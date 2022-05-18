На експрезидента Молдови Додона відкрито кримінальну справу

Генпрокуратура Молдови порушила кримінальну справу за підозрою у корупції щодо почесного голови Партії соціалістів, експрезидента Ігоря Додона

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила прессекретар Генпрокуратури Маріана Керпек.

"Сьогодні, 18 травня, виконувач обов'язки генпрокурора Думитру Робу розпорядився розпочати кримінальне переслідування через відеозаписи, що з'явилися в публічному просторі влітку 2020 року", - сказала Керпек журналістам у середу.

Підставою для кримінальної справи стали відеозаписи зустрічі Ігоря Додона з тодішнім лідером Демократичної партії Володимиром Плахотнюком, що відбулися у червні 2019 року. На відеофрагменті, знятому в офісі Демпартії, видно, що Плахотнюк передає Додону великий чорний пакет, який вони називають "кульком". З розмови очевидно, що у "кульку" знаходяться гроші, призначені для фінансування Партії соціалістів, якою тоді керував Додон.

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Відеозаписи оприлюднив у 2020 році депутат Юрій Реніце. Наприкінці червня 2020 року Антикорупційна прокуратура відмовила у порушенні кримінальної справи на підставі відеозаписів, зазначивши, що "під час перевірки не виявила елементів злочину".

Напередодні Апеляційна палата Кишинева скасувала рішення суду Кишинева, який у 2019 році відмовив у порушенні кримінальної справи проти Додона, а також розпорядження щодо цього колишнього заступника керівника Антикорупційної прокуратури Василя Левицького.

Раніше в середу Додон повідомив, що він оштрафований на максимальну суму 9000 леїв (500 доларів) за те, що 9 травня порушив заборону на використання георгіївської стрічки. Він заявив, що має намір оскаржити рішення поліції у суді.

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