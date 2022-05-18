У Росії знову пригрозили Фінляндії через вступ до НАТО

У Міністерстві закордонних справ Росії знову пригрозили Фінляндії через членство в НАТО. У РФ заявили, що країну чекає "сюрприз" у відповідь на вступ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РИА Новости.

Відповідну заяву зробила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова. Вона акцентувала, що відповідь на рішення Фінляндії буде військовою.

"Це буде сюрприз. Це залежить від нашого міністерства оборони. Безумовно, рішення прийматиметься з урахуванням всього комплексу факторів та особливостей членства Фінляндії в НАТО. На підставі всіх цих факторів прийматиметься рішення, але насамперед, звісно ж, воно за військовими", - сказала Захарова.

Як повідомлялося, Фінляндія 17 травня офіційно подала заявку на вступ до НАТО. Раніше Росія пригрозила "військовими кроками" і іншими заходами впливу, якщо Фінляндія і Швеція приєднаються до НАТО.

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