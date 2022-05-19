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Європарламент скасував мито на імпорт з України

митниця,мито

Європейський парламент підтримав скасування на один рік імпортних мит ЄС на весь український експорт, щоб підтримати економіку країни.

Відповідне голосування відбулося у четвер у межах пленарного засідання Європарламенту. "За" проголосували 515 депутатів, "проти" - 32, ще 11 утрималися. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У Європарламенті наголосили, що голосування є відповіддю на наслідки війни Росії проти України, яка обмежує можливості країни для торгівлі.

Запропоновані заходи повністю скасують ввізне мито на промислову продукцію, ввізне мито на фрукти та овочі, а також антидемпінгове мито та захисні заходи щодо імпорту сталі терміном на один рік.

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Наступним кроком має бути публікація рішення в Офіційному журналі ЄС, після чого воно набуде чинності наступного дня.

Автор: 

Європарламент (1041) імпорт (2583) мито (917) Євросоюз (13306)


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19.05.2022 14:12 Відповісти
А Кубань та Стародубщина?
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19.05.2022 14:18 Відповісти
Європейці прибирають мита аби допомогти Україні, а зелений гнійник разом з рашистским опзж навпаки прагнуть збільшення поборів для українців.
Це якраз той випадок, коли чужі воші не так страшні, як свої гниди. зе-гнид - на нари!
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19.05.2022 14:21 Відповісти
на чолі з кацапом гетьманцЕвим
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19.05.2022 14:23 Відповісти
А где ани харчеваться будут?
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19.05.2022 14:30 Відповісти
У нас на сьогодні вже імпорт перевищує експорт майже в 2 рази , шо там крім зернових будемо ще експортувати , якщо 50% відсотків виробництв не працює , а 50 % працює не на повну потужність...
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19.05.2022 15:09 Відповісти
 
 