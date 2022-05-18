В России снова пригрозили Финляндии из-за вступления в НАТО

В Министерстве иностранных дел России снова пригрозили Финляндии из-за членства в НАТО. В РФ заявили, что страну ждет "сюрприз" в ответ на вступление.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она акцентировала, что ответ на решение Финляндии будет военным.

"Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству. Безусловно, решение будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов, и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО. Исходя из всех этих параметров будет приниматься решение, но в первую очередь, конечно, оно за военными", - сказала Захарова.

Как сообщалось, Финляндия 17 мая официально подала заявку на вступление в НАТО. Ранее Россия пригрозила "военными шагами" и другими мерами влияния, если Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО.

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