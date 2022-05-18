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На експрезидента Молдови Додона відкрито кримінальну справу

додон

Генпрокуратура Молдови порушила кримінальну справу за підозрою у корупції щодо почесного голови Партії соціалістів, експрезидента Ігоря Додона

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила прессекретар Генпрокуратури Маріана Керпек.

"Сьогодні, 18 травня, виконувач обов'язки генпрокурора Думитру Робу розпорядився розпочати кримінальне переслідування через відеозаписи, що з'явилися в публічному просторі влітку 2020 року", - сказала Керпек журналістам у середу.

Підставою для кримінальної справи стали відеозаписи зустрічі Ігоря Додона з тодішнім лідером Демократичної партії Володимиром Плахотнюком, що відбулися у червні 2019 року. На відеофрагменті, знятому в офісі Демпартії, видно, що Плахотнюк передає Додону великий чорний пакет, який вони називають "кульком". З розмови очевидно, що у "кульку" знаходяться гроші, призначені для фінансування Партії соціалістів, якою тоді керував Додон.

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Відеозаписи оприлюднив у 2020 році депутат Юрій Реніце. Наприкінці червня 2020 року Антикорупційна прокуратура відмовила у порушенні кримінальної справи на підставі відеозаписів, зазначивши, що "під час перевірки не виявила елементів злочину".

Напередодні Апеляційна палата Кишинева скасувала рішення суду Кишинева, який у 2019 році відмовив у порушенні кримінальної справи проти Додона, а також розпорядження щодо цього колишнього заступника керівника Антикорупційної прокуратури Василя Левицького.

Раніше в середу Додон повідомив, що він оштрафований на максимальну суму 9000 леїв (500 доларів) за те, що 9 травня порушив заборону на використання георгіївської стрічки. Він заявив, що має намір оскаржити рішення поліції у суді.

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Автор: 

Молдова (2062) Додон (127)


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Топ коментарі
+20
Україні потрібно зі своїми додонами розібратись...., бо вже клейма нема де ставить !!
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18.05.2022 22:29
+9
Штопаний Додон! В буцигарню його, *************.
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18.05.2022 22:25
+7
до дна...за руzкім корабльом.
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18.05.2022 22:23
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Експрезидент Молдови Додна, це круто!
Описочка по-Фрейду!
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18.05.2022 22:20 Відповісти
до дна...за руzкім корабльом.
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18.05.2022 22:23 Відповісти
екс Дон-дон
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19.05.2022 00:28 Відповісти
Здається для додона настає час "збирати каміння"! 🤔
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18.05.2022 22:21 Відповісти
каміння Додона й потягне додна
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18.05.2022 22:23 Відповісти
шею или дупу мылить ......
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18.05.2022 22:26 Відповісти
Штопаний Додон! В буцигарню його, *************.
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18.05.2022 22:25 Відповісти
Україні потрібно зі своїми додонами розібратись...., бо вже клейма нема де ставить !!
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18.05.2022 22:29 Відповісти
Додна )))це типу До дна?
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18.05.2022 22:30 Відповісти
До самісінького дна.
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18.05.2022 22:38 Відповісти
Зеленскому надо задуматься
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18.05.2022 22:33 Відповісти
Нічим. Голова набита тирсою.
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18.05.2022 22:39 Відповісти
Тож зветься він не Ігор, а Гіря?
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18.05.2022 22:39 Відповісти
Додоны и ******, не зря юмеют такий имена фамилии. Кремль ищет говно которое созвучно
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18.05.2022 23:05 Відповісти
Дон дон - Дыров - туда же. ****** конченный
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18.05.2022 23:06 Відповісти
а один Дон ....вже міряє шапку царя всєя русі
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18.05.2022 23:31 Відповісти
дадон дон дон
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19.05.2022 00:49 Відповісти
Дон, дон,
В Гандон втече
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19.05.2022 08:21 Відповісти
 
 