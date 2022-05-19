Призываем иностранные СМИ не участвовать в "пресс-турах" российских оккупантов, - Мининформполитики

Проведение каких-либо пресс-туров захватчиками для иностранных медиа на временно оккупированных территориях является попыткой российских пропагандистов создать манипулятивную картинку событий в Украине для внутренней и внешних аудиторий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

"Министерство культуры и информационной политики категорически осуждает намерения оккупантов исказить реальную ситуацию для представителей иностранных медиа, а также саму возможность участия журналистов в этом театре российской пропаганды... МКИП решительно призывает все иностранные медиа воздержаться от участия в любых пропагандистских мероприятиях. на временно оккупированных территориях", – говорится в сообщении.

В МКИПе убеждены: подобными "турами" оккупанты намерены обвинить Украину в своих преступлениях: в разрушении города и массовых убийствах мирных жителей.

Читайте также: Журналистов, которые будут участвовать в "пресс-турах" рашистов на оккупированном Донбассе, будет ждать ответственность, - МИД

"Чтобы выложить все в реалистичную картинку, россияне отвезли в Мариуполь обломки украинских боеприпасов, собранных из оккупированных районов Донецкой области. Кроме того, задействовали людей, которые будут играть роль "местных очевидцев" Донецка и Горловки", - сообщили в министерстве.

Там также напомнили, что пересечение государственной границы или линии разграничения, пребывания и любая деятельность медиа, в частности, иностранных, на оккупированных территориях регулируется законодательством Украины и международным правом. Поэтому участие иностранных журналистов в любых пресс-турах на территории Украины должно происходить только согласно действующему законодательству нашей страны.

Также читайте: Washington Post открывает свое представительство в Киеве