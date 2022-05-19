Європарламент скасував мито на імпорт з України

Європейський парламент підтримав скасування на один рік імпортних мит ЄС на весь український експорт, щоб підтримати економіку країни.

Відповідне голосування відбулося у четвер у межах пленарного засідання Європарламенту. "За" проголосували 515 депутатів, "проти" - 32, ще 11 утрималися. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У Європарламенті наголосили, що голосування є відповіддю на наслідки війни Росії проти України, яка обмежує можливості країни для торгівлі.

Запропоновані заходи повністю скасують ввізне мито на промислову продукцію, ввізне мито на фрукти та овочі, а також антидемпінгове мито та захисні заходи щодо імпорту сталі терміном на один рік.

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Наступним кроком має бути публікація рішення в Офіційному журналі ЄС, після чого воно набуде чинності наступного дня.