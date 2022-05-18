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В России снова пригрозили Финляндии из-за вступления в НАТО

фінляндія

В Министерстве иностранных дел России снова пригрозили Финляндии из-за членства в НАТО. В РФ заявили, что страну ждет "сюрприз" в ответ на вступление.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она акцентировала, что ответ на решение Финляндии будет военным.

"Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству. Безусловно, решение будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов, и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО. Исходя из всех этих параметров будет приниматься решение, но в первую очередь, конечно, оно за военными", - сказала Захарова.

Как сообщалось, Финляндия 17 мая официально подала заявку на вступление в НАТО. Ранее Россия пригрозила "военными шагами" и другими мерами влияния, если Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО.

Читайте также: Путин угрожает "ответной реакцией" на расширение военной инфраструктуры НАТО на территориях, которые войдут в альянс

Автор: 

россия (96481) Финляндия (992) членство в НАТО (1550)


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Топ комментарии
+65
Лякати їжака голою смердючою обісраною дупою-ісконная лапатная скрєпная традіция..
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18.05.2022 19:11 Ответить
+50
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18.05.2022 19:17 Ответить
+33
Ще раз пердніть в калюжу, свині кацапськи, а то може фіни вас не почули!
Ви все зробили для того, щоб нейтральні країни Швеція та Фінляндія, захотіли стати членами НАТО!
Швеція була нейтральною, навіть у Другий світовій війні!
І лише вам, тупим довбням, вдалося те, чого навіть Гітлер не спромігся: підштовхнути Швецію до союзу з США та Великобританією!
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18.05.2022 19:15 Ответить
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Лякати їжака голою смердючою обісраною дупою-ісконная лапатная скрєпная традіция..
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18.05.2022 19:11 Ответить
Россияне желают получить пенделя от Британии Борис Джонс замер в предвкушении для него Путя таки то ещё ***** в кубе...
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18.05.2022 19:26 Ответить
Еще пару дипломатов вышлют.
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18.05.2022 19:11 Ответить
от Нокии откажутся
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18.05.2022 19:38 Ответить
Просто расстреляют!
Тут главное - попасть в телефон!
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18.05.2022 19:42 Ответить
У РФ заявили, що країну чекає "сюрприз" у відповідь на вступ.
==============
обстріляють лазерами на нових фізичних принципах.
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18.05.2022 20:19 Ответить
Лякають своїм в'ялим членом.
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18.05.2022 19:12 Ответить
Це буде сюрприз

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18.05.2022 19:12 Ответить
Шест для такого случая, установили позже...
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18.05.2022 19:16 Ответить
Кочегар забросил лопату забористого коксу в открытую топку Машки 😂
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18.05.2022 19:23 Ответить
В какую именно топку, верхнюю или нижнюю?)))
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18.05.2022 19:44 Ответить
В обе сразу
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18.05.2022 20:09 Ответить
Передню чи задню?
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18.05.2022 20:24 Ответить
машка гола прям на кордоні таке станцюєєє
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18.05.2022 21:24 Ответить
Манька, сцаныя трусы.................
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18.05.2022 23:06 Ответить
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18.05.2022 19:12 Ответить
ну вона від того краще виглядати не стане, для оточуюючих, тільки для себе
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19.05.2022 08:20 Ответить
Интересно, на росии из запоя хоть кто-то выходит?
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18.05.2022 19:14 Ответить
Зачем, если водка - их национальная еда?
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18.05.2022 19:30 Ответить
Вони, на Росії, навіть басні Крилова, не читають, кажись. Моська.
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18.05.2022 19:14 Ответить
ПИнДОСЫ
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18.05.2022 19:14 Ответить
Кацапы от Турции в восторге,аж в штаны прудят от радости.
Шо то я не понял у Украины и Срацеи уже общие друзья?
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18.05.2022 19:14 Ответить
Якщо кандидати розблокують продаж зброї Туреччини для Скандинавії, то кацапи ще більше "зрадіють"
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18.05.2022 19:37 Ответить
Риторика эрдогана как две капли воды путинская. Греческий премьер-министр посе.тил США. тепло встречен. Фсе....Уже Америка с Грецией угрожают турции. Вето на вступление финов и шведов. выставил 10 условий. Хочет от Америки F-16. снять запрет из-за купленных в росии С-300.Шведы и фины должны его уважать. признать курдов тер.орг. выдать их турции и много-много еще чего....
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18.05.2022 19:42 Ответить
А в 2014 г.Грек( как его там?) в Москву горсал,когда Меркель весь ЕС на поддержку Украины организовывала.
Греческие националисты тоже орали-
долги платить не будем,Германия нам 50 Триллионов задолжала
Вылечили их быстро,с долгами расплатились и уже их как людей принимают.
Эрдоган от Путина не отличается ничем.
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18.05.2022 20:05 Ответить
+++ але С400
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18.05.2022 20:12 Ответить
А от лякалку рашці Україна вже відбила.
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18.05.2022 19:14 Ответить
Спочатку відломили "вЯличие".
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18.05.2022 19:45 Ответить
кацапи харе вже своїми вонючими лаптями погрожувати.
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18.05.2022 19:15 Ответить
Ще раз пердніть в калюжу, свині кацапськи, а то може фіни вас не почули!
Ви все зробили для того, щоб нейтральні країни Швеція та Фінляндія, захотіли стати членами НАТО!
Швеція була нейтральною, навіть у Другий світовій війні!
І лише вам, тупим довбням, вдалося те, чого навіть Гітлер не спромігся: підштовхнути Швецію до союзу з США та Великобританією!
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18.05.2022 19:15 Ответить
да рашистские дальнобойщики уже и так все мыло и смесители с финских заправок спиз%!дили
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18.05.2022 19:15 Ответить
Невже кацапи Карелію повернуть фінам?...
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18.05.2022 19:15 Ответить
Якщо фіни захочуть займатися рекреацією цих територій (вкладаючи мільярди € на рік!) протягом сторічя - самі повернуть.
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18.05.2022 19:50 Ответить
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18.05.2022 19:17 Ответить
Бляха, знову стовбури з морожених кацапів суомці ставити будуть....
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18.05.2022 19:17 Ответить
Пришлите ей "Финляндию". От боярышника ее пучит.
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18.05.2022 19:18 Ответить
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18.05.2022 19:22 Ответить
Симо Хяйхя прокинься, москалі ******! фінські зозулі - найкращі в світі
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18.05.2022 19:18 Ответить
Наберуть до рота лайна і плюнуть?
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18.05.2022 19:19 Ответить
Машка- алкоголичка, как Бармалей из детской сказки :"Сейчас как дам больно" А никому не страшно. Сказочница - побрехушка.
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18.05.2022 19:19 Ответить
кацапам поводили членом по губах, їхня армія відгрібає ****** в Україні, а вони щє фінам погрожують, расєйські бомжі такі смішні
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18.05.2022 19:21 Ответить
Вони думають мабудь ище, шо вони вторая армия мира..а их посылають I посилають за кораблём
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18.05.2022 20:14 Ответить
кто же этот сюрприз будет оплачивать, зомбокацапик и так только на щи и рюмку может заработать
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18.05.2022 19:22 Ответить
Ні чого собі зайобіна дає. Погрожувати майбутньому кандидату в НАТО. Вона ще не відійшла, чи вже знову. Враховуючи виступи пісюна, який з будуна, значить знову.
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18.05.2022 19:22 Ответить
Если ********* не боится НАТО, то что слабо напасть на кого-то из блока было за 70 лет. ****.т маньячелы, просто жертв становится всё меньше.
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18.05.2022 19:22 Ответить
я ж говорил - на Турцию - но у пуйла мозгов на такое не хватает
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18.05.2022 19:38 Ответить
Маша мабудь знову добряче глоду хлобиснула. Зовсім не жаліє себе на такій стросовій роботі.
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18.05.2022 19:22 Ответить
сюрприз? навалите кучю перед фінським посольством?
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18.05.2022 19:28 Ответить
Это типо обосцаный гопник бегает с пеной у рта вокруг дома и грозит хозяину если тот поставит бронедвери то его ограбит
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18.05.2022 19:31 Ответить
уже никому их ******* не интересен, даже зомбокацапам
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18.05.2022 19:32 Ответить
Vojennij sjurpriz budjet golaja i v dupelj pjanaja Zajarova, tancujuscjaja na T-34 u finskoi granici.
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18.05.2022 19:32 Ответить
Військова відповідь? Це буде черговий гучний пердь в банку з під військової тушонки 😆
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18.05.2022 19:32 Ответить
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18.05.2022 19:33 Ответить
Варонєж ???
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18.05.2022 19:34 Ответить
Це зайобіна для своїх парашинських орків. Пропаганда. Бачити як ми можемо.
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18.05.2022 19:37 Ответить
А ***** казав, що вступ Фінляндії до НАТО нічим раісі не загрожує. Машка, ти проти лінії партії йдеш чи шо? З Верховного ***** робиш посміховисько? Дивись, посадять на бутилку, тільки крякнеш.
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18.05.2022 19:38 Ответить
Танцювала Машка раком.....
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18.05.2022 19:44 Ответить
Разом з шваброю у ср...і.
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18.05.2022 20:12 Ответить
Во проклятая рассея, везде своё е@ло сунет, всем угрожает, как ей хочется, чтоб весь мир её боялся. Нет *********, не быть этому никогда, запомни раз и навсегда!!!
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18.05.2022 19:54 Ответить
А фінського пісюна кацапи відсмоктати часом не бажають?! Підозрюю,що дуже бажають! Покійний снайпер Хайха підтвердить з того Світу!
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18.05.2022 19:55 Ответить
Зимняя война 1939-40 г.г. МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ!))) Сказали финны пуйлу, намекнув о 270000 дохлих руцких Ванек за 4 месяца.
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18.05.2022 19:59 Ответить
либо тупые и не поняли с первого разу, либо очень хочется в мерзлую финскую землю
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18.05.2022 20:07 Ответить
Дай Бог, дай Бог... Нам дуже треба другий фронт і такий щоб параші не стало. Але сюрприз буде знаєте в чому? А в тому що нічого не буде
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18.05.2022 20:14 Ответить
ЗахЄрова собі в труси накладе - ото і буде "сюрприз"...
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18.05.2022 20:16 Ответить
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18.05.2022 20:30 Ответить
и что сделают?????

В лужу пернут! Головастиков только испугают.
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18.05.2022 20:43 Ответить
здається я здогадуюсь, який може бути "сюрприз"
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18.05.2022 21:03 Ответить
Росія не може нічим пригрозити Фінляндії. Росія може лише відсмоктати у цієї країни.
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18.05.2022 21:08 Ответить
харе трындеть машка! заберите свои войска от нас, и выставьте их финляндии на устрашение. И все будут рады
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18.05.2022 22:05 Ответить
После того как за финнов вписались бриты с американцами - сосите козломордые. Соседи шведы поддержат тоже. Что они могут "насолить" так это через несколько дней отключить газ. Да и то сами себе насрут больше
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18.05.2022 22:45 Ответить
 
 