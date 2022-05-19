РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7510 посетителей онлайн
Новости
2 524 6

Европарламент отменил пошлины на импорт из Украины

митниця,мито

Европейский парламент поддержал отмену на один год импортных пошлин ЕС на весь украинский экспорт, чтобы поддержать экономику страны.

Соответствующее голосование прошло в четверг в рамках пленарного заседания Европарламента. "За" проголосовали 515 депутатов, "против" – 32, еще 11 воздержались. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В Европарламенте подчеркнули, что голосование является ответом на последствия войны России против Украины, ограничивающей возможности страны для торговли.

Предложенные меры полностью отменят ввозную пошлину на промышленную продукцию, ввозную пошлину на фрукты и овощи, а также антидемпинговую пошлину и защитные меры по импорту стали сроком на один год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС, демонстрирующие второсортное отношение, - Кулеба

Следующим шагом должна стать публикация решения в Официальном журнале ЕС, после чего оно вступит в силу на следующий день.

Европарламент (1795) импорт (558) пошлина (400) Евросоюз (17056)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
19.05.2022 14:12 Ответить
А Кубань та Стародубщина?
показать весь комментарий
19.05.2022 14:18 Ответить
Європейці прибирають мита аби допомогти Україні, а зелений гнійник разом з рашистским опзж навпаки прагнуть збільшення поборів для українців.
Це якраз той випадок, коли чужі воші не так страшні, як свої гниди. зе-гнид - на нари!
показать весь комментарий
19.05.2022 14:21 Ответить
на чолі з кацапом гетьманцЕвим
показать весь комментарий
19.05.2022 14:23 Ответить
А где ани харчеваться будут?
показать весь комментарий
19.05.2022 14:30 Ответить
У нас на сьогодні вже імпорт перевищує експорт майже в 2 рази , шо там крім зернових будемо ще експортувати , якщо 50% відсотків виробництв не працює , а 50 % працює не на повну потужність...
показать весь комментарий
19.05.2022 15:09 Ответить
 
 