональних змагань за повномасштабне вторгнення в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІБА.

Керівна баскетбольна організація доповнила перелік санкцій для РФ і її союзниці – Білорусі. ФІБА заборонила обом країнам проводити змагання під егідою федерації і зняла російські та білоруські команди з низки змагань.

Збірні Росії та Білорусі офіційно відсторонено від:

  • кваліфікації до чемпіонату світу-2023 серед чоловіків;
  • жіночого ЧС-2022 у категорії U-17;
  • жіночого Мундіалю-2022.

Читайте також: Росію офіційно позбавили права проведення ЧС-2023 з хокею

Окрім того, ФІБА вирішила поширити всі обмеження і на баскетбол 3x3. Окремо організація запланувала санкції в європейських турнірах. Рішення очікують найближчими днями.

У березні баскетбольна Євроліга вигнала російські команди зі змагань. Функціонери постановили виключити "Зеніт", ЦСКА та УНІКС з Євроліги, а краснодарську "Локомотив-Кубань" – із Єврокубка. Результати всіх матчів за участю російських команд анулювали.

Також читайте: Росію офіційно виключили з плей-оф відбору на ЧС-2022 з футболу

Автор: 

Білорусь (7987) росія (66502) баскетбол (49) ЧС (44)


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Топ коментарі
+19
В рамках ОДКБ хай грають, з вірменами і таджиками. Суперліга...
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18.05.2022 18:01 Відповісти
+16
Нехай змагаються між собою.
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18.05.2022 18:00 Відповісти
+14
Лапатнікі-мєтайтє каравяк ето ісконна вашє...
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18.05.2022 18:01 Відповісти
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Нехай змагаються між собою.
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18.05.2022 18:00 Відповісти
Вы зря иронизируете. Так и будет. Призом будет поездка в обоссанный Сочи.
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18.05.2022 18:15 Відповісти
та де там, Сочі ж відійде Грузії
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18.05.2022 18:19 Відповісти
Идите на юх кацапы🖕и не возвращайтесь❗
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18.05.2022 18:19 Відповісти
В рамках ОДКБ хай грають, з вірменами і таджиками. Суперліга...
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18.05.2022 18:01 Відповісти
та їх вже й в одкб послали ввічливо. Поки що.
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18.05.2022 18:20 Відповісти
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18.05.2022 19:52 Відповісти
Лапатнікі-мєтайтє каравяк ето ісконна вашє...
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18.05.2022 18:01 Відповісти
Правльно.
Вони ж свій мір будують.
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18.05.2022 18:02 Відповісти
зате головний міжнародний боксер кацап.....переназначили...
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18.05.2022 18:03 Відповісти
Кого, киргиза Бiвола? Так вiн вже Лос-Анджелесець...
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18.05.2022 19:55 Відповісти
И тут фашисты с неонацистами? Ой бяда...
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18.05.2022 18:03 Відповісти
виганяйте звідусіль! З усіх міжнародних культурних і спортивних організацій! Не просто відстороненням від змагань, а виключенням з цих організацій!

Виключайте касапів з ФІФА і МОК !!!!
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18.05.2022 18:05 Відповісти
И вернуть предлагаю когда забросят в корзину голову *****.
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18.05.2022 18:08 Відповісти
А поки йще потренуються на Кадирку !
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18.05.2022 18:18 Відповісти
дивно
якщо вірити гундяєву та лаврову, росія ніколи і ні на кого не нападала.
що ж таке сталося??
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18.05.2022 18:09 Відповісти
Звчумлена опущена худоба..
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18.05.2022 18:09 Відповісти
Чекаємо на заяву Лукашенко, що йому завадили виграти чемпіонат світу.
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18.05.2022 18:23 Відповісти
Чекаємо заяву від цього бульбафюрера що - калєктівний загнівающій запад вєдьот гібрідную проксі вайну протів братьєв славян, магущєствєнай Парашей і прєкраснай Їбларуссю, а я сєйчас вам пакажу аткуда гатовілась нападєніє..
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18.05.2022 18:29 Відповісти
Ми ето не дапустим.
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18.05.2022 19:05 Відповісти
Делов то.Пусть проводят спартакиады бульбокацапские.На летней победит *****(всех поборет в дзюдо),а на зимней будет интрига,ибо оба диктатора невь@бенные хоккеисты.
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18.05.2022 18:37 Відповісти
ну логично... =отдельная цивилизация= должна играть отдельно..
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18.05.2022 18:32 Відповісти
Нічого у них свій буде чемпіонат між дружніми могутніми державами Еритрея, Кндр, інші африканці бабізяни азіати
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18.05.2022 18:41 Відповісти
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18.05.2022 19:35 Відповісти
 
 