В России снова пригрозили Финляндии из-за вступления в НАТО
В Министерстве иностранных дел России снова пригрозили Финляндии из-за членства в НАТО. В РФ заявили, что страну ждет "сюрприз" в ответ на вступление.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она акцентировала, что ответ на решение Финляндии будет военным.
"Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству. Безусловно, решение будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов, и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО. Исходя из всех этих параметров будет приниматься решение, но в первую очередь, конечно, оно за военными", - сказала Захарова.
Как сообщалось, Финляндия 17 мая официально подала заявку на вступление в НАТО. Ранее Россия пригрозила "военными шагами" и другими мерами влияния, если Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тут главное - попасть в телефон!
==============
обстріляють лазерами на нових фізичних принципах.
Шо то я не понял у Украины и Срацеи уже общие друзья?
Греческие националисты тоже орали-
долги платить не будем,Германия нам 50 Триллионов задолжала
Вылечили их быстро,с долгами расплатились и уже их как людей принимают.
Эрдоган от Путина не отличается ничем.
Ви все зробили для того, щоб нейтральні країни Швеція та Фінляндія, захотіли стати членами НАТО!
Швеція була нейтральною, навіть у Другий світовій війні!
І лише вам, тупим довбням, вдалося те, чого навіть Гітлер не спромігся: підштовхнути Швецію до союзу з США та Великобританією!
В лужу пернут! Головастиков только испугают.