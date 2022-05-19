Европарламент отменил пошлины на импорт из Украины
Европейский парламент поддержал отмену на один год импортных пошлин ЕС на весь украинский экспорт, чтобы поддержать экономику страны.
Соответствующее голосование прошло в четверг в рамках пленарного заседания Европарламента. "За" проголосовали 515 депутатов, "против" – 32, еще 11 воздержались. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В Европарламенте подчеркнули, что голосование является ответом на последствия войны России против Украины, ограничивающей возможности страны для торговли.
Предложенные меры полностью отменят ввозную пошлину на промышленную продукцию, ввозную пошлину на фрукты и овощи, а также антидемпинговую пошлину и защитные меры по импорту стали сроком на один год.
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Следующим шагом должна стать публикация решения в Официальном журнале ЕС, после чего оно вступит в силу на следующий день.
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Це якраз той випадок, коли чужі воші не так страшні, як свої гниди. зе-гнид - на нари!