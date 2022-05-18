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У Росії знову пригрозили Фінляндії через вступ до НАТО

фінляндія

У Міністерстві закордонних справ Росії знову пригрозили Фінляндії через членство в НАТО. У РФ заявили, що країну чекає "сюрприз" у відповідь на вступ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РИА Новости.

Відповідну заяву зробила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова. Вона акцентувала, що відповідь на рішення Фінляндії буде військовою.

"Це буде сюрприз. Це залежить від нашого міністерства оборони. Безумовно, рішення прийматиметься з урахуванням всього комплексу факторів та особливостей членства Фінляндії в НАТО. На підставі всіх цих факторів прийматиметься рішення, але насамперед, звісно ж, воно за військовими", - сказала Захарова.

Як повідомлялося, Фінляндія 17 травня офіційно подала заявку на вступ до НАТО. Раніше Росія пригрозила "військовими кроками" і іншими заходами впливу, якщо Фінляндія і Швеція приєднаються до НАТО.

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Автор: 

росія (66520) Фінляндія (1340) членство в НАТО (1759)


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Топ коментарі
+65
Лякати їжака голою смердючою обісраною дупою-ісконная лапатная скрєпная традіция..
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18.05.2022 19:11 Відповісти
+50
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18.05.2022 19:17 Відповісти
+33
Ще раз пердніть в калюжу, свині кацапськи, а то може фіни вас не почули!
Ви все зробили для того, щоб нейтральні країни Швеція та Фінляндія, захотіли стати членами НАТО!
Швеція була нейтральною, навіть у Другий світовій війні!
І лише вам, тупим довбням, вдалося те, чого навіть Гітлер не спромігся: підштовхнути Швецію до союзу з США та Великобританією!
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18.05.2022 19:15 Відповісти
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Лякати їжака голою смердючою обісраною дупою-ісконная лапатная скрєпная традіция..
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18.05.2022 19:11 Відповісти
Россияне желают получить пенделя от Британии Борис Джонс замер в предвкушении для него Путя таки то ещё ***** в кубе...
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18.05.2022 19:26 Відповісти
Еще пару дипломатов вышлют.
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18.05.2022 19:11 Відповісти
от Нокии откажутся
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18.05.2022 19:38 Відповісти
Просто расстреляют!
Тут главное - попасть в телефон!
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18.05.2022 19:42 Відповісти
У РФ заявили, що країну чекає "сюрприз" у відповідь на вступ.
==============
обстріляють лазерами на нових фізичних принципах.
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18.05.2022 20:19 Відповісти
Лякають своїм в'ялим членом.
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18.05.2022 19:12 Відповісти
Це буде сюрприз

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18.05.2022 19:12 Відповісти
Шест для такого случая, установили позже...
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18.05.2022 19:16 Відповісти
Кочегар забросил лопату забористого коксу в открытую топку Машки 😂
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18.05.2022 19:23 Відповісти
В какую именно топку, верхнюю или нижнюю?)))
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18.05.2022 19:44 Відповісти
В обе сразу
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18.05.2022 20:09 Відповісти
Передню чи задню?
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18.05.2022 20:24 Відповісти
машка гола прям на кордоні таке станцюєєє
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18.05.2022 21:24 Відповісти
Манька, сцаныя трусы.................
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18.05.2022 23:06 Відповісти
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18.05.2022 19:12 Відповісти
ну вона від того краще виглядати не стане, для оточуюючих, тільки для себе
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19.05.2022 08:20 Відповісти
Интересно, на росии из запоя хоть кто-то выходит?
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18.05.2022 19:14 Відповісти
Зачем, если водка - их национальная еда?
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18.05.2022 19:30 Відповісти
Вони, на Росії, навіть басні Крилова, не читають, кажись. Моська.
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18.05.2022 19:14 Відповісти
ПИнДОСЫ
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18.05.2022 19:14 Відповісти
Кацапы от Турции в восторге,аж в штаны прудят от радости.
Шо то я не понял у Украины и Срацеи уже общие друзья?
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18.05.2022 19:14 Відповісти
Якщо кандидати розблокують продаж зброї Туреччини для Скандинавії, то кацапи ще більше "зрадіють"
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18.05.2022 19:37 Відповісти
Риторика эрдогана как две капли воды путинская. Греческий премьер-министр посе.тил США. тепло встречен. Фсе....Уже Америка с Грецией угрожают турции. Вето на вступление финов и шведов. выставил 10 условий. Хочет от Америки F-16. снять запрет из-за купленных в росии С-300.Шведы и фины должны его уважать. признать курдов тер.орг. выдать их турции и много-много еще чего....
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18.05.2022 19:42 Відповісти
А в 2014 г.Грек( как его там?) в Москву горсал,когда Меркель весь ЕС на поддержку Украины организовывала.
Греческие националисты тоже орали-
долги платить не будем,Германия нам 50 Триллионов задолжала
Вылечили их быстро,с долгами расплатились и уже их как людей принимают.
Эрдоган от Путина не отличается ничем.
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18.05.2022 20:05 Відповісти
+++ але С400
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18.05.2022 20:12 Відповісти
А от лякалку рашці Україна вже відбила.
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18.05.2022 19:14 Відповісти
Спочатку відломили "вЯличие".
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18.05.2022 19:45 Відповісти
кацапи харе вже своїми вонючими лаптями погрожувати.
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18.05.2022 19:15 Відповісти
Ще раз пердніть в калюжу, свині кацапськи, а то може фіни вас не почули!
Ви все зробили для того, щоб нейтральні країни Швеція та Фінляндія, захотіли стати членами НАТО!
Швеція була нейтральною, навіть у Другий світовій війні!
І лише вам, тупим довбням, вдалося те, чого навіть Гітлер не спромігся: підштовхнути Швецію до союзу з США та Великобританією!
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18.05.2022 19:15 Відповісти
да рашистские дальнобойщики уже и так все мыло и смесители с финских заправок спиз%!дили
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18.05.2022 19:15 Відповісти
Невже кацапи Карелію повернуть фінам?...
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18.05.2022 19:15 Відповісти
Якщо фіни захочуть займатися рекреацією цих територій (вкладаючи мільярди € на рік!) протягом сторічя - самі повернуть.
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18.05.2022 19:50 Відповісти
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18.05.2022 19:17 Відповісти
Бляха, знову стовбури з морожених кацапів суомці ставити будуть....
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18.05.2022 19:17 Відповісти
Пришлите ей "Финляндию". От боярышника ее пучит.
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18.05.2022 19:18 Відповісти
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18.05.2022 19:22 Відповісти
Симо Хяйхя прокинься, москалі ******! фінські зозулі - найкращі в світі
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18.05.2022 19:18 Відповісти
Наберуть до рота лайна і плюнуть?
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18.05.2022 19:19 Відповісти
Машка- алкоголичка, как Бармалей из детской сказки :"Сейчас как дам больно" А никому не страшно. Сказочница - побрехушка.
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18.05.2022 19:19 Відповісти
кацапам поводили членом по губах, їхня армія відгрібає ****** в Україні, а вони щє фінам погрожують, расєйські бомжі такі смішні
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18.05.2022 19:21 Відповісти
Вони думають мабудь ище, шо вони вторая армия мира..а их посылають I посилають за кораблём
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18.05.2022 20:14 Відповісти
кто же этот сюрприз будет оплачивать, зомбокацапик и так только на щи и рюмку может заработать
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18.05.2022 19:22 Відповісти
Ні чого собі зайобіна дає. Погрожувати майбутньому кандидату в НАТО. Вона ще не відійшла, чи вже знову. Враховуючи виступи пісюна, який з будуна, значить знову.
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18.05.2022 19:22 Відповісти
Если ********* не боится НАТО, то что слабо напасть на кого-то из блока было за 70 лет. ****.т маньячелы, просто жертв становится всё меньше.
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18.05.2022 19:22 Відповісти
я ж говорил - на Турцию - но у пуйла мозгов на такое не хватает
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18.05.2022 19:38 Відповісти
Маша мабудь знову добряче глоду хлобиснула. Зовсім не жаліє себе на такій стросовій роботі.
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18.05.2022 19:22 Відповісти
сюрприз? навалите кучю перед фінським посольством?
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18.05.2022 19:28 Відповісти
Это типо обосцаный гопник бегает с пеной у рта вокруг дома и грозит хозяину если тот поставит бронедвери то его ограбит
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18.05.2022 19:31 Відповісти
уже никому их ******* не интересен, даже зомбокацапам
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18.05.2022 19:32 Відповісти
Vojennij sjurpriz budjet golaja i v dupelj pjanaja Zajarova, tancujuscjaja na T-34 u finskoi granici.
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18.05.2022 19:32 Відповісти
Військова відповідь? Це буде черговий гучний пердь в банку з під військової тушонки 😆
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18.05.2022 19:32 Відповісти
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18.05.2022 19:33 Відповісти
Варонєж ???
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18.05.2022 19:34 Відповісти
Це зайобіна для своїх парашинських орків. Пропаганда. Бачити як ми можемо.
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18.05.2022 19:37 Відповісти
А ***** казав, що вступ Фінляндії до НАТО нічим раісі не загрожує. Машка, ти проти лінії партії йдеш чи шо? З Верховного ***** робиш посміховисько? Дивись, посадять на бутилку, тільки крякнеш.
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18.05.2022 19:38 Відповісти
Танцювала Машка раком.....
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18.05.2022 19:44 Відповісти
Разом з шваброю у ср...і.
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18.05.2022 20:12 Відповісти
Во проклятая рассея, везде своё е@ло сунет, всем угрожает, как ей хочется, чтоб весь мир её боялся. Нет *********, не быть этому никогда, запомни раз и навсегда!!!
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18.05.2022 19:54 Відповісти
А фінського пісюна кацапи відсмоктати часом не бажають?! Підозрюю,що дуже бажають! Покійний снайпер Хайха підтвердить з того Світу!
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18.05.2022 19:55 Відповісти
Зимняя война 1939-40 г.г. МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ!))) Сказали финны пуйлу, намекнув о 270000 дохлих руцких Ванек за 4 месяца.
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18.05.2022 19:59 Відповісти
либо тупые и не поняли с первого разу, либо очень хочется в мерзлую финскую землю
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18.05.2022 20:07 Відповісти
Дай Бог, дай Бог... Нам дуже треба другий фронт і такий щоб параші не стало. Але сюрприз буде знаєте в чому? А в тому що нічого не буде
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18.05.2022 20:14 Відповісти
ЗахЄрова собі в труси накладе - ото і буде "сюрприз"...
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18.05.2022 20:16 Відповісти
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18.05.2022 20:30 Відповісти
и что сделают?????

В лужу пернут! Головастиков только испугают.
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18.05.2022 20:43 Відповісти
здається я здогадуюсь, який може бути "сюрприз"
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18.05.2022 21:03 Відповісти
Росія не може нічим пригрозити Фінляндії. Росія може лише відсмоктати у цієї країни.
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18.05.2022 21:08 Відповісти
харе трындеть машка! заберите свои войска от нас, и выставьте их финляндии на устрашение. И все будут рады
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18.05.2022 22:05 Відповісти
После того как за финнов вписались бриты с американцами - сосите козломордые. Соседи шведы поддержат тоже. Что они могут "насолить" так это через несколько дней отключить газ. Да и то сами себе насрут больше
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18.05.2022 22:45 Відповісти
 
 