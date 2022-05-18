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Новости
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В отношении экс-президента Молдовы Додона возбуждено уголовное дело

додон

Генпрокуратура Молдовы возбудила уголовное дело по подозрению в коррупции в отношении почетного председателя Партии социалистов, экс-президента Игоря Додона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Мариана Керпек.

"Сегодня, 18 мая, исполняющий обязанности генпрокурора Думитру Робу распорядился начать уголовное преследование из-за видеозаписей, появившихся в публичном пространстве летом 2020 года", - сказала Керпек журналистам в среду.

Основанием для уголовного дела послужили видеозаписи, состоявшейся в июне 2019 года встречи Игоря Додона с тогдашним лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком. На видеофрагменте, снятом в офисе Демпартии, видно, что Плахотнюк передает Додону большой черный пакет, который они называют "кульком". Из разговора очевидно, что в "кульке" находятся деньги, предназначенные для финансирования Партии социалистов, руководимой тогда Додоном.

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Видеозаписи обнародовал в 2020 году депутат Юрий Реницэ. В конце июня 2020 года Антикоррупционная прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела на основании видеозаписей, отметив, что "в ходе проверки не выявила элементов преступления".

Накануне Апелляционная палата Кишинева отменила решение суда Кишинева, который в 2019 году отказал в возбуждении уголовного дела против Додона, а также распоряжение по этому поводу бывшего заместителя руководителя Антикоррупционной прокуратуры Василия Левицкого.

Ранее в среду Додон сообщил, что он оштрафован на максимальную сумму в 9000 леев (500 долларов) за то, что 9 мая нарушил запрет на использование георгиевской ленты. Он заявил, что намерен оспорить решение полиции в суде.

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Молдова (1866) Додон (137)


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Топ комментарии
+20
Україні потрібно зі своїми додонами розібратись...., бо вже клейма нема де ставить !!
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18.05.2022 22:29
+9
Штопаний Додон! В буцигарню його, *************.
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18.05.2022 22:25
+7
до дна...за руzкім корабльом.
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18.05.2022 22:23
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Експрезидент Молдови Додна, це круто!
Описочка по-Фрейду!
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18.05.2022 22:20 Ответить
до дна...за руzкім корабльом.
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18.05.2022 22:23 Ответить
екс Дон-дон
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19.05.2022 00:28 Ответить
Здається для додона настає час "збирати каміння"! 🤔
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18.05.2022 22:21 Ответить
каміння Додона й потягне додна
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18.05.2022 22:23 Ответить
шею или дупу мылить ......
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18.05.2022 22:26 Ответить
Штопаний Додон! В буцигарню його, *************.
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18.05.2022 22:25 Ответить
Україні потрібно зі своїми додонами розібратись...., бо вже клейма нема де ставить !!
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18.05.2022 22:29 Ответить
Додна )))це типу До дна?
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18.05.2022 22:30 Ответить
До самісінького дна.
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18.05.2022 22:38 Ответить
Зеленскому надо задуматься
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18.05.2022 22:33 Ответить
Нічим. Голова набита тирсою.
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18.05.2022 22:39 Ответить
Тож зветься він не Ігор, а Гіря?
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18.05.2022 22:39 Ответить
Додоны и ******, не зря юмеют такий имена фамилии. Кремль ищет говно которое созвучно
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18.05.2022 23:05 Ответить
Дон дон - Дыров - туда же. ****** конченный
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18.05.2022 23:06 Ответить
а один Дон ....вже міряє шапку царя всєя русі
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18.05.2022 23:31 Ответить
дадон дон дон
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19.05.2022 00:49 Ответить
Дон, дон,
В Гандон втече
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19.05.2022 08:21 Ответить
 
 